Yli seitsemänkymppinen pitkän linjan Venäjän-kävijä kertoo IS:lle, kuinka hän joutui Venäjän rajalla kuulusteltavaksi syystä, joka hänen piti ”itse tietää”.

Kertomukset Venäjän rajapalvelun kasvaneesta kiinnostuksesta suomalaisia rajanylittäjiä kohtaan saavat lisää vahvistusta suomalaisen eläkeläismiehen kokemuksista.

Mies ei esiinny tässä jutussa asian arkaluonteisuuden vuoksi omalla nimellään, mutta hänen taustansa ja henkilöllisyytensä on toimituksen tiedossa. Mies on iältään yli 70-vuotias suomalainen eläkeläinen, joka on käynyt vuosien varrella Venäjällä usein sekä turistina että suomalais-venäläisen yhteistyön nimissä.

Keväällä mies oli jälleen kerran kerran menossa Venäjälle, kun hänet otettiin eroon bussista ja häntä kuulusteltiin noin tunnin verran.

Kuulustelija hankittiin paikalle, kun venäläisen passintarkastajan kone antoi mitä ilmeisimmin jonkin hälytyksen. Mentiin pieneen kuulusteluhuoneeseen, jossa virkailija tahtoi tietää eläkeläismiehen koko henkilöhistorian: syntymäpaikan, asuinpaikan, armeijassa käynnin sekä työhistorian.

Kuulustelu oli niin tarkka, että virkailijaa kiinnosti jopa pieni tauko miehen opiskeluvuosien aikana – se, miksi hän ei ollut silloin ollut töissä. Lisäksi kuulustelija ihmetteli, eikö yli 70-vuotias mies ole nyt enää töissä.

Miehen syntymäpaikka tuntui kiinnostavan kuulustelijaa erityisesti, mutta mitään syytä siihen ei selvinnyt. Myöhemmin mies mietti, herättikö paikkakunnan nimi kuulustelijassa jotain epäilyksiä ja yhtymäkohtia Suomen puolustusvoimiin.

Kuulustelija kirjoitti kaiken ylös koneellensa. Kun kuulustelua oli jatkunut liki tunnin verran, kuulustelija laittoi koneen kiinni ja muuttui rennommaksi.

– Hän sanoi, että nyt hän laittaa koneen kiinni ja voidaan puhua vapaammin.

Kokenutta Venäjän-kävijää ehdotus vapaasta rupattelusta FSB:n alaisen rajamiehen kanssa ihmetytti.

– Minä mietin siinä vain, että työpöydän alta näkyi joitakin virityksiä. Taakseni en edes nähnyt, oliko siellä joitakin kameroita tai mikrofoneja.

Miehelle ei koskaan selvinnyt, miksi juuri hänet pyydettiin kuulusteltavaksi. Kun hän yritti kysyä asiaa, vastauksena oli hartioiden kohottelua.

Mieleen on jäänyt passivirkailijan reaktio, kun tämän kone selvästikin hälytti ensin jotain ja mies joutui sitten odottamaan kuulustelijaansa.

– Kysyin passivirkailijalta, mikä on nyt vikana. Hän katsoi minua vähän vihaiseen tapaan ja sanoi: Sinä itse tiedät kyllä syyn.

Suomalaismies on törmännyt joskus aiemminkin siihen, että Venäjän rajaviranomaiset ovat kyselleet viisumin käyttötarkoitusta ja kutsujatahoa.

Joskus on käynyt myös niin, että miehen seurueen autoista on etsitty rajalla tavaroita, joista seurue on puhunut jossain matkan aikana ohimennen – aivan kuin joku olisi kuunnellut heidän keskustelujaan. Toisinaan autoista on puolestaan löytynyt jotain pientä kiellettyä, jota kukaan seurueen jäsen ei ole tiennyt olevan autossaan ja Venäjän raja on saanut siitä syyn tarkempaan etsintään.

Tuore kuulustelu oli miehelle kuitenkin uutta, vaikka sinänsä kuulustelijan asenne oli hänen mukaansa asiallinen.

– Olen kuullut, että joitakin suomalaisia on kuulusteltu nyt jopa kolmekin tuntia. Minä sen sijaan selvisin hieman vajaalla tunnilla.