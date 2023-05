Asiantuntija: Tämän takia Bahmutista yhä taistellaan

Sekä Ukraina että Venäjä ovat kertoneet menestyksestä kuukausia kestäneiden taistelujen kohteena olevassa kaupungissa.

Ukrainassa taistelut Bahmutista jatkuvat edelleen tiukkoina ja sekä Ukraina että Venäjä ovat kertoneet saavuttaneensa menestystä.

– Tilanne on ollut se, että Venäjä etenee kaupungissa, mutta hyvin hitaasti. Samaan aikaan Ukraina on pystynyt työntämään taaksepäin Venäjän joukkoja kaupungin liepeillä siellä, missä Venäjä yritti tehdä saartoa, mutta ei varsinaisesti kaupungissa, arvioi Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö.

– Ukraina on vapauttanut alueita Bahmutin pohjois- ja eteläpuolella, ja kaupungin huolto on nyt huomattavasti varmemmissa käsissä kuin pitkään aikaan. Itse kaupungissa tilanne jatkuu vaikeana.

Käihkön mukaan Ukrainan menestystä voi osin selittää se, jos Venäjän parhaimmat joukot eivät ole Bahmutin laitamilla vaan kaupungissa. Lisäksi hyökkääminen muussa kuin kaupunkiympäristössä on yleensä helpompaa kuin kaupungissa.

Ukrainalaissotilas lähellä Bahmutia.

Bahmutin taistelu on saanut paljon huomiota. Käihkön mukaan kyse on kuitenkin yhdestä kaupungista muiden joukossa, joka on saanut suuren poliittisen merkityksen sinne keskitettyjen resurssien takia.

– Jos Ukrainan vastahyökkäys alkaa jyllätä jossain muualla, Bahmut voi unohtua saman tien. Bahmut ei kaupunkina ole kovin tärkeä. Se on ollut tärkeä, kun muualla ei ole tapahtunut paljoa ja sille on luotu poliittista merkitystä.

Venäjä on jatkanut hyökkäystään siitä huolimatta, että se on kärsinyt kovia tappioita eikä kaupunkia ole kuukausia kestäneistä taisteluista huolimatta vallattu. Toisaalta myös Ukraina on kärsinyt merkittäviä menetyksiä ja kevään aikana on pohdittu, olisiko kaupungista pitänyt vetäytyä miesvoiman ja kaluston säästämiseksi.

Käihkön mukaan etenkin Venäjälle on tärkeää tavoitteensa saavuttaminen eli Bahmutin valtaaminen. Silti jo nykyiselläänkin Venäjä toiminta vaikeuttaa Ukrainan odotettua vastahyökkäystä.

– Vaikka Venäjä ei saisi Bahmutia haltuunsa, tällä toiminnalla saadaan sidottua Ukrainan joukkoja sinne ja saadaan Ukraina käyttämään resurssejaan, joita varmasti mieluummin käytettäisiin jossain muualla. Mutta kyllä kaupungin hallussapito on varmasti tässä se pääasia.

Sota on tuhonnut Bahmutin kaupungin lähes maan tasalle.

Käihkön mukaan yksi syy, miksi Venäjä on syytänyt paljon resursseja Bahmutiin ja jatkanut hyökkäysoperaatiota, voi olla yksityisarmeija Wagner ja sen johtaja Jevgeni Prigozhin.

– Bahmut on ollut Prigozhinin projekti ja hän on antanut ymmärtää, että kaupungin valtaaminen olisi hänen voittonsa ja hän on laittanut paljon näitä vankisotilaita sinne, Käihkö sanoo.

Venäjän perinteinen armeija onkin tuotu Bahmutiin ja sen joukot osallistuvat hyökkäykseen yhteistyössä Wagnerin kanssa.

Kun voittoa ei ole tullut, Prigozhin on räväköissä lausunnoissaan kuitenkin vierittänyt vastuuta Venäjän armeijalle ja sotajohdolle.

– Hän antaa ymmärtää, että hänen ei ole annettu onnistua ja syy epäonnistumisesta ja resurssien hukkaamisesta menee jollekin muulle.

Jevgeni Prigozhin julkaisee säännöllisesti videoita sosiaalisessa mediassa ja kritisoi välillä ankarasti Venäjän sotajohtoa.

Prigozhinin asema on herättänyt keskustelua, sillä pitopalvelua pyörittänyt ”Putinin kokki” on kritisoinut toistuvasti Venäjän sotajohtoa. Uskaltautuipa mies esittämään verhoiltua arvostelua Venäjän presidentistä Vladimir Putinistakin voitonpäivänä. Prigozhin puhui videolla ”onnellisesta isoisästä”, joka ”pitää itseään hyvänä”, mutta saattaakin olla ”täysi paskiainen,” mainitsematta Putinin nimeä.

Käihkö ei ole vakuuttunut siitä, että Prigozhinin asema olisi vankka, vaikka sotaa kannattavien keskuudessa häntä kannatetaankin.

– Jos Putin joutuu miettimään, tukeeko hän armeijaa tai yksittäistä sotaherraa, tukee hän todennäköisesti armeijaa, joka on niin paljon suurempi ja kuuluu hallinnon instituution. Tällaisia sotaherroja tulee ja menee. Prigozhin jäänee kakkoseksi, vaikka varmasti esimerkiksi joidenkin sotabloggaajien mielestä Wagner olisi hyvä tulevan armeijan ydin Venäjällä.

Käihkön mukaan toistaiseksi Prigozhinin kaltaiselle hahmolle on ollut käyttöä. Toisin voi olla, jos Venäjä joutuu puolustuskannalle Ukrainan aloittaessa vastahyökkäyksen.

– Jos miettii Wagnerin joukkoja, ei niillä välttämättä ole puolustussodassa paljon annettavaa. Jos siellä on paljon huonosti koulutettuja vankeja ja pieni määrä hyvin koulutettuja sotilaita, ei sellaiset joukot välttämättä ole parhaimmillaan sellaisessa sodassa.