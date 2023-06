Länsi-Virginia on Amerikan huumekriisin ground zero, nollapiste. Yksi pahimmin kärsineistä kaupungeista on Clarksburg, jonka katuja pidetään vaarallisina päiväsaikaankin.

Clarksburg ja Morgantown, Länsi-Virginia, Yhdysvallat

Epätoivon aiheuttamat kuolemat. Sillä nimityksellä kutsutaan Yhdysvalloissa kuolemia, jotka ovat aiheutuneet huumeiden yliannostuksista, alkoholin aiheuttamista sairauksista ja itsemurhista.

Näissä epätoivon aiheuttamissa kuolemissa Länsi-Virginian osavaltiossa on maan korkeimmat luvut.

Länsi-Virginia tunnetaan nimityksellä ground zero. Se on maanlaajuisen huumekriisin keskipiste. Siellä on eniten yliannostuskuolemia kaikista Yhdysvaltain osavaltioista.

Yliannostuskuolemien lukumäärä oltiin juuri saatu tasaantumaan, kun pandemia iski. Huumekriisi räjähti käsiin. Vuonna 2021 kirjattiin ennätysmäärä yliannostuskuolemia.

Koditon nukkui eläinlääkärin oven edessä Charlestonissa Länsi-Virginiassa. Osavaltiosta on tullut maanlaajuisen huumekriisin keskipiste.

Epätoivo on helppo aistia Länsi-Virginiassa sijaitsevassa Clarksburgin pikkukaupungissa.

Iltapäiväaurinko paistaa hiljaisella pääkadulla, jota reunustavat pari-kolmekerroksiset punatiilirakennukset. Moni liiketiloista on tyhjillään.

Pienyritykset ovat kadonneet kaupungin keskustasta sen jälkeen, kun kaupunkia hallinneet lasitehtaat siirsivät tuotantonsa ulkomaille ja työttömyys alueella nousi.

Clarksburgin keskustassa on hiljaista, mutta silti siellä ei ole turvallista.

Kun odotan taksia pääkadun varrella, viereeni pysähtyy lava-auto. Kuljettaja kysyy tarvitsenko kyytiä jonnekin. Kerron taksini olevan muutaman minuutin päässä. Kuljettaja sanoo jäävänsä odottamaan seurakseni, sillä täällä ei ole turvallista seisoskella yksin. Huumeista sekaisin olevia ihmisiä on kaikkialla.

Kuljettaja kertoo, että edellisenä päivänä samalla kadulla nuori nainen oli pysäyttänyt hänen autonsa ja tarjonnut seksipalveluksia pikkuhiluja vastaan.

– Täällä ihmiset ovat niin epätoivoisia, että he ovat valmiita tekemään mitä vain saadakseen huumeita, kuljettaja sanoo.

” Jos jäämme tänne, on aivan varma, että ainakin joku lapsista kuolee yliannostukseen.

New Yorkin poliisin takavarikoimia fentanyylipillereitä.

Taksi saapuu. Lava-autoa ajava nainen kehottaa hyppäämään etupenkille. Kaupungissa ikänsä asunut nainen sanoo vihaavansa kotikaupunkiaan. Hän haaveilee muutosta Floridaan, jossa olisi työmahdollisuuksia.

Lisäksi naisella on neljä lasta. Hän haluaa muuttaa ennen kuin lapset ehtivät teini-ikään.

– Jos jäämme tänne, on aivan varma, että ainakin joku lapsista kuolee yliannostukseen, nainen sanoo.

Kova päänsärky piinaa naista, mutta hän ei uskalla ottaa edes tavallista kipulääkettä.

– Minä en käytä pillereitä, hän sanoo tiukasti.

Epäluuloon kipulääkkeitä kohtaan on hyvä syynsä. Tämä Länsi-Virginiassa, Appalakit-vuoriston syleilyssä sijaitseva 16 000 asukkaan kaupunki oli etulinjassa 1990-loppupuolella alkaneessa opioidikriisissä.

Lääkeyhtiö Purdue Pharma toi markkinoille uuden opioidipohjaisen kipulääkkeen OxyContinin. Sitä markkinoitiin aggressiivisin keinoin ja valheellisin väittämin. Lääkeyhtiö väitti, että OxyContin ei aiheuta riippuvuutta. Toisin kävi.

