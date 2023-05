Titanicista on julkaistu uusia ennen­näkemättomiä kuvia

Titanicista otettiin yli 700 000 kuvaa. Niitä yhdistelemällä saatiin tulos, jossa koko hylky näkyy kolmiulotteisena.

Vuonna 1912 uponneesta Titanicista on julkaistu ennennäkemättömiä kuvia, jotka on tehty viime kesänä tehdyn kartoituksen pohjalta, BBC uutisoi. Kuvissa näkyy koko hylky kolmiulotteisena.

Titanic oli risteilyalus, joka upposi neitsytmatkallaan huhtikuussa 1912 törmättyään jäävuoreen Pohjois-Atlantilla. Turmassa kuoli yli 1 500 ihmistä. Laivalla matkusti myös liki 70 suomalaista, joista vain noin kolmasosa selvisi hengissä.

Risteilyaluksen hylky löytyi vuonna 1985. Se on kahdessa osassa noin 3 800 metrin syvyydessä. Keulan ja perän välillä on noin 800 metriä ja aluksen ympäristössä on paljon romua.

Hylkyä on sen löytämisen jälkeen tutkittu paljon, mutta sen suuren koon takia kamerat ovat pystyneet tallentamaan vain osia siitä eikä hylkyä ole koskaan saatu taltioitua yhteen kuvaan.

Kuvien perusteella esimerkiksi Titanicin keula on yhä täysin tunnistettavissa, mutta perä on lähinnä kasa terästä.

Viime kesänä syvänmeren kartoituksia tekevä yritys Magellan ja projektista dokumenttia tekevä Atlantic Productions käyttivät yli 200 tuntia hylyn kartoittamiseen. Projektissa otettiin yli 700 000 kuvaa joka kulmasta, jolloin voitiin koota 3D-kuvia.