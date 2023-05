Kaatuuko ”Euroopan viimeinen diktaattori” sairasteluun? Näin Aljaksandr Lukashenka loi mini-Neuvostoliittonsa

Vastustajat katosivat jäljettömiin, talouselämä alistettiin valtiolle. Näin Euroopan pitkäaikaisin presidentti Aljaksandr Lukashenka on tarrautunut valtaansa, jonka hän haluaa siirtää seuraavaksi pojalleen.

Elokuussa 2020 Valko-Venäjän johtaja Aljaksandr Lukashenka kohtasi uhmakkaana traktoritehtaan työntekijöitä Minskissä. Maassa velloivat rajut mielenosoitukset Lukashenkan hallinnon ilmiselvän vaalivilpin takia.

– Haluatteko te reilut vaalit? Lukashenka kysyi Washington Postin mukaan yleisöltään, joka huusi takaisin: ”Kyllä”.

– Vastaan kysymykseenne. Me pidimme vaalit. Uusia ei tule ennen kuin tapatte minut.

Lukashenka kukisti lopulta verisesti vastarinnan ja kruunautti itsensä jo seitsemännelle kaudelle maan presidentiksi.

Viime päivien tiedot hänen sairastelustaan ovat jälleen nostaneet esiin hänen sanoihinsa sisältyneen profetian: voisiko Valko-Venäjä demokratisoitua, jos Lukashenkasta päästäisiin eroon?

Tästä käynnistyivät spekulaatiot Aljaksandr Lukashenkan terveydentilasta. Moskovan voitonpäivän paraatissa hän istui tuskaisen näköisenä katsomossa oikea käsi siteessä ja poistui juhlista ennenaikaisesti.

Tällä viikolla Lukashenka julkaisi itsestään kuvia tyynnyttääkseen huhuja terveydestään. Side oli vaihtunut vasempaan käteen.

Ainakin maanpaossa elävä oppositio on kehottanut kannattajiaan varautumaan.

– Diktaattorin terveydestä liikkuu paljon huhuja. Meille se merkitsee yhtä asiaa: pitää olla varautunut kaikkeen. Kääntämään Valko-Venäjä demokratian tielle ja estämään Venäjää sekaantumasta. Kansainvälisen yhteisön pitää olla ennakoiva ja nopea, julisti oppositiojohtaja Svetlana Tsihanouskaja.

Mikäli Lukashenka, 68, todella olisi niin sairas, että hän ei kykenisi jatkamaan maansa johdossa, se merkitsisi historiallista mullistusta.

Ensi vuonna hänen valtakautensa olisi kestänyt jo 30 vuotta. Vuosikymmenet ovat tehneet Valko-Venäjästä diktatuurin ja ainutlaatuisen jäänteen Neuvostoliitosta ja toisaalta viitoittaneet myös tietä muille itsevaltaisille johtajille.

Jopa itse Putin on kuin oppipoika, jos hänen uransa alkua verrataan Lukashenkaan.

Mafiavaltio

Lukashenka voitti yllättäen vain 39-vuotiaana vuonna 1994 Valko-Venäjän ensimmäiset vapaat vaalit – jotka jäivät toistaiseksi viimeisiksi vapaiksi vaaleiksi.

Lukashenka vuonna 1994.

Hän oli palvellut Neuvostoliiton armeijan rajajoukoissa, ja sotilasuran jälkeen kommunistipuolueeseen liityttyään hän oli noussut arvostettuun maatalouskolhoosin johtovirkaan.

Vaalikampanjassaan Lukashenka ratsasti populismilla ja sai jopa lempinimen ”pikku-Zhirinovski” venäläisen kansallismielisen poliitikon Vladimir Zhirinovskin mukaan.

Isällisesti ”Batkaksi” kutsuttu Lukashenka lupasi työtä kansalle ja lähtöpassit korruptoituneelle eliitille, jonka hän syytti syösseen maan sekasortoon.

Lukashenka pani tuulemaan pian valintansa jälkeen. Hän vei kansanäänestyksellä läpi muutokset, jolla presidentin valtaa kasvatettiin ja erotti lopulta maan parlamentin, joka yritti asettaa hänet syytteeseen. Siitä lähtien Valko-Venäjän parlamentti on ollut vain Lukashenkan kumileimasin.

