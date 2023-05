Erikois­tutkija haukkuu FBI:n tutkinnan Trumpin Venäjä-yhteyksistä: Odotettu loppu­raportti on silti lässähdys

John Durham moitti FBI:ta muun muassa kiirehtimisestä ja analyyttisyyden puutteesta, mutta hän ei löytänyt todisteita poliittisesta ohjauksesta.

Washington

Yhdysvaltain keskusrikospoliisi FBI oli hakoteillä aloittaessaan vuonna 2016 tutkinnan Donald Trumpin vaalikampanjan yhteyksistä Venäjään, arvioi oikeusministeriön nimittämä erikoistutkija John Durham loppuraportissaan neljän vuoden tutkintansa päätteeksi.

Raportti julkaistiin maanantaina. Asiasta uutisoivat muun muassa sanomalehdet The New York Times ja The Washington Post.

Durham moitti FBI:ta kiirehtimisestä ja analyyttisyyden puutteesta. FBI ”hylkäsi tai tarkoituksella sivuutti tietoja, jotka eivät tukeneet kertomusta juonittelevasta suhteesta Trumpin ja Venäjän välillä”, Durham kirjoittaa 306 sivun raportissaan The New York Timesin mukaan.

– Näiden tiedonmurusten objektiivisen ja rehellisen arvioinnin olisi pitänyt saada FBI kyseenalaistamaan [tutkinnan] lähtökohdat ja myös pohtimaan, manipuloitiinko FBI:ta poliittisiin tai muihin tarkoituksiin.

Durham ei silti löytänyt republikaanien toivomia todisteita demokraattien tai minkään muunkaan tahon poliittisesta ohjauksesta.

Näin ollen Durhamin raportti ei tarjoa juurikaan uutta tietoa verrattuna esimerkiksi oikeusministeriön päätarkastajan Michael Horowitzin raporttiin vuodelta 2019. Jo Horowitz syytti FBI:ta lukuisista virheistä tutkinnassa. Myös FBI on myöntänyt virheitään alkuperäistä tutkintaa koskevassa menettelyssään ja korjanneensa toimintatapojaan.

Trumpin hallinnon oikeusministeri William Barr antoi FBI:n Venäjä-tutkintaan perehtymisen liittovaltion tuomarina työskennelleen Durhamin tehtäväksi keväällä 2019.

Tuolloin oikeusministeriön erikoistutkija Robert Mueller oli juuri saatellut päätökseen FBI:n aloittaman, suurta huomiota saaneen tutkinnan kytkyistä Trumpin kampanjaväen ja Venäjän välillä. Mueller löysi yhteyksiä mutta ei perusteita epäillä ketään Trumpin kampanjatiimistä laittomasta vehkeilystä Venäjän kanssa.

FBI oli aloittanut tutkintansa kesällä 2016, kun Trump oli vasta presidenttiehdokas. Hän voitti vaalit marraskuussa 2016 ja toimi Yhdysvaltain presidenttinä vuosina 2017–2021.

FBI toimii oikeusministeriön alaisuudessa, joten Durhamin tehtävä oli tutkinta omasta tutkinnasta, mikä kirvoitti runsaasti arvostelua. Hänen tutkintansa myös kesti pidempään kuin sen kohteena ollut tutkinta.

Syksyllä 2020 oikeusministeri Barr korotti Durhamin aseman erikoistutkijaksi. Näin tämä pystyi jatkamaan tutkintaa sen jälkeenkin, kun republikaani Trumpin hallinto väistyi demokraatti Joe Bidenin tieltä tammikuussa 2021.