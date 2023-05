Pekka Toveri arvioi Ukrainan vastahyökkäyksen osittain alkaneen – tätä on odotettavissa

Pekka Toveri arvioi tiistain Ukraina-studiossa Ukrainan vastahyökkäyksen mahdollisuuksia ja todennäköistä suuntaa.

Länsi, Venäjä ja ukrainalaiset itsekin ovat jo kuukausien ajan odottaneet Ukrainan paljon puhuttua vastahyökkäystä.

Kenraalimajuri evp. ja nykyinen kansanedustaja Pekka Toveri (kok) arvioi tiistaina IS-TV:n Ukraina-studiossa, että vastahyökkäys on jo ”tietyssä mielessä varmaan alkanut”. Ukraina on viime päivinä edennyt Bahmutin suunnalla ja tehnyt ilmaiskuja selustakohteisiin, esimerkiksi polttoainevarastoihin.

” Tilanne tulee pitää venäläisille mahdollisimman epäselvänä ja hyökätä eri suunnissa.

– Ukrainan sotilasjohdolta on tullut erilaisia signaaleja. Tällä hämmennetään pelipöytää ja pidetään venäläiset pohtimassa. Samalla luodaan painetta ja tehdään tiedusteluluonteisia hyökkäyksiä. Kaikki nämä ovat hyökkäyksen valmisteluita, Toveri sanoo.

Perinteisen laskukaavan mukaan hyökkääjä tarvitsee sotilaiden määrässä vähintään kolminkertaisen ylivoiman. Pääseekö Ukraina tällaisiin lukemiin?

– Ukrainan pitää kyetä keskittämään joukkoja paikallisesti ja nopeasti jollekin alueelle, jotta he kykenevät hyökkäämään. Sen takia tilanne tulee pitää venäläisille mahdollisimman epäselvänä ja hyökätä eri suunnissa.

Yhdysvaltain tiedustelu on vuotojen perusteella arvioinut Ukrainan käyttävän hyökkäykseen 12 prikaatia, eli noin 50 000 sotilasta. Toveri uskoo arvion olevan alakanttiin.

– Luulen, että koko hyökkäykseen irti pidetty voima on 20-30 prikaatia.

Pekka Toveri.

Mihin suuntaan ukrainalaisten suurin hyökkäysvoima voisi kohdistua?

– Luulen sen loppupeleissä olevan etelän suunta. Se on Ukrainalle niin paljon tärkeämpi alue ja edullisempi hyökätä. Se on taloudellisesti ja psykologisesti tärkeä, ja sen avulla voidaan kiistää Krimin hallussaolo Venäjältä tai uhata Donbasia, Toveri pohtii.

Venäjä on tosin tehnyt vahvoja linnoituksia Zaporizzjan ja Mariupolin suunnalla. Itä-Ukrainassakin voidaan hyökätä, mutta Venäjän huolto helpottuisi, mitä lähempänä ollaan maiden todellista rajaa.

– Voi hyvin olla, että Donbasin suunnassa hyökätään ja menestyksen tullessa mennään syvällekin, mutta luulen päämaalin olevan etelän suunnassa.

Ukrainalaissotilaita kuvattuna Bahmutissa 11. toukokuuta.

Britannia on hiljattain toimittanut Ukrainaan 250 kilometrin kantamalla varustettuja Storm Shadow -risteilyohjuksia. On huhuttu, että Ukraina olisi jo iskenyt Luhanskiin tällaisella ohjuksella.

Millainen merkitys Storm Shadowilla on vastahyökkäyksen kannalta?

– Se antaa tiettyjä selkeitä etuja Ukrainalle - kantama on isompi ja sitä on vaikeaa häiritä. Ohjus käyttää GPS:ää, maastotutkaa ja lämpöhakupäätä. Tiettyjä häiveominaisuuksia on myös, joten sillä on paljon paremmat mahdollisuudet päästä kohteeseen.

Storm Shadow -ohjuksen ominaisuudet tekevät siitä Ukrainalle erittäin hyödyllisen aseen.

Lue lisää: Britannia antoi Ukrainalle ison lekan – sillä voisi iskeä Krimin niemimaan kriittisiin kohteisiin

Tehokkaat aseet kannattaa Toverin mukaan hyödyntää harkiten.

– Näitä ei ole montaa, joten niitä kannattaa käyttää arvokkaisiin maaleihin. Kertshinsalmen silta tulee ensimmäisenä mieleen. Isku siltaan tekisi Krimin huoltamisen käytännössä mahdottomaksi, Toveri toteaa.

Toverin mukaan Venäjä on jo "oppinut elämään" Ukrainan hyödyntämien HIMARS-raketinheitinten kanssa, mutta Storm Shadoweilla Ukraina pystyy iskemään myös syvyyteen. Kertshinsalmen sillan ohella esimerkiksi Venäjän Mustanmeren laivaston päätukikohta Sevastopolissa voi olla mahdollinen iskukohde.

Yhdysvaltain sotilastiedustelu on vuodettujen asiakirjojen perusteella arvioinut, että vastahyökkäyksen onnistuessakaan sota tuskin päättyisi tämän vuoden aikana. Mikä hyökkäyksen tavoite on?

– Uskoisin, että ukrainalaisten tärkein tavoite on saada eteläinen rantama haltuun. Se on jo paljon, Toveri toteaa.

– Menestyksekkäässäkin hyökkäyksessä joukot kuluvat ja tappioita tulee. Se nähtiin viime syksynäkin – Ukraina kykeni syksyllä valtaamaan tietyn alueen Hersonissa ja Harkovassa, mutta sitten voimat loppuivat.

” Uskon, että Putin on valmis uhraamaan vielä kymmeniä, jopa satoja tuhansia reserviläisiä.

Toveri ei usko, että Ukraina kykenee vastahyökkäyksellä ottamaan haltuunsa kaikkia miehitettyjä alueita, mukaan lukien Krimin niemimaata.

– Jos he saavat eteläisestä rantamaasta edes suurimman osan haltuun ja katkaistua maakannaksen Krimille, niin se on jo iso asia.

Menestyksekäskään vastahyökkäys ei välttämättä toisi Venäjää neuvottelupöytään – ei edes, vaikka Krimin huolto vaikeutuisi merkittävästi.

– Uskon, että Putin on valmis uhraamaan vielä kymmeniä, jopa satoja tuhansia reserviläisiä, Toveri toteaa.