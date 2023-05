Wide ContentPlaceholder

Johanna Möllerin tapaus on herättänyt Ruotsissa valtavaa mediahuomiota. Psykologian asiantuntijoille maan vihatuimmaksi naiseksi kutsutun perheenäidin persoonallisuus on edelleen mysteeri.

”Hän manipuloi hymy kasvoillaan”

Tiukkojen turvatoimien takana istuu nainen, jonka herttainen ulkokuori on rajussa ristiriidassa julmien tekojen kanssa. IS haastatteli psykologia, joka on kohdannut pahamaineisen Johanna Möllerin silmästä silmään.

Hän katsoo suoraan silmiin ja alkaa kertoa koettelemuksistaan. Naisella on kaunis hymy, luonnollinen meikki ja siistit vaatteet. Hän on hyvin pienikokoinen, mikä entisestään korostaa vaaratonta vaikutelmaa. Nainen ottaa vieraat vastaan korkean turvaluokituksen naisvankilassa Etelä-Ruotsin Ystadissa. Häntä tapaamaan saapuneiden tutkijoiden oli vaikea sisäistää, että tämä miellyttävä nelikymppinen kuuden lapsen äiti todella on se, jota kutsutaan ”Ruotsin vihatuimmaksi naiseksi”. Johanna Möllerin tammikuussa 2020 vankilassa tavannut Lundin yliopiston persoonallisuuspsykologian apulaisprofessori Petri Kajonius on vielä tänäkin päivänä hämmentynyt kokemastaan. Jopa hän, ihmismielen pimeimpien puolten ammattilainen, tunsi olevansa vähällä langeta Möllerin pauloihin. – Koin vahvaa halua uskoa hänen kertomiinsa yksityiskohtaisiin tarinoihin. Päähäni juurtui epäilys siitä, onko hän todella syyllinen, vaikka todellisuudessa näyttö häntä vastaan on hyvin painavaa, Kajonius kuvailee. Möller istuu vankilassa elinkautista vankeustuomiota isänsä murhasta ja äitinsä murhan yrityksestä. Möller ei suorittanut henkirikosta itse, vaan manipuloi siihen silloisen poikaystävänsä. Oikeus totesi, että Möller on veritekoihin yh4tä syyllinen parikymppinen iranilaistaustainen mies, joka lopulta kävi veitsen kanssa keskellä yötä mökillään nukkuneen iäkkään pariskunnan kimppuun. Johanna Möller tulee varakkaasta perheestä. Hänellä itsellään on kuusi lasta kolmen eri miehen kanssa. Poikaystävä kertoi, että Möller oli suunnitellut vanhempiensa murhaa pitkään ja käskenyt häntä tappamaan heidät. Tapausta on käsitelty laajasti Ruotsin mediassa, ja siitä on tehty useita televisiodokumentteja. Möller itse on valtavasta mediahuomiosta ja analyysistä huolimatta edelleen mysteeri. Hän ei ole mitenkään tyypillinen tapaus. Asiantuntijoiden on ollut vaikea asettaa Möllerille vaarallisuusluokitusta. Möllerin rikoksia tutkineen journalisti Nils Bergmanin on niin ikään ollut vaikea saada otetta Möllerin persoonallisuudesta. Petri Kajonius ja psykologian professori Anna Dåderman kirjoittavat kirjassaan Gärningmannaprofilering, että jopa heidän kaltaisten persoonallisuusarviointien tekoon tottuneiden psykologian ammattilaisten on ollut vaikea ymmärtää, kuka Johanna Möller todella on. Psykologien mukaan on selvää, että raskaiden rikosten jälkeen Möller ei ollut masentunut, ahdistunut tai saanut minkäänlaista hermoromahdusta. Kun Möllerin isä oli murhattu ja äiti yritetty murhata parin kesämökillä, tytär lähti