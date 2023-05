Monet Pekingissä toimivat länsimaiset suurlähetystöt ovat saaneet erikoisen määräyksen poliittisten merkkien poistamisesta. Uutistoimisto AFP kertoo lähetystöjen ilmoittaneen viranomaisille, etteivät ne aio noudattaa määräystä.

Muun muassa Kanadan Pekingin-suurlähetystön seinällä on Ukrainan lippu.

Kiinan pääkaupungissa Pekingissä useat länsimaiset suurlähetystöt ovat saaneet määräyksen poistaa ”poliittiset merkit” ulkoseinistään. Asiasta kertovat lähetystölähteet uutistoimisto AFP:lle, ja ensimmäisenä siitä uutisoi japanilainen uutistoimisto Kyodo.

Monien länsimaiden lähetystöissä on esillä Ukrainan lippu osoittamassa tukea Ukrainalle Venäjän hyökkäystä vastaan. Joissakin on myös esillä tukea osoittava viesti englanniksi ja kiinan kielellä.

Erään eurooppalaisen maan lähetystön työntekijä sanoo pitävänsä lähes varmana, että viranomaisten viestissä on kyse juuri Ukrainan lipusta. Toisen Euroopan maan lähetystön työntekijä sanoo kuitenkin, että on epäselvää, liittyykö käsky Ukrainaan vai keskiviikon kansainväliseen homofobian, transfobian ja bifobian vastaiseen päivään. Joissakin lähetystöissä Pekingissä on esillä pride-lippuja päivän kunniaksi.

Kiina pitää vaatimusta perusteltuna

Lähteiden mukaan kiinalaisviranomaisten siirtovaatimus tuli tällä viikolla. AFP kertoo lähetystöjen ilmoittaneen viranomaisille, etteivät ne aio noudattaa määräystä ja muuttaa käytäntöjään.

Suurlähetystöissä katsotaan, että niillä on täysi oikeus olla toimimatta Kiinan vaateen mukaisesti. Kiinan hallinto taas katsoo, että ulkomaisilla lähetystöillä on velvollisuus kunnioittaa kiinalaista lainsäädäntöä.

Kiinan ulkoministeriön edustaja on perustellut vaatimusta viittaamalla Wienin yleissopimukseen ja muihin kansainvälisiin sopimuksiin. Yleissopimus määrittää, ettei lähettiläillä ole oikeutta puuttua isäntämaidensa sisäisiin asioihin, mutta se ei erikseen kiellä poliittisia viestejä lähetystöjen ulkoseinissä.

Kiina on pyrkinyt esittämään itsensä neutraalina Venäjän hyökkäyssodassa ja vaatinut poliittista ratkaisua kriisiin. Kiinan esittämät näkemykset konfliktin ratkaisemisesta ovat kuitenkin herättäneet epäluuloa esimerkiksi Yhdysvalloissa ja sotilasliitto Natossa.