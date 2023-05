Uutistoimisto AFP kertoi keskiviikkona, että useat länsimaiset suurlähetystöt ovat saaneet Pekingissä määräyksen poistaa merkit.

Suomen Pekingin-suurlähetystö ei ole saanut Kiinalta käskyä poistaa ”poliittisia merkkejä” ulkoseinistään, kertoo Pekingin-suurlähetystön lehdistövirkamies Timo Sysiö STT:lle.

– Yleisesti voin sanoa, että keskusteluja käydään tietenkin jatkuvasti monistakin asioista Kiinan virkamiesten kanssa. Me emme kommentoi niitä hyvin yksityiskohtaisesti, Sysiö sanoo.

Uutistoimisto AFP kertoi keskiviikkona, että useat länsimaiset suurlähetystöt ovat saaneet Kiinan pääkaupungissa Pekingissä määräyksen poistaa merkit ulkoseinistä. Monien länsimaiden lähetystöissä on esillä Ukrainan lippu osoittamassa tukea Ukrainalle Venäjän hyökkäystä vastaan.

Erään eurooppalaisen maan lähetystön työntekijä sanoi AFP:n uutisessa pitävänsä lähes varmana, että viranomaisten viestissä on ollut kyse juuri Ukrainan lipusta. Toisen Euroopan maan lähetystön työntekijä sanoi kuitenkin, että on epäselvää, liittyykö käsky Ukrainaan vai keskiviikkona vietettyyn kansainväliseen homo-, trans- ja bifobian vastaiseen päivään.

Sysiö ei osannut sanoa STT:n haastattelussa, miksi Kiina olisi saattanut esittää suurlähetystöille käskyn poistaa merkkejä rakennusten ulkoseinistä.

Suurlähetystön tilat nauttivat koskemattomuutta

Suomen suurlähettilään residenssin portissa on Sysiön mukaan tällä hetkellä kyltti, jossa on sekä Suomen että Ukrainan liput. Kyseessä on tuen osoitus Ukrainalle.

– Tätä kylttiä ei ole pyydetty poistamaan. Kyltti tilattiin heti hyökkäyssodan alussa ja laitettiin porttiin suunnilleen viime vuoden helmi-maaliskuun vaihteessa, Sysiö sanoo.

Sysiön mukaan on tulkintakysymys, mitkä asiat lasketaan poliittisiksi merkeiksi. Suurlähetystöt päättävät lopulta itse, millaisia lippuja ja symboleita niiden tiloissa pidetään esillä.

– Suurlähetystön tilat, mukaan lukien suurlähettilään residenssin portti, nauttivat koskemattomuutta Wienin yleissopimuksen mukaan.

AFP:n mukaan lähetystöt ovat ilmoittaneet Kiinan viranomaisille, että ne eivät aio noudattaa määräystä poistaa merkkejä. Suurlähetystöissä katsotaan, että niillä on täysi oikeus olla toimimatta Kiinan vaateen mukaisesti.

.Tulee kunnioittaa Kiinan lakeja ja sääntelyjä.

Sysiö ei ole keskustellut muiden suurlähetystöjen kanssa mahdollisista käskyistä poistaa poliittisia merkkejä.

Kiinan ulkoministeriön tiedottaja vastasi uutistoimisto Reutersin asiasta esittämään kysymykseen keskiviikkona pidetyssä ulkoministeriön tiedotustilaisuudessa. Vastauksessa ei kerrottu suoraan, oliko Kiina antanut todella tällaisen käskyn suurlähetystöille.

Tiedottaja Wang Wenbin sanoi tiedotustilaisuudessa, että suurlähetystöjen ja kansainvälisten järjestöjen tulee kunnioittaa Kiinan lakeja ja sääntelyjä Wienin yleissopimuksen ja kansainvälisten sopimusten nojalla.

Kysymyksessä, johon Wenbin vastasi, suurlähetystöjen merkkeihin viitattiin ”politisoituna propagandana”.