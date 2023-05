Omassa puolueessa jotkut pelkäävät, että Donald Trump ei voittaisi presidentinvaalia. Jotkut pelkäävät, että voittaisi, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Menikö se hetki jo? Eikö kukaan enää pysty pysäyttämään Donald Trumpin tietä Yhdysvaltain republikaanien presidenttiehdokkaaksi kolmatta kertaa?

Esivaali pidetään alkuvuodesta 2024. Silti ehdokkaita on jo, tunnetuimpana tietysti itse Trump. Hänen lisäkseen ainoa, jolla on ”poliittista uskottavuutta”, on entinen kuvernööri ja YK-lähettiläs Nikki Haley. Kannatusta Haleylla on vähän.

Jotkut Yhdysvalloissa voivat muistaa entisen kongressin jäsenen ja kuvernöörin Asa Hutchinsonin sekä mediapersoona Larry Elderin. Kaikille amerikkalaisillekaan eivät sano mitään liikemiehet Vivek Ramaswamy, Perry Johnson ja Ryan Binkley.

Nyt raskas sarja liikehtii.

Eniten odotetaan Floridan kuvernöörin Ron DeSantisin ilmoitusta ehdokkuudesta. DeSantis on jo kiertänyt maata ”kirjaa markkinoimasa” ja kerännyt vaalikassaa.

CNN:n tietojen mukaan DeSantis pyrkii ennen ehdokkuutensa julistamista pikaisesti ajamaan läpi Floridassa lakimuutoksen, joka mahdollistaisi hänen presidentiksi pyrkimisensä luopumatta nykyisestä virastaan.

Kun republikaanit viime syksyinä pettyivät tavoitteissaan kongressin välivaalissa, monet katsoivat, että Trumpin aika oli ohi. Tämä ei pystynyt innostamaan äänestäjiä tukemiensa ehdokkaiden taakse.

DeSantisin hetki näytti lyöneen. Hän on yli 30 vuotta Trumpia nuorempi ja vetoaa samankaltaisiin äänestäjiin kuin Trump. DeSantisin kannattajien mielestä hänen pakettinsa on paremmin kasassa.

Kyselyissä Trumpin kaula DeSantisiin kuitenkin kasvaa. Trumpin oikeusjutut vain tiivistävät hänen tukijoukkojaan. Uskomatonta kyllä edes tuomioon johtanut siviilikanne seksuaalirikoksesta New Yorkissa ei tähän tunnu vaikuttavan.

DeSantis joutuu pitämään kieltä keskellä suuta. Hän kiertelee kysymystä siitä, onko vale, että Trumpilta vietiin presidenttiys vaalivilpillä vuoden 2020 vaaleissa. Kiihkeimmille republikaaneille se on uskontesti.

Floridan kuvernööriä Ron DeSantisia pidetään Trumpin pahimpana haastajana republikaanien sisällä. Hän ei ole kuitenkaan vielä vahvistanut ehdokkuuttaan.

Perinteisempää konservatismia tarjoaisi Trumpin entinen varapresidentti Mike Pence. New York Timesin mukaan hän on pian ilmoittamassa ehdokkuudestaan.

Trumpin ja Pencen välirikko tammikuussa 2021 oli mahdollisimman julkinen. Tuolloin Trumpin innokkaimmat kannattajat halusivat kongressirakennuksen vallattuaan lynkata Pencen sen pihassa. Tämä ei ollut yrittänyt estää Joe Bidenin presidentiksi nostaneen vaalituloksen hyväksymistä. Trump ei eväänsä heilauttanut Pencen avuksi.

Vuoden 2016 vaaleihin Trump otti Pencen varapresidenttiehdokkaakseen, koska tämä vetosi evankelisiin kristittyihin, jotka usein äänestävät republikaaneja. Trump on vanha syntisäkki. Siksi Penceä tarvittiin kosiskelemaan kristittyjen ääniä.

Pence haluisi palata 40 vuoden aikaan, jolloin maata johti Ronald Reagan. Häntä kannattivat kristillinen oikeisto, talouskonservatiivit ja ulkopolitiikan haukat. Erityisesti viimeksi mainituilla oli nieleskelemistä, kun presidentti Trump kaveerasi Vladimir Putinin ja Kim Jong-unin kanssa.

Pencen heikkous on, että harva uskoo hänen pärjäävän edes esivaalissa.

Mike Pence vetoaa konservatiivisiin uskovaisiin.

Republikaanien sisällä Trumpia vastustetaan kahdesta syystä. Ilmeisempi on, että hänen pelätään häviävän toisen kerran peräkkäin Joe Bidenille. Trump haukkuu Bidenin ikää, mutta on itse vain neljä vuotta nuorempi. Viime vaalin väittelyissä Biden oli terävämpi ja voitti.

Hiljaisempi syy vastustaa Trumpia on, että hän tosiaan voi myös voittaa.

Bidenin ikä näkyy enemmän kuin Trumpin. Hän ei ole ottanut aikaansa Valkoisessa talossa yhtä rennosti. Presidentti Bidenilla on koko ajan monta palloa ilmassa, ja vääjäämättä niistä joku välillä lätsähtää maahan. Niitä hetkiä Trump odottaa.

Jotkut republikaanit salaa pelkäävät Bidenin epäonnistumisen hetkiä, koska ne tuovat Trumpin valinnan lähemmäksi.

Jos Trump valituksi tultuaan ryhtyisi heti ajamaan pakkorauhaa Ukrainassa, Yhdysvaltain uskottavuus romahtaisi. Ulkopolitiikassa riittäisi muutenkin tuhoa tehtäväksi.

Trump on kerran hävinnyt. Valituksi tultuaan hän todennäköisesti pyrkisi järjestämään, että valta pysyy hänen hyppysissään.

Jotkut republikaanit pelkäävät, että toinen kausi Trumpin hillittömyyttä voisi olla puolueen tuho. He saattavat olla vähemmistössä.