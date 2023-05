Boris Johnson saa jälleen lapsen

Pian syntyvä lapsi on Boris ja Carrie Johnsonin kolmas yhteinen.

Britannian entinen pääministeri Boris Johnson ja hänen vaimonsa Carrie Johnson odottavat perheenlisäystä. Asiasta kertovat useat brittimediat.

Telegraph-lehden mukaan Carrie Johnson on ilmoittanut, että hän odottaa kolmatta lastaan ja arvioi synnytyksen tapahtuvan lähiviikkoina.

Ex-pääministerin vaimo julkaisi tiedon raskaudestaan ​ Instagramissa perjantai-iltapäivänä.

– Uusi tiimin jäsen saapumassa vain muutaman viikon kuluttua, hän kirjoitti.

– Olen tuntenut oloni melko uupuneeksi suurimman osan viimeisten 8 kuukauden ajasta, mutta emme malta odottaa, että pääsemme tapaamaan tämän pienen.

– Wilf on erittäin innoissaan siitä, että hänestä tulee jälleen isoveli, ja hän on keskustellut siitä jatkuvasti. En usko, että Romylla on aavistustakaan siitä, mitä on tulossa... Hän tietää pian!”

Pariskunnalla on entuudestaan kaksi yhteistä lasta, huhtikuussa 2020 syntynyt Wilfred ja joulukuussa 2021 syntynyt Romy.

58-vuotiaalla Boris Johnsonilla on edellisestä avioliitostaan Marina Wheelerin kanssa neljä 1990-luvulla syntynyttä, nyt jo aikuista lasta.

Loppuvuonna 2021 tehdyssä NBC Newsin haastattelussa Boris Johnson luonnehti elämän pienen lapsen isänä olevan ihanaa ja suuritöistä.

– Vaihdan paljon vaippoja, hän totesi.