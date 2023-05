Oppositiojohtaja syyttää: Venäjä jo käytännössä miehittää Valko-Venäjää

Svjatlana Tsihanouskajan mukaan Venäjän "hiipivä miehitys" näkyy Valko-Venäjällä kaikilla osa-alueilla: asevoimissa, kulttuurissa, taloudessa ja mediassa.

Valko-Venäjän opposition tunnetuin edustaja Svjatlana Tsihanouskaja sanoo Venäjän jo käytännössä miehittävän Valko-Venäjää.

Tsihanouskajan mukaan presidentti Aljaksandr Lukashenka on myynyt "pala palalta" Valko-Venäjää Venäjän hallinnolle. Tsihanouskajan mielestä Valko-Venäjän itsenäisyys on uhattuna Moskovan kiristäessä otettaan liittolaismaastaan.

Maanpaossa oleva Tsihanouskaja puhui maanantaina Kööpenhaminassa demokratiakokouksessa, kertoo Politico.

Tsihanouskajan mukaan Venäjän "hiipivä miehitys" näkyy Valko-Venäjällä kaikilla osa-alueilla: asevoimissa, kulttuurissa, taloudessa ja mediassa.

Tsihanouskaja vieraili Helsingissä joulukuussa. Tuolloin hän sanoi, että Lukashenkan hallinnon ja Valko-Venäjän kohtalo on sidottu Ukrainan sodan lopputulokseen.

– Kun ukrainalaiset voittavat – ja hehän tulevat voittamaan – niin Kremlin, ja sen myötä Lukashenkan valta tulee heikkenemään merkittävästi. Lukashenka varmasti pelkää tätä, jonka vuoksi hän yrittää esittää, ettei ole osallinen konfliktissa. Hän on kuitenkin osaltaan vastuussa siitä, ja häntä tulisi osaltaan rangaista näistä sotarikoksista.

VAlko-Venäjällä on viime päivinä puhuttanut itsevaltaisen johtajan Lukashenkan terveys.

Lukashenka on joutunut sairaalahoitoon ja hänen sairastumisensa on vahvistettu myös Venäjän duuman edustajan suulla. Julkisuuteen on ilmoitettu tarkasti vain se, että kyse ei ole koronaviruksesta.

Puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö ja nykyinen puolustusministeriön neuvotteleva virkamies Harri Ohra-aho on varma, että Lukashenkan sairastuminen on saanut aikaan kuhinaa myös Venäjän presidentin Vladimir Putinin hallinnossa.

– Kreml valmistautuu parhaillaan toimimaan siinä tilanteessa, jos Lukashenka ei voikaan jatkaa enää vallassa. Venäjä yrittää todennäköisesti ottaa siinä tapauksessa Valko-Venäjän haltuunsa jollain tavalla, ja se voi muuttaa täysin tilanteen myös Ukrainan sodan suhteen, Ohra-aho sanoi IS:lle Tallinnassa.

Yleinen käsitys on ollut tähän mennessä se, että Lukashenka on onnistunut jarruttelemaan hieman Putinin haluja käyttää Valko-Venäjän maaperää hyväkseen Ukrainan sodassa. Jos Lukashenka poistuisi vallasta, tilanne voisi olla Putinille edullinen – ainakin siinä tapauksessa, että Valko-Venäjän johtoon nousisi vielä Lukashenkaakin lojaalimpi johtaja Kremlin kannalta.

– Ukrainan pohjoinen rintama olisi silloin ehkä täysillä Putinin käytettävissä, Ohra-aho arvioi.

Jos Lukashenka kuolisi yllättäen, Kreml saattaisi saada siitä tekosyyn ilmoittaa esimerkiksi, että sen on tuotava Venäjän joukkoja Valko-Venäjän turvaksi lännen ja Ukrainan uhkaa vastaan. Tämä ei olisi kuitenkaan Putinilta riskitön siirto, sillä sekä Valko-Venäjän armeija että kansa ovat olleet hyvin haluttomia liittymään Putinin sodan tueksi.