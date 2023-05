Amnesty Internationalin mukaan teloitettujen todellinen määrä on korkeampi kuin virallisissa tilastoissa.

Vuoden 2022 aikana teloitettiin 883 ihmistä 20 maassa, ihmisoikeusjärjestö Amnesty International sanoo.

Järjestön mukaan teloitettujen määrä on suurempi kuin kertaakaan vuoden 2017 jälkeen. Vuodesta 2021 kasvua oli 53 prosenttia. Eniten kuoleman­rangaistuksia pantiin täytäntöön Iranissa, Egyptissä, Saudi-Arabiassa ja Yhdysvalloissa.

Pelkästään Iranissa viranomaiset teloittivat Amnestyn tietojen mukaan 576 ihmistä.

– Kynnys kuolemanrangaistusten toimeenpanoon on selvästi madaltunut. Saudi-Arabiassa viranomaiset teloittivat 81 ihmistä yhdessä päivässä. Iranissa teloituksen syyksi on riittänyt mielenosoitukseen osallistuminen. Tilanne on järkyttävä, Amnestyn Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson sanoo tiedotteessa.

Todellisuudessa koko maailmassa teloitettujen määrä on Amnestyn mukaan moninkertainen, koska useissa maissa tilastoja ei jaeta julkisuuteen. Tällaisia maita ovat esimerkiksi Pohjois-Korea ja Kiina.

Amnesty väittääkin Kiinan tekevän kaikista eniten teloituksia.

Järjestön mukaan myös huumausainerikoksiin liittyvät teloitukset lisääntyivät vuoden 2022 aikana.

Amnestyn tiedotteessa todetaan, että teloitusten lisääntymisestä huolimatta uusia kuolemantuomioita langetettiin viime vuosia vähemmän. Vuonna 2022 kuolemaan tuomittiin 2016 ihmistä, vuonna 2021 puolestaan 2056.

Kuusi valtiota poisti kuolemanrangaistuksen osittain tai kokonaan lainsäädännöstään vuoden 2022 aikana. Kaikkiaan 112 maata on lakkauttanut kuolemanrangaistuksen käytön.