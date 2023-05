Main ContentPlaceholder

Ulkomaat

Minne Ukraina voisi iskeä uusilla Storm Shadow -ohjuksillaan? Pekka Toveri keksi heti yhden kohteen

Britannian toimittama Storm Shadow -ohjus on juuri se pitkän kantaman ase, jollaista presidentti Zelenskyi on toivonut. Se on tärkeässä roolissa, kun Ukraina tuhoaa Venäjän logistiikkaa ja huoltoa ennen vastahyökkäystään.

