Vladimir Putinin kohtalo vallan kahvassa riippuu sodan lopputuloksesta, arvioivat asiantuntijat. Mikäli sota päättyy tappioon, kaatuu myös Putin.

– Venäjä on vakauden keidas, turvasatama. Mitä meille olisikaan tapahtunut ilman Putinia?

Näin kyseltiin Venäjän valtiollisella Rossija 1 -televisiokanavalla kesällä 2020, kun maan perustuslain uudistaminen oli saanut sinettinsä.

Uutisen mukaan valtaosa uurnille vaivautuneista venäläisistä oli äänestänyt sen puolesta, että Vladimir Putin voi jatkaa presidenttinä käytännössä loppuikänsä – ja paperilla vuoteen 2036 saakka.

Britannian yleisradioyhtiö BBC muisteli taannoin, kuinka kanavan ankkuri vielä innostui kuvailemaan Putinia "kapteeniksi", joka pitää Venäjä-laivasta hyvää huolta myrskyjen keskellä.

Kolme vuotta myöhemmin "kapteeni" on ajautunut niin suurten aaltojen keskelle, että törmäys jäävuoreen vaikuttaa väistämättömältä.

Mitkä ovat ne tällit, jotka lopulta ratkaisevat Putinin kohtalon?

Professori Stefan Hedlund, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri ja amerikkalainen Venäjä-asiantuntija, professori Alexander J. Motyl pohtivat asiaa IS:n pyynnöstä.

Taistelut pelkästään Bahmutista ovat kestäneet jo kuukausia ja vaatineet valtavasti ihmishenkiä. Kuvassa Ukrainan joukkoja Bahmutissa huhtikuussa.

1. Sodan lopputulos

Mikäli sota loppuu tappioon, kaatuu myös sen aloittaja. Näin asian näkee ruotsalaisen Uppsalan yliopiston Stefan Hedlund.

Professori Stefan Hedlund

– Putinin kohtalo liittyy selkeästi sodan lopputulokseen. Siinä vaiheessa, kun Krim menetetään, hän on mennyttä.

Venäjä liitti Krimin niemimaan kansainvälisen oikeuden vastaisesti alueisiinsa vuonna 2014.

Krimillä alkoi kuitenkin rytistä kunnolla vasta sen jälkeen, kun Putin oli aloittanut täydeksi sodaksi levinneen "erikoisoperaationsa" Ukrainaa vastaan kahdeksan vuotta myöhemmin.

Ukraina iski Sakyn lentotukikohtaan Etelä-Krimille elokuussa 2022 ja niemimaalle johtavalle Kertsinsalmen sillalle autopommilla saman vuoden lokakuussa.

Kuukautta myöhemmin Ukrainan varapuolustusministeri Volodymyr Havrylov jo arvioi, että Ukraina voisi edetä Krimille joulukuun loppuun mennessä.

Spekulaatiot niemimaan valtaamisesta takaisin roihahtivat uudestaan toukokuussa, kun Britannia ilmoitti toimittavansa Ukrainaan 250 kilometrin kantamalla varustettuja Storm Shadow -risteilyohjuksia.

Britannia on ilmoittanut toimittavansa Ukrainaan 250 kilometrin kantamalla varustettuja Storm Shadow -risteilyohjuksia.

The Guardianin haastattelemat asiantuntijat muistuttivat, että niillä voisi iskeä paitsi Sakyyn, myös Dzhankoin kaupunkiin niemimaan pohjoisosissa ja Sevastopolin laivastotukikohtaan.

Viimeksi mainittua vastaan Ukraina on aiemmin tehnyt lennokki-iskuja.

– Mikäli Ukraina pystyy esimerkiksi iskemään Storm Shadow -risteilyohjuksilla Mustanmeren laivaston aluksiin ja pakottaa tyhjentämään Sevastopolin aluksista, olisi se jo melkoinen nöyryytys, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri arvioi.

Storm Shadow on räjähdysteholtaan kovempaa luokkaa kuin Ukrainalle aiemmin toimitetut Himars-raketinheitinjärjestelmän ammukset.

Ohjuksen yksikköhinta on mediatietojen mukaan runsaat kaksi miljoonaa euroa, ja sillä voi tuhota arvokkaita kohteita syvällä rintamalinjan takana.

Kenraalimajuri evp. Pekka Toveri

Yksi kohde on kuitenkin kuin tarjottimella.

– Kertsinsalmen sillan katkaisu vaikeuttaisi puolestaan Krimin huoltoa, jos maakannas katkaistaan, ja se voisi ennen pitkää pakottaa venäläiset vetäytymään, Toveri arvioi.

– Ukraina varmasti käyttää hyväkseen mahdollisuuden iskeä Krimille ja siltaa vastaan, jos he saavat siihen tilaisuuden.

Ennen vuonna 2018 valmistunutta siltaa Kertsinsalmen yli pääsi vain lentäen tai lautalla.

Ukraina iski Krimin niemimaalle johtavalle Kertsinsalmen sillalle autopommilla loka­kuussa 2022.

2. Talous ja ruumispussit

Veriset taistelut pelkästään Bahmutista ovat kestäneet jo kuukausia ja vaatineet valtavasti ihmishenkiä.

Goljatin roolissa sotaan lähtenyt Venäjä on Yhdysvaltain tiedustelun mukaan menettänyt yli 20 000 sotilasta kuolleina ja 80 000 haavoittuneina joulukuun jälkeen.

– Arvioimme, että venäläisiä kuolonuhreja on yli 100 000, johon nämä 20 000 kaatunutta lasketaan mukaan, Kansallisen turvallisuusneuvoston tiedottaja John Kirby sanoi BBC:n mukaan toukokuun alussa.

