Kansalaisjärjestö joutunee lopettamaan toimintansa Venäjällä.

Venäjä on määritellyt ympäristöjärjestö Greenpeacen ei-toivotuksi järjestöksi. Asiasta kertoi maan yleisen syyttäjän virasto. Sen mukaan Greenpeace on ”uhka Venäjän perustuslaillisen järjestyksen perustalle ja turvallisuudelle”. Venäjä syyttää Greenpeacea myös sekaantumisesta maan sisäisiin asioihin.

Määrittelyn vuoksi Greenpeace joutunee lopettamaan toimintansa Venäjällä, sillä käytännössä kaikki yhteistyö sen kanssa on vastedes rikollista. Myös Greenpeacen paikallisia työntekijöitä uhkaavat rikossyytteet.

Venäjän Greenpeace on näkyvästi vaatinut Venäjää toimimaan ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi ja ympäristön suojelemiseksi. Moscow Timesin mukaan sen vapaaehtoiset ovat muun muassa osallistuneet maata kesäisin riivaavien metsäpalojen ehkäisy- ja sammutustöihin.

Venäjä on ajanut kansalaisyhteis­kuntaansa alas kovin ottein sen jälkeen, kun se hyökkäsi Ukrainaan viime vuoden helmikuussa. Lukuisia riippumattomia tiedotusvälineitä on pakotettu lopettamaan toimintansa, ja oppositiota on laitettu telkien taakse tai häädetty maanpakoon.