Thaimaan-lomalle kuin mitään ei olisi tapahtunut. Ruotsin-mediassa levisivät laajalle kuvat ja videot mustissa bikineissä aurinkoa hymyillen ottavasta Mölleristä. Olemuksessa ei näy merkkiäkään surusta tai järkytyksestä. Asiantuntijoiden mukaan Möllerillä näyttää olevan kyky kontrolloida tunteitaan niin, että hän pystyy kuin nappia painamalla näyttämään tai piilottamaan ne. Hänen rinnallaan murhasta tuomittu poikaystävä Mohammad on kertonut, että kun poliisit toivat tiedon isän kuolemasta, Möller alkoi itkeä. Kun poliisit olivat lähteneet, hän kysyi Mohammadilta: ”olinko hyvä näyttelijä?” Kun oikeudessa toistettiin äidin hätäpuhelu veitsi-iskun jälkeen, tytär alkoi itkeä. Oikeus ei kuitenkaan ollut vakuuttunut kyyneleiden aitoudesta. Hovioikeuden mukaan oli huomionarvoista, ettei tytär ollut tapahtuma-aikaan vaikuttanut olevan lainkaan huolissaan tai vakavasti haavoittuneen äitinsä voinnista. ” Koin vahvaa halua uskoa hänen kertomiinsa yksityiskohtaisiin tarinoihin. Johanna Möllerin tapausta käsiteltiin Svean hovioikeudessa vuonna 2017. Isän murhan ja äidin murhanyrityksen jälkeisenä päivänä Möller ja hänen rikoskumppaninsa valvoivat myöhään, joivat vodkaa ja menivät yhdessä nukkumaan puolenyön maissa. Juhliminen tuossa tilanteessa kertoo psykologien mukaan Möllerin itsekkyydestä ja välinpitämättömyydestä. Isän murha toi Möllerille tuomion, mutta se ei ollut ensimmäinen kerta, kun naisen toimia on tutkittu. Elokuussa 2015 Möllerin suomalaistaustainen aviomies Aki Paasila sai surmansa hämärissä olosuhteissa. Pariskunta oli viettämässä elokuista viikonloppua samalla Keski-Ruotsin Arbogassa sijaitsevalla kesäasunnolla, jossa Möllerin vanhemmat vuosi myöhemmin murhattiin. Paasilan luultiin aluksi hukkuneen Hjälmaren-järveen. Vakuutusyhtiö Ifissä työskennelleet entiset poliisit alkoivat kuitenkin tutkia tapausta, kun Möller vaati vain neljä päivää aviomiehensä kuoleman jälkeen, että hänelle maksettaisiin miehen henkivakuutuksesta kahden miljoonan kruunun korvaus. Kävi ilmi, että myrskyisässä suhteessa elänyt pariskunta oli mennyt joulukuussa 2014 pikaisesti naimisiin Arlandan lentokentällä. Vuoden 2015 alussa Möller halusi ottaa henkivakuutuksen miehensä kuoleman varalta. Alunperin hän esitti, että korvaussumma nostetaan kuuteen miljoonaan kruunuun, mutta tähän vakuutusyhtiö ei suostunut. Tammikuussa 2015 pari lähti Egyptin-matkalle, jonka aikana Paasila yllättäen sairastui. Mies itse uskoi, että Möller oli yrittänyt myrkyttää hänet. Ennen elokuun 2015 yhteistä mökkiviikonloppua pari oli päättänyt erota. Paasila oli jo löytänyt uuden rakkaan. Miehen läheiset ihmettelivät, miten hän oli ylipäätään uskaltanut lähteä Möllerin kanssa maalle viikonlopun viettoon. Kohtalokkaana perjantaina mukana kesäpaikalla olivat myös pariskunnan kaksi yhteistä lasta. Kuolintapausta käsiteltiin oikeudessa asti, mutta hovioikeus vapautti Möllerin Paasilan murhaan liittyneistä syytteistä. Sen mukaan miehen kuolemaan liittyi Möllerin kannalta useita raskauttavia asianhaaroja, mutta syyttäjä ei pystynyt esittämään riittävästi näyttöä. Paasilan