Valko-Venäjän parlamentin jäsenet ryhtyivät vuonna 1995 syömälakkoon vastustaakseen Lukashenkaa. Parlamentti erotettiin ja Lukashenka perusti tilalle uuden, jolla on vain vähän valtaa maan asioihin.

Mielenosoittajat vastustivat vuonna 1999 Minskissä Lukashenkan aikeita tiivistää yhteistyötä Venäjän kanssa.

Lukashenka loi mafiavaltion jo kauan ennen kuin Putinin Venäjästä alettiin käyttää samaa nimitystä. Hän haali ympärilleen luotettuja henkilöitä ja palkitsi tukijoitaan avokätisesti. Monille vastustajille kävi kalpaten.

Vuoden 1999 aikana peräti kolme Lukashenkaa vastustanutta poliitikkoa katosi jäljettömiin.

Entisen sisäministerin Juri Zaharankan, oppositiopoliitikko Viktar Hantsharin ja tämän liikekumppanin Anatoli Krasouskin kohtaloa ei koskaan ole selvitetty.

Vuonna 2019 Deutsche Wellen haastattelussa entinen valkovenäläisten turvajoukkojen jäsen kertoi osallistuneensa heidän sieppaamisiinsa ja teloituksiin. Ruumiit haudattiin salaisiin paikkoihin. Valko-Venäjällä tutkinnat katoamisista oli lopetettu jo kauan aiemmin.

Mini-Neuvostoliitto

Vuonna 2001 Lukashenka, joka kansanäänestyksellä oli pidentänyt ensimmäistä kauttaan, sai jälleen äänivyöryn vaaleissa, jotka Etyjin mukaan oli pedattu hänelle.

Rahavaikeuksiin ajautuneet valkovenäläiset allekirjoittivat vetoomusta presidentilleen Minskissä vuonna 1997.

Tuolloin kansan uskotaan vielä oikeastikin äänestäneen Lukashenkaa, joka oli Venäjän kasvavalla tuella onnistunut vakauttamaan taloutta. Lukashenka teki sen omanlaisellaan mini-Neuvostoliitoksikin kutsutulla tyylillä, jossa yritykset olivat tiukasti valtion kontrollissa.

Naapurimaan johtajaksi noussut Putin oli myös havainnut Lukashenkassa nöyrän liittolaisen, jolle Venäjä syyti öljyä jalostettavaksi, ja Valko-Venäjä sai tuloja myymällä sitä länteen.

Venäjän presidentti Vladimir Putin, Valko-Venäjän Aljaksandr Lukashenka ja Ukrainan presidentti Leonid Kutshma tapasivat Vitebskissä Valko-Venäjällä vuonna 2001.

Valko-Venäjän salaista poliisia kutsuttiin KGB:ksi. Se sorti soraääniä esittäneitä stalinistiseen tyyliin hakkaamalla ja vangitsemalla.

Yksi Lukashenkan ja Putinin yhteisistä tavoitteista on ollut Venäjän ja Valko-Venäjän liitto, jota voisi myös kutsua eräänlaiseksi mini-Neuvostoliitoksi. Maiden yhteistyö on koko ajan tiivistynyt.

Lukashenka on esittänyt itsenäisen maan johtajaa, vaikka todellisuudessa hänen valtansa uskotaan riippuvan täysin Putinista. Sotaan Ukrainaa vastaan Valko-Venäjä ei ole liittynyt, mutta on sallinut alueensa käyttämisen Venäjän sotatoimissa.

Lukashenkan kutsuminen Euroopan viimeiseksi diktaattoriksi sai alkunsa jo vuosituhannen alussa. Vuonna 2012 hän ylpeili termillä itsekin Reutersin haastattelussa.

– Kysyn itseltäni, mikä on diktaattori. En ymmärrä. Se on joku kauhea ihminen, paha ihminen. Mutta en minä ole pelottava, enkä paha ollenkaan … En ymmärrä mikä diktaattori on, mutta toisaalta joskus, hyvällä tavalla, kadehdin itseäni. Olen ainoa ja viimeinen diktaattori Euroopassa eikä toista vastaavaa ole missään maailmassa. Te tulitte tänne ja näitte elävän diktaattorin, ja missä muualla se onnistuisi. Kyllä siinä on jotain. Sanotaan että jopa huono julkisuus on hyvää julkisuutta, Lukashenka sanaili.

