Ukraina väitti aiemmin tällä viikolla pudottaneensa kaikki Venäjän Kiovaan laukaisemasta kuudesta Kinzhal-ohjuksesta. Maanpuolustuskorkeakoulun erikoistutkija Juha Honkonen arvioi väitettä IS:lle.

Ukrainan puolustusministeriö kertoi 6. toukokuuta joukkojensa ampuneen ensimmäistä kertaa alas venäläisen Kinzhal-ohjuksen yhdysvaltalaista Patriot-ilmapuolustusjärjestelmää käyttäen. Muutamaa päivää myöhemmin asian vahvisti Yhdysvaltain puolustusministeriö.

Tiistain vastaisena yönä Venäjän armeija aloitti laajan, pääkaupunki Kiovaan kohdistuneen ilmahyökkäyksen, jossa Ukrainan ilmavoimien mukaan laukaistiin lentokoneesta kuusi Kinzhal-ohjusta. Ilmavoimien mukaan ne kaikki onnistuttiin torjumaan, eikä yksikään päässyt kohteeseensa.

Venäjä on kiistänyt, että Ukraina olisi onnistunut pudottamaan Kinzhalit. Puolustusministeri Sergei Shoigu väitti uutistoimisto Ria Novostille, ettei Venäjä edes olisi ampunut Ukrainaan niin montaa Kinzhalia kuin Ukraina väittää pudottaneensa.

Kiovan pormestari Vitali Klitshko esitteli toimittajille viime viikolla Kinzhaliksi uskotun ohjuksen jäänteitä Kiovan tieteellisen tutkimusinstituutin pihalla.

Hypersooninen Kinzhal-ohjus on yksi kuudesta ”seuraavan sukupolven” aseesta, jotka Venäjän presidentti Vladimir Putin esitteli puheessaan vuonna 2018. Tuolloin hän kertoi, ettei ohjusta pystyisi pysäyttämään mikään olemassa oleva tai tuleva ohjus­puolustus­järjestelmä.

Myös Ukraina ilmoitti maaliskuussa, ettei sillä ole keinoja Kinzhalien pysäyttämiseen. Tiistaina annettu ilmoitus kuuden ohjuksen torjumisesta on herättänyt maailmalla kysymyksiä siitä, onko ”Putinin superaseeksi” tituleerattu Kinzhal sittenkään niin voittamaton kuin Venäjä on antanut ymmärtää.

Maanpuolustuskorkeakoulun sotatekniikan laitoksen erikoistutkija Juha Honkonen kuitenkin arvioi, että toistaiseksi on liian varhaista julistaa Kinzhal-ohjuksia ”kuplaksi”.

– Mutta sellaisia epäilyksiä voi toki herätä, kun Venäjä on käyttänyt tällaisia puoliballistisia ohjuksia kuten Iskandereja ja muutaman Kinzhalinkin. Aiemmin Ukrainassa on todettu, ettei niille voi tehdä mitään, Honkonen sanoo.

Honkosen mukaan Patriot-järjestelmän tiedetään kyenneen torjumaan testeissä ballistisia ohjuksia. Sekä Iskander että Kinzhal ovat kuitenkin niin sanottuja puoliballistisia ohjuksia, eli ne kykenevät liikehtimään myös sen jälkeen, kun niiden moottori on sammutettu.

Tämä tekee puoliballististen ohjusten torjumisesta Honkosen mukaan vielä huomattavasti vaikeampaa kuin perinteisten ballististen ohjusten.

– Kaikki nämä laitteet ovat sellaisia, että ne voidaan käsittääkseni periaatteessa pudottaa, jos käy oikein hyvä tuuri ja tiedetään, mistä ne suunnilleen tulevat ja ne saadaan näkymään tutkassa ajoissa.

Kiovan ilmapuolustus työskenteli tiistain vastaisena yönä Venäjän iskettyä kaupunkiin ohjuksin.

Julkisuudessa liikkuneiden tietojen perusteella Honkonen ei pidä täysin uskottavana Ukrainan ilmoitusta kuuden Kinzhalin pudottamisesta. Asiasta on herännyt epäilyksiä myös sosiaalisen median puolella.

Ukrainan viranomaiset ovat päästäneet joitakin tiedotusvälineitä tarkastelemaan Kiovan yllä ensimmäisenä alas ammutun, Kinzhaliksi väitetyn ohjuksen jäänteitä. Kappaleista otetut kuvat eivät nekään vakuuta täysin Honkosta siitä, että kyseessä olisi juuri Kinzhal.

Yhdysvallat on asian kuitenkin vahvistanut, ja Honkonen muistuttaa, että maan viranomaisilla on asiasta todennäköisesti tarkempaa tietoa ja omat keinonsa selvittää asiaa. Siksi hän pitää mahdollisena, että toukokuun alussa torjuttu ohjus saattoi hyvinkin olla Kinzhal, vaikka kuvat eivät sitä täysin vahvistaisikaan.