läheiset ovat kertoneet, että kun pari oli vielä yhdessä, Möller lähti pois miehen sukulaisten tullessa kylään. Vaikuttaa siltä, että hän tarvitsi puuseppänä työskennellyttä miestä vain omiin tarkoituksiinsa – esimerkiksi korjaamaan heidän omakotitaloaan. Johanna Möller on vielä vankilasta onnistunut lähettämään äidilleen uhkaavia kirjeitä, vaikka häntä on kielletty ottamaan yhteyttä tähän. Työkaverit ovat kertoneet, että päivä aviomiehen kuoleman jälkeen Möller teki töitä kuin mitään ei olisi tapahtunut. Möller selitti, että haki vakuutusrahoja neljä päivää kuoleman jälkeen siksi, että ”tekee aina kaiken epämukavan heti pois alta, jotta voi mennä eteenpäin”. Vain muutama viikko aviomiehen kuoleman jälkeen Möller lähti mökille uudelleen pienten lastensa kanssa. Siellä hän ui lasten kanssa samalla paikalla, mistä heidän isänsä oli vastikään löytynyt kuolleena. Arkipäiväinen esimerkki osoittaa psykologien mukaan, ettei Möllerillä ole tilannetajua tai kykyä ottaa vastuuta teoistaan. Möllerillä on myös patologinen taipumus valehdella. Hän kertoi ihmisille monenlaisia tarinoita siitä, miten aviomies oli kuollut: yhden mukaan huumeiden yliannostukseen, toisen mukaan sydänkohtaukseen rakennustyömaalla ja kolmannen mukaan auto-onnettomuuteen. Pian miehensä kuoleman jälkeen Möller perusti vastaanottokeskuksen yksin Ruotsiin tulleille alaikäisille turvapaikanhakijoille. Eikä mennyt kauaa, kun poliisilla oli taas töitä. Möller otti pakolaispoikia asumaan myös omaan kotiinsa. Hänen lapsensa ovat sittemmin kertoneet, että aluksi koko perhe osallistui mielellään yrityksen pyörittämiseen, mutta kun poikia alkoi muuttaa saman katon alle, pienessä asunnossa tuli ahdasta ja kaoottista. Perheen kanssa keväällä 2016 työskennellyt au pair on kuvaillut, että Möller järjesti alaikäisille pakolaispojille alkoholinhuuruisia juhlia sekä asunnossa että kotinsa ulkopuolella. Joulukuun 2015 lopulla Möller oli aloittanut suhteen hänen luonaan asuneen Afganistanista tulleen 19-vuotiaan Iranissa syntyneen pojan kanssa. Hän ei kuitenkaan ollut ainoa poika, jonka kanssa Möller harrasti seksiä. Keväällä 2016 kaksi alaikäistä poikaa kuvasi heidän ja Möllerin välisen seksin videolle ja lähetti klipin paikalliseen Eskilstuna-Kuriren -lehteen. Poikien mukaan Möller oli välillä sängyssä 16-, 17- ja 19-vuotiaan kanssa nelistään. He kertoivat, että Möller oli uhannut heitä karkotuksella, jos he kieltäytyisivät. Paikallislehdestä kohu-uutinen levisi pian valtakunnallisiin tiedotusvälineisiin. Naapurikunnan sosiaalipalvelujen johtaja teki Mölleristä rikosilmoituksen. Sosiaalityöntekijän ilmoitus johti rikostutkintaan, mutta syyttäjä hylkäsi tutkinnan. Syyttäjän mielestä pojat eivät olleet Mölleriin, vastaanottokeskuksen johtajaan nähden riippuvuusasemassa, vaan kaikki oli tapahtunut yhteisymmärryksessä. Psykologien mukaan vaikuttaa siltä, että Möllerin oli vaikea erottaa, mikä on väärin ja mikä oikein. Hän esimerkiksi sai käyttöönsä isänsä 95 prosenttisesti omistaman asunnon väitettyään, että hänen suomalaistaustainen aviomiehensä olisi pahoinpidellyt