Kansa sai tarpeekseen

Lukashenkan puristuksessa Valko-Venäjälle ei koskaan kehittynyt samanlaista oligarkkijärjestelmää kuin Venäjälle tai Ukrainaan. Hän pyrki estämään myös oikeuksiaan vaativan keskiluokan syntyä. Se onnistui aina viime vuosiin asti.

Mielenosoittajaa pidätettiin Minskissä syyskuussa 2020.

Räikeä vaalivilppi vuonna 2020 käynnisti mielenosoitukset, jollaisia ei ollut aiemmin nähty. Lukashenkan odotettiin jo taipuvan, mutta hän vastasikin entistä julmemmalla väkivallalla, Venäjän tuella.

Ihmisoikeusjärjestöjen raportit kertovat kidutuskeskuksista, joihin tuhansia pidätettyjä raahattiin. Lukashenka itse esiintyi luotiliiveissä ja automaattiaseen kanssa kuin sotatilassa – vaikka mielenosoittajat olivat pääasiassa aseettomia ja rauhanomaisia.

– Hänen käytöksensä on osoitus poliittisesta eristyksestä, joka on tehnyt hänestä vainoharhaisen ja pikkusieluisen. Näemme epävakaan ja vaarallisen miehen, joka tarrautuu epätoivoisesti valtaan, jonka hän uskoo kuuluvan vain itselleen, kuvaili Norjan Helsinki-komitean ihmisoikeusasiantuntija Ivar Dale Al Jazeera -kanavalle tuolloin.

Kansannousun jälkimaininkien härskein temppu oli Valko-Venäjän ilmatilassa maaliskuussa 2021 lentäneen, Kreikasta Liettuaan matkanneen Ryanairin koneen alas pakottaminen tekaistun pommiuhan varjolla.

Minskissä poliisi pidätti koneessa olleen oppositioaktivisti Roman Pratasevitshin ja hänen tyttöystävänsä. Tämän vuoden maaliskuussa Pratasevitsh tuomittiin kahdeksaksi vuodeksi vankilaan ”mielenosoitusten järjestämisestä”.

Vuosien varrella Lukashenka on rakentanut myös ympärilleen henkilökulttia, jonka uumoillaan tähtäävän aikanaan vallan periytymiseen. Seuraajaksi on veikkailtu jopa hänen nuorinta poikaansa, tällä hetkellä 18-vuotiasta Mikalaita.

Mikalai, venäläiseltä kirjoitusasultaan Nikolai, Lukashenka osallistui isänsä tapaamiseen Vladimir Putinin kanssa Mustalamerellä toukokuussa 2021.

Poika on esiintynyt isänsä rinnalla virallisissa yhteyksissä jo kymmenvuotiaasta asti. On epäilty, että hänen äitinsä ei ole Lukashenkan vaimo Halina vaan joku diktaattorin rakastajattarista. Myös Mikalai nähtiin kansannousun aikaan tv-kuvissa luotiliiveissä ja rynnäkkökiväärin vierellään.

Tämä on toistaiseksi viimeinen kuva Putinista ja Lukashenkasta yhdessä. Valko-Venäjän johtaja poistui pian tämän jälkeen Moskovan voitonpäivän juhlallisuuksista ilmeisen huonovointisuuden vuoksi.

Lukashenka tunnetaan myös lukuisista törkeistä tölväisyistään, jotka kuvaavat hänen ajatusmaailmaansa.

Koronapandemian aikaan hän kehotti kansaa vastustamaan tautia vodkalla ja saunomalla. Hän on viljellyt juutalaisvastaisia ja seksuaalivähemmistöjä tölviviä lausuntoja. Päävastustajakseen nousseesta Svetlana Tsihanouskajasta Lukashenka on todennut, että tämä sopisi paremmin ”kokkaamaan kuin keskustelemaan asioista”.

Lukashenkan hallinnon nettisivuilla julkaistusta diktaattorin elämäkerrasta on löydetty hänen oma kuvauksensa itsestään ja tehtävästään.

– Elämäni, kuten kaikkien presidenttien elämä, on erittäin kiireistä. Nouset ylös ja jatkat juoksua. Miltä tuntuu juosta yhtenään 25 vuotta? Totuin siihen.

– Hamsterin juoksupyörä jatkaa pyörimistään, eikä siitä pääse pois. Jos pysähdyt, se jatkaa liikettä ja heittää sinut takaisin. Sellaista on elämä. Olen tottunut siihen.