– Mutta kuusi ei kuulosta uskottavalta. Nyt kun Ukraina on selkeästi sanonut, että näitä olisi laukaistu raskaista MiG-31-torjuntahävittäjistä, niin ensimmäinen arvaukseni on se, että tässä on voitu käyttää näiden ohjusten sijaan liitopommeja, Honkonen sanoo.

Liitopommitkaan eivät Honkosen mukaan ole erityisen helppoja torjuttavia, mutta niiden liikehtimiskyky jää jälkeen puoliballististen ohjusten vastaavasta.

Hypersoonisiksi luokitellaan ohjukset, jotka kulkevat yli viisinkertaisella äänennopeudella. Kun Ukraina oli ilmoittanut kuuden Kinzhalin torjumisesta, nosti ukrainalainen toimittaja Oleksi Jarmolenko Twitterissä esille epäilykset siitä, onko Kinzhal ensinkään hypersooninen ohjus, jollaisena Venäjä on sitä markkinoinut.

Jarmolenkon mukaan asiantuntijat ovat arvioineet Kinzhalien menettävän lennon loppuvaiheessa vauhtiaan merkittävästi ennen kuin ne osuvat kohteeseensa.

– Missä on todisteet siitä, että kyseessä on todella hypersooninen ohjus? Putinin ja venäläisen valmistajan lausunnoissa? Jarmolenko kysyi.

Myös yhdysvaltalainen CSIS-ajatushautomo (Center for Strategic and International Studies) kertoi maaliskuussa 2022 julkaistussa raportissaan, että Kinzhalin määritteleminen hypersooniseksi voi olla ”jokseenkin harhaanjohtavaa”.

– Kiistely siitä, ovatko ne hypersoonisia vai ei, on enemmänkin pilkkujen halkomista. Koska tässä ei niinkään ole kyse pelkästään nopeudesta, vaan myöskin siitä ohjattavuudesta, Honkonen kommentoi keskustelua.

Hän huomauttaa Venäjän korostaneen tässä yhteydessä nimenomaan Kinzhalin puoliballistisuutta, jonka myötä se on ohjailtavissa niin kauan kuin ohjuksen päärakettimoottori toimii.

– Nämä puoliballistiset lentävät lähes koko ajan ilmakehässä, jolloin ne ovat ohjailtavissa siivekkeillä ja nostovoimalla eli aerodynaamisesti käytännössä koko lentomatkan ajan.

Honkosen muistin mukaan aiemmin on puhuttu, että Venäjällä olisi ollut muutamia kymmeniä Kinzhaleja. Hän uskoo, että määrä voidaan laskea edelleen kymmenissä.

– Kinzhal on edelleenkin niin tärkeä laite venäläisille, että siitä saatava tosiasiallinen tieto on tiukassa. Monesta muusta asiasta sitä tuntuisi kuitenkin löytyvän. En usko, että sitä kannattaa pitää kuplana. Ukrainan sodassa niitä on raportoidusti käytetty muutaman kerran, mutta nekin ovat yhden käden sormilla laskettavissa. Eli se ei ole mikään massa-ase.

Kiovan pormestari Klitsko esitteli Kinzhalina pidetyn, Ukrainan ilmapuolustuksen torppaaman ohjuksen vaurioitunutta taistelukärkeä.

Nimettömät yhdysvaltalaiset viranomaislähteet kertoivat CNN:lle ensimmäisen väitetyn Kinzhal-pudotuksen jälkeen, että ohjuksen kohteena olisi ollut nimenomaan se sama Patriot-järjestelmä, joka sen lopulta pudotti. Tämä voi viitata siihen, että Venäjä käyttää ”Putinin superasetta” nimenomaan merkittävämmäksi katsomiinsa kohteisiin.

Tiistain vastaisen yön laajan ohjushyökkäyksen jälkeen Venäjä väitti tuhonneensa sen yhteydessä Ukrainan käytössä olleen Patriot-järjestelmän. Ukraina kiisti tiedon, mutta yhdys­valtalais­lähteiden mukaan järjestelmä sai jonkinasteisia vaurioita iskussa.

Britannian sotilastiedustelu piti torstaina julkaisemassaan katsauksessa mahdollisena Ukrainan väitettä kuuden Kinzhalin torjumisesta, joskaan ei varmana. Brittitiedustelun mukaan Venäjä pyrkii nyt ensisijaisesti rapauttamaan iskuillaan Ukrainan parantunutta ilma­puolustus­kykyä, mutta saattaa olla nyt menettänyt useita Kinzhaleja prosessissa.

– Killjoyn ilmeinen haavoittuvuus on todennäköisesti yllätys ja häpeä Venäjälle, sillä presidentti Vladimir Putin on ylistänyt sitä lyömättömäksi, brittitiedustelu arvioi käyttäessään Kinzhalista sotilasliitto Naton ohjukselle antamaa koodinimeä.

