Venäjän joukoissa taistellut tuomittiin kymmenen vuoden vankeuteen Kirgisiassa

Kirgisialainen oikeusistuin on langettanut kymmenen vuoden vankeusrangaistuksen miehelle, joka taisteli Venäjän joukoissa Ukrainassa. Tuomio langetettiin palkkasoturina toimimisesta.

32-vuotias mies kiisti syytteet. Oikeuden mukaan hän oli kuitenkin viettänyt viime vuoden lopulla puoli vuotta Itä-Ukrainassa, mistä hänelle oli maksettu yli 2 000 euron kuukausikorvaus. Lisäksi hän oli saanut Venäjän passin.

Venäjä on pyrkinyt rekrytoimaan Keski-Aasian entisten neuvostotasavaltojen kansalaisia sotajoukkoihinsa muun muassa tarjoamalla heille mahdollisuutta saada Venäjän kansalaisuus. Viime kuukausien aikana kymmeniä keskiaasialaisia on kuollut Ukrainan taisteluissa. Paikallisen median mukaan valtaosa heistä on taistellut palkkasotilasyhtiö Wagnerin riveissä.

Kylym Shams -ihmisoikeusjärjestön mukaan mies oli ensimmäinen kirgiisi, joka tuomittiin palkkasoturiudesta Ukrainassa. Keski-Aasian maiden hallitukset ovat toistuvasti kehottaneet kansalaisiaan olemaan ottamatta osaan sotaan Ukrainassa.