häntä. Se ei ollut totta. Myöhemmin sukulaiset kuulivat pöyristyneinä siitä, mitä Möller oli asunnossa tehnyt alaikäisten turvapaikanhakijoiden kanssa. Useat ihmiset ovat kuvailleet Mölleriä manipuloivaksi persoonaksi, joka on valtavan taitava taivuttamaan muut toimimaan tahtonsa mukaan. Tämä persoonallisuuden piirre tuli vahvasti esille myös Mölleristä annetussa oikeuspsykiatrisessa lausunnossa. Petri Kajonius arvioi, että hänen analyysinsä Mölleristä on naiivimpi kuin hänen kokeneemman naispuolisen psykologikollegan tekemä arvio. Vankilavierailun aikana naisen kyvyt omin silmin todistaneen Petri Kajoniuksen mukaan Möller manipuloi jatkuvasti ympärillään olevia ihmisiä. Hän yrittää saada kohtaamansa ihmiset uskomaan hänen maailmankuvaansa ja hyötyä heistä jotenkin. Kajoniuksen mukaan on mahdollista, että Möller on pystynyt manipulaatiotaidoillaan vaikuttamaan jopa ruotsalaisviranomaisiin, poliiseihin ja ruotsalaisen oikeusjärjestelmään. – Hän manipuloi hymy kasvoillaan. Siinä mielessä hän voisi olla täydellinen naispuolinen narsisti ja psykopaatti. Hänestä on helppo pitää, Kajonius kuvailee. ” Hän oli söpö ja naisellinen nainen – kuin Hannibal Lecterin vastakohta. Kajoniuksesta vaikuttaa siltä, että Möller itsekin uskoo omiin sepityksiinsä. Kenties siksi mikään perinteinen psykologinen testi ei paljasta häntä. Möller sai hyvät, täysin normaalit tulokset niin valheenpaljastuskokeesta, persoonallisuustestistä kuin persoonallisuuden pimeitä puolia kartoittavasta testistä. – Hän oli söpö ja naisellinen nainen – kuin Hannibal Lecterin vastakohta. Hän antoi vaikutelman viattomuudesta ja siitä, ettei oikein ymmärrä, mitä tapahtunut ja miksi hän on vankilassa, Kajonius kuvailee. Möller selitti häntä haastattelemaan tulleille psykologeille, että hänellä oli vain ollut uskomattoman huono onni miesten kanssa. Kun tutkijat toivat Möllerille vankilaan iltapäivä- ja aikakauslehtiä ja nainen janosi saada tietää, mitä hänen tapauksestaan kirjoitettiin. Tapaamisen jälkeen hän lähetti psykologeille suuren määrän käsin kirjoittamiaan pitkiä kirjeitä, joissa hän yritti saada heidät vakuuttuneeksi omasta syyttömyydestään. Kajoniuksen mukaan Möllerin oletus siitä, että tutkijat uskoisivat hänen valheellisiin näkemyksiinsä, osoittaa, ettei hän lopulta ole valtavan älykäs. – Minusta vaikuttaa siltä, että hän on laajentanut valheellista sisäistä maailmankuvaansa niin, ettei hän enää itsekään tiedä, mikä on totta ja mikä ei. Psykologissa testeissä Mölleristä ei tullut esiin minkäänlaisia psykopatian tai narsismin merkkejä. Kajoniuksen arvion mukaan Möller on suhteellisen normaali persoona, joka käyttää kykyään manipuloida muita saavuttaakseen erilaisia hyötyjä. Hän esimerkiksi käytti nuoria afganistanilaispoikia saadakseen seksuaalista mielihyvää ja talousetuja. Psykologista on kuitenkin hyvin hämmentävää, miten hänen onnistui taivutella poikaystävänsä murhaamaan Möllerin vanhemmat. – Kaikista vaikeinta on ymmärtää, miksi hän käyttäytyy niin pahantahtoisesti ja on niin ilkeä omaa perhettään kohtaan. Minulla ei ole vastausta siihen.