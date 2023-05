Ainakin viisi kuollut Pohjois-Italian tulvissa – pahin saattaa olla vasta edessä

Viranomaisten mukaan sateen odotetaan jatkuvan vielä keskiviikkona.

Ainakin viisi on kuollut ja yksi on kateissa Pohjois-Italiaa piinaavissa tulvissa, italialainen uutistoimisto Ansa uutisoi. Noin viisi tuhatta on evakuoitu alueelta.

Yhteensä 14 jokea tulvii Emilia-Romagnan alueella. Ihmiset ovat paenneet tulvia muun maussa talojen katoille.

Viranomaiset ovat varoittaneet, että pahin saattaa olla vielä edessä.

– Sade ei ole vielä ohi, se jatkuu vielä tunteja, paikallisen pelastustoimen varajohtaja Titti Postiglione kommentoi SkyTG24-kanavalle Reutersin mukaan.

– Meitä on vastassa erittäin, erittäin vaikea tilanne.

Ainakin yksi ihminen on kuollut Cesenassa, jossa kadut tulvivat.

Aluepäällikkö Stefano Bonaccini kehotti ihmisiä pysyttelemään poissa jokien läheisyydestä.

Useat tie- ja rautatieyhteydet ovat poikki ja useiden kaupunkien, mukaan lukien Bolognan, pormestarit ovat kehottaneet ihmisiä pysymään kodeissaan.

Pelastustyöntekijät evakuoivat ihmisiä viime yönnä Forlissa.

Myös Adrianmeren rannalla sijaitseva Ravenna on kärsinyt tulvista.

– Kyseessä oli todennäköisesti Romagnan historian pahin yö, Ravennan pormestari Michele de Pascale kuvaili viime yötä.

Yön aikana 5 000 ihmistä oli joutunut jättämään kotinsa.

– Ravenna on tunnistamaton sen kärsimien vahinkojen takia.

Rankkasateet seurasivat kuukausia kestänyttä kuivuutta. Kuivuuden takia maan kyky imeä itseensä vettä oli heikentynyt, mikä on pahentanut tulvien seurauksia, meteorologit ovat sanoneet.