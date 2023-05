Moldova käänsi selkänsä Venäjälle ja lähti Itsenäisten valtioiden yhteisöstä – Pekka Toveri arvioi Putinin nöyryytystä

Moldova ilmoitti maanantaina eroavansa Venäjän kipparoimasta Itsenäisten valtioiden yhteisöstä. Nöyryytys ei ole Putinille ensimmäinen sodan alkamisen jälkeen.

Moldovan parlamentin puhemies Igor Grosu antoi maanantaina ilmoituksen, josta Kremlissä tuskin pidetään.

Grosu nimittäin ilmoitti Moldovan eroavan Itsenäisten valtioiden yhteisöstä eli Ivy:stä. Ivy perustettiin 1990-luvulla Neuvostoliiton raunioille, ja siihen kuuluu suuri osa entisistä neuvostotasavalloista.

Georgia erosi järjestöstä vuonna 2008 käytyään lyhyen sodan Venäjän kanssa, jonka seurauksena Venäjä edelleen miehittää osaa maasta. Ukraina teki saman johtopäätöksen vuonna 2018.

Lähtöä perusteltiin muun muassa sillä, että Ivy:ssä oleminen ei suojellut Moldovaa energiakiristykseltä talvella eikä uhkauksilta tai vihamielisiltä lausunnoilta maan itsenäisyydelle. Aiemmin tänä vuonna uutisoitiin Venäjän suunnitelmista järjestää Moldovassa vallankaappaus.

Ivy ei myöskään ole Grosun mukaan auttanut Transnistrian konfliktin ratkaisemisessa. Transnistria on Moldovassa sijaitseva separatistialue, jota Venäjä miehittää ”rauhanturvaajajoukoilla”.

– Ivy:ssä oleminen ei suojellut jäsenvaltioita sotilaallisilta hyökkäyksiltä, sodalta ja suvereenien alueiden laittomalta miehitykseltä, Grosu kuvaili päätöstä.

Kenraalimajuri evp. ja nykyinen kansanedustaja Pekka Toveri (kok) arvioi Moldovan päätöstä tiistaisessa ISTV:n Ukraina-studiossa. Hänen mukaansa Kremlissä ollaan tilanteesta varmasti käärmeissään.

Pekka Toveri.

– Se on huono merkki Putinille. Esimerkiksi Armenia on uhannut eroavansa puolustuksellisesta CSTO-järjestöstä. Venäjä on katsonut näiden maiden olevan etupiirissään ja aika hyvin hallinnassa.

Toverin mukaan yhden maan ero voi toimia inspiraationa myös muille. Moldovan asemaa helpottaa se, että sillä ei ole Venäjän kanssa yhteistä rajaa.

– Taloudellisestikin Moldovan suhteet Venäjään ovat pienentyneet. Esimerkiksi Kazakstan on Venäjän rajalla ja taloudellisesti siitä riippuvaisempi. Kun yksi irtoaa, niin muutkin alkavat katsella, että olisiko tässä meillekin sauma, Toveri toteaa.

” Jos Ukraina olisi menetetty, Moldovassa ei uskallettaisi käydä tällaista keskustelua.

Ilman Ukrainan onnistunutta puolustustaistelua Moldovankin tilanne olisi Toverin mukaan erilainen.

– Uskon, että jos Ukraina olisi menetetty, Moldovassa ei uskallettaisi käydä tällaista keskustelua. Pelättäisiin Venäjän sotilaallista voimaa ja rankaisua.

Moldovan lähtö Ivy:stä ei ole ensimmäinen kerta, kun Putinia nöyryytetään täysimittaisen hyökkäyksen jälkeen. Listasimme aiempia kertoja, kun Venäjän liittolaisikseen mieltämät maat ovat asettuneet sen kanssa poikkiteloin.

Viime kesäkuussa Kazakstanin presidentti Kassym-Jomart Tokajev lausui Pietarin talousfoorumissa, ettei hänen maansa tunnusta Itä-Ukrainassa sijaitsevia Donetskia ja Luhanskia itsenäisiksi.

Tokajevin vierellä seisonut Putin oli hetkeä aiemmin yrittänyt oikeuttaa hyökkäyssotaansa Ukrainassa.

Tokajev perusteli mielipidettään muun muassa sillä, että maailmassa vallitsisi kaaos, jos uusia maita syntyisi sadoittain.

Tadzhikistanin presidentti Emomalii Rahmon läksytti Venäjää seitsemän minuutin ajan lokakuisessa Ivy-huippukokouksessa Kazakstanissa.

Maataan vuodesta 1994 hallinneen presidentin mielestä Tadzhikistania ja muita Keski-Aasian maita laiminlyötiin ja käytettiin Neuvostoliiton aikana vain niiden raaka-aineiden hyödyntämiseen, eikä Venäjän nykyasenne ole neuvostoajoista paljoa muuttunut.

– Olemme aina kunnioittaneet tärkeimmän strategisen kumppanimme [Venäjän] etuja. Haluamme myös kunnioitusta. Emme mitään muuta. Kunnioitusta, Rahmon tilitti.

Läksytys oli hurja, sillä Tadzhikistan on taloutensa osalta Venäjästä erittäin riippuvainen. Suuri osa tadzhikeista käy töissä Venäjällä ja lähettää palkastaan merkittävän siivun kotimaahan. Rahmonin päätoive tuntuikin olevan venäläisinvestointien lisääntyminen Tadzhikistanissa.

Räiskyvä puheenvuoro keräsi sosiaalisessa mediassa miljoonia katselukertoja.

Marraskuussa Venäjän vetämän Kollektiivisen turvallisuusjärjestön (CSTO) kokouksessa Armenian pääministeri Nikol Pashinjan silminnähden vältteli Putinia ryhmäkuvaa otettaessa.

Samassa tapaamisessa Pashinjan tylytti Putinia siitä, ettei CSTO ollut hänen mielestään auttanut Armeniaa tarpeeksi konfliktissa Azerbaidzhanin kanssa.

– Jopa Armenia, joka on perinteisesti nähty neutraalina tai jonkinlaisena Venäjän ystävänä, ottaa etäisyyttä, Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila arvioi IS:lle marraskuussa.

Maaliskuussa Pashinjanin puoluetoveri, armenialainen kansanedustaja Gagik Melkonya taas toivoi Putinin tulevan pidätetyksi Kansainvälisen rikostuomioistuimen määräyksen mukaisesti, jos tämä saapuu Armeniaan.

– Jos Putin tulee Armeniaan, hänet tulisi pidättää. Putinin on parempi pysyä omassa maassaan, Melkonya uhkasi.