Opiskelijat New Yorkissa kommentoivat Sanna Marinin puhetta: ”Hän on kova mimmi!”

Vastavalmistuneet opiskelijat kertovat, mitä ajatuksia Sanna Marinin puhe heissä herätti.

Barbaran mielestä Sanna Marin on cool.

New York, Yhdysvallat

TOIMITUSMINISTERISTÖN pääministeri Sanna Marin (sd) vihittiin keskiviikkona New Yorkin yliopiston (NYU) kunniatohtoriksi. Marin piti puheen kaikkien vihittävien puolesta New Yorkissa Yankee Stadiumilla noin 30 000:lle ihmiselle.

Puheessaan Marin korosti muutoksen tärkeyttä. Hän kannusti valmistuneita nuoria toimimaan maailman parantamisen puolesta. Marin luetteli globaaleja haasteita, jotka vaativat ratkaisua, kuten ilmastonmuutoksen. Hän puhui paljon myös tasa-arvon tärkeydestä.

Ranskan tutkimuksesta maisteriksi valmistunut Barbara kertoo olleensa todella iloinen, että juuri Sanna Marin oli puhujana valmistujaisissa.

– Puhe oli todella vaikuttava. Sen teemat koskettivat minua, Barbara sanoo.

Hän ei ollut kuullut Marinista ennen kuin tämän kerrottiin olevan puhujana tilaisuudessa. Sen jälkeen Barbara otti Marinista selvää ja alkoi seurata häntä somessa.

– Marin on niin cool. Hän on mahtava roolimalli. Hän on todella kova mimmi!

Moni piti Marinin puhetta ennen kaikkea inspiroivana.

– Puhe oli inspiroiva, koska se aidosti kannusti meitä vaikuttamaan. Muut puheet jäivät enemmän yleistasolle, Laureen sanoo.

– Hänellä on hyvin vaikuttava tapa puhua ja esiintyä, viestinnästä valmistunut Sonya kehuu.

– Minä nautin etenkin teknologian kehitystä kommentoivasta osuudesta puheessa. Olen kiinnostunut tekoälystä, joten se kohta puheesta osui minuun, graafisesta suunnittelusta valmistunut Tashi sanoo.

– Arvostan sitä, että hän matkusti tänne asti pitämään meille puheen.

Camille oli jo aikaisemmin tiennyt, kuka Sanna Marin on. Hänen mielestään Marinin puhe oli vaikuttava.

– Oli hienoa kuulla hänen perspektiivistään, koska hän on niin nuori ja vallan huipulla. Yhdysvalloissa poliitikot ovat yleensä hyvin vanhoja, presidenttikin on 80-vuotias, Camille sanoo.

– Minusta olisi hienoa päästä käymään joskus Suomessa.

Michael sanoo, että Marinin puhe oli tarpeellinen muistutus niistä haasteista, joiden edessä maailma ja nuorempi sukupolvi on.

– Hän muistutti meitä oleellisista asioista, Michael sanoo.

Mutta löytyy stadionin edustalta niitäkin, joihin Marinin puhe ei näyttänyt tehneen kummempaa vaikutusta. Kaverukset Henry, Jeremy, Robert ja Lisa hihittelevät valmistujaisseremonian jälkeisessä onnen kuplinnassa.

Kun heiltä kysyy mielipidettä Marinin puheesta, vastassa on hämmentynyt hiljaisuus. Ja vähän hihitystä.

– Jotain hän puhui sukupuolten tasa-arvosta... Henry sanoo.

– Minusta tärkeintä puheessa oli se sanoma, että voi olla johtaja omalla tavallansa. Oliko hän siis presidentti? Jeremy kysyy.

– Ei kun pääministeri, kaveri korjaa.