Ukrainalaisviranomaiset arvioivat venäläisiä kaatuneen koko sodan aikana jo lähemmäs 200 000.

” Taloudelliset vaikeudetkaan eivät tule aiheuttamaan minkäänlaista kapinaa.

Lukemat ovat lähes kolmikertaiset verrattuna siihen, paljonko Venäjän edeltäjän Neuvostoliiton riveissä kaatui sotilaita koko 1980-luvun kestäneessä Afghanistanin sodassa.

Kuluvana vuonna myös pakotteet ovat lopulta alkaneet iskeä Venäjän talouteen. Kuolonuhreista Kreml ei juuri pukahda, mutta Putin myönsi yllättäen maaliskuussa, että lännen pakotteilla voi todella olla vaikutusta.

– Venäjän taloudelle asetetuilla laittomilla rajoituksilla voi todellakin olla negatiivinen vaikutus keskipitkällä aikavälillä, valtionmedia TASS siteerasi Putinia.

Venäjä on menettänyt paljon sotilaita aloittamansa sodan aikana. Venäläissotilaita haudattiin Luhanskissa 18. toukokuuta.

Kuolemaa ja kurjuutta riittää kotirintamalle. Venäjän ja Euraasian tutkimuksen professori Hedlund on silti skeptinen sen suhteen, että tämänkään kokoluokan katastrofi kääntäisi kansan Putinia vastaan.

– Sen enempää kuolleet venäläiset kuin taloudelliset vaikeudetkaan eivät tule aiheuttamaan minkäänlaista kapinaa.

Putinilla on kuitenkin sama kahden rintaman haaste kuin yksinvaltiailla kautta historian: hänen täytyy pitää sekä oma sisäpiirinsä että suuret massat tyytyväisinä.

Professori Alexander J. Motyl

– Venäläiset saattavat lähteä kaduille, jos kuolleiden määrässä on yhtäkkiä jokin valtava piikki, ja jos se koskettaa Pietaria ja Moskovaa, amerikkalaisprofessori Alexander J. Motyl arvelee.

– Tällaista saattaisi tapahtua Putinin valtakaudella, mutta todennäköisemmin vasta hänen jälkeensä alkavan valtataistelun tiimellyksessä.

3. Tyytymättömät taustapirut

Putinilla on Kremlin kulisseissa liuta uskollisia aseenkantajia, joita yhdistää sama asia kuin johtajaansa: Neuvostoliiton valtiollinen turvallisuuspoliisi KGB.

Putinin entisiä vakoojatuttuja ovat muiden muassa Venäjän federaation turvallisuusneuvoston sihteeri Nikolai Patrushev, federaation kansalliskaartin johtaja Viktor Zolotov ja KGB:n seuraajan, turvallisuuspalvelu FSB:n johtaja Aleksander Bortnikov.

KGB:n väkivaltakoneistossa marinoituneet entiset agentit seisovat tsaarinsa rinnalla, mutta eivät kaihda koviakaan keinoja asemansa säilyttääkseen.

Nikolai Patrushev, Aleksander Bortnikov ja Viktor Zolotov ovat Putinin entisiä vakoojatuttuja.

– Se mitä eliitin keskuudessa ja ympärillä tapahtuu, on ratkaisevaa, Stefan Hedlund sanoo.

– Eräänä päivänä joku tai jotkut hänen sisäpiiristään hoitelevat hänet. Kysymyksiin "kuka" ja "miten" on mahdotonta antaa vastausta, mutta hän (Putin) ei poistu elävänä.

Saksalaislehti Focus väitti huhtikuussa Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagonin vuotaneisiin asiakirjoihin vedoten, että Patrushev ja Venäjän asevoimien pääesikunnan päällikkö Valeri Gerasimov olisivat jo suunnitelleet Putinin syrjäyttämistä. Väitteille ei ole saatu vahvistuksia.

” Putinin henki on sen varassa, että hänen kätyrinsä tappelevat keskenään.

Samaan aikaan yksityisarmeija Wagnerin johtajasta Jevgeni Prigozhinista on tullut ehkä Venäjän hyökkäyssodan näkyvin kasvo.

Stefan Hedlund arvelee, että raivokkaasti Kremliä ruoskiva sotapäällikkö saattaa olla kierolla tavalla yksi Putinin parhaita henkivakuutuksia.

– Prigozhin on oire siitä, kuinka sairas järjestelmä se on. Hän antaa paasaamisellaan ymmärtää, että sotii armeijan ylintä johtoa vastaan, mutta saattaa silti olla vielä Putinin jonkinasteisessa suojeluksessa, sillä Putinin henki on sen varassa, että hänen kätyrinsä tappelevat keskenään.

Wagnerin johtaja Jevgeni Prigozhin saattaa olla kierolla tavalla yksi Putinin parhaita henkivakuutuksia, vaikka ruoskiikin Kremliä raivokkaasti.

– Prigozhin, Igor Girkin, oligarkit ja liberaalit kaikki kritisoivat Putinia avoimesti, Alexander Motyl huomauttaa.

Igor Girkin on entinen Donbassin militanttien komentaja ja yksi Venäjän tunnetuimmista sotabloggareista. Hänet tuomittiin poissaolevana elinkautiseen Malaysian Airlinesin lennon MH17 pudottamisesta kesällä 2014.

– On kuitenkin olemassa ihan uskottavia arvioita siitä, että armeijan ja salaisen poliisin sisällä on laajaa tyytymättömyyttä. Mikäli Ukrainan hyökkäys on enemmän tai vähemmän menestyksekäs, on täysin mahdollista, että Putin syrjäytetään.

Hedlund huomauttaa, että Putinin valtakausi ei välttämättä pääty näyttävästi.

– Hänet poistetaan kenties vaivihkaa. Yhtäkkiä emme vain enää koskaan näe häntä.