Kymmenet tuhannet ihmiset olivat pian opioidikoukussa, ja lääkeyhtiöiden alkuun paneman kriisin hintaa maksetaan edelleen.

Toinen aalto huumekriisissä alkoi, kun liittovaltio puuttui opioidilääkkeiden määräämiseen. Linjaa tiukennettiin, mutta riippuvuus ei kadonnut minnekään. Tilalle tulivat laittomat huumeet, kuten heroiini.

Kolmas aalto alkoi, kun meksikolaiset huumekartellit haistoivat syntyneet markkinat Yhdysvalloissa. Pian ne puskivat Yhdysvaltoihin synteettisiä huumeita, kuten fentanyyliä ja vahvaa P2P-metamfetamiinia.

” Fentanyylin ajassa huumeiden viihdekäyttöä ei enää ole. On vain epätoivoa.

Fentanyylin käyttöä Albuquerquessa.

Nykyinen neljäs aalto on merkinnyt kaikkien mahdollisten päihteiden sekakäyttöä. Se on ollut kaikista tuhoisin kuolemissa mitattuna.

Fentanyyli on 50 kertaa vahvempaa kuin heroiini. Ja sitä saattaa nykyisin olla sekoitettuna minkä hyvänsä laittoman huumeen sekaan.

– Fentanyylin ajassa huumeiden viihdekäyttöä ei enää ole. On vain epätoivoa, sanoo Sam Quinones yhteisötapahtumassa Clarksburgissa.

Toimittaja Sam Quinones on kirjoittanut kaksi kirjaa Amerikan huumekriisistä: Dreamland ja The Least of Us.

Sam Quinones on toimittaja, jonka 2015 julkaisema kirja Dreamland avasi maan silmät näkemään opioidikriisin laajuuden ja todellisuuden.

Hän kuvailee, että Yhdysvalloissa eletään historiallista hetkeä huumekriisin suhteen. Synteettiset huumeet ovat muuttaneet käsitystä siitä, mitä huumeriippuvuus merkitsee.

– Nykyään ei ole enää pitkäaikaista huumeiden käyttöä, sillä fentanyyli tappaa sen käyttäjän viimeistään parissa vuodessa. Addiktit eivät usein ehdi hakeutua hoitoon ennen kuin he ovat joko kuolleet tai tuhonneet aivonsa.

Quinonesin mukaan synteettiset huumeet ovat johtaneet asunnottomuuden kasvuun. Niiden käyttö johtaa siihen, ettei ihminen hallitse enää mitään osa-aluetta elämässään. P2P-metamfetamiini aiheuttaa monilla sen käyttäjillä skitsofrenian kaltaisia oireita.

Quinonesin mukaan huumekriisin ratkaisuun tarvitaan yhteisöllisyyden palauttamista ja uudenlaista huumepolitiikkaa.

Amerikkalaismediassa on käyty keskustelua huumepolitiikan suunnasta. Vastakkain ovat perinteinen, koviin rangaistuksiin pohjautuva linja ja uudenlaisia ratkaisuja etsivä ja hoitoonohjaukseen pohjautuva linja.

1970-luvulla presidentti Richard Nixon lanseerasi ”sodan huumeita vastaan”. 1980-luvulla Ronald Reagan otti käyttöön entistä kovemmat rangaistukset huumerikoksista. Tämä tarkoitti varsinkin crack-epidemiasta kärsineiden köyhempien afroamerikkalaisten massavangitsemisiin. Lievistäkin huumerikoksista saattoi saada pitkän tuomion. 1990-luvulla Bill Clinton jatkoi samalla linjalla.

Huumeongelma ei kadonnut mihinkään. Se vain muutti muotoaan.

Ronald Reagan kannatti kovia rangaistuksia huumerikoksiin.

Opioidiepidemiasta 1990-luvulla alkunsa saanut huumekriisi on koskettanut etenkin valkoisia amerikkalaisia, eikä se ole katsonut yhteiskunnan luokkarajoja. Siitä ovat kärsineet niin työläiset kuin myös keskiluokka ja varakkaat.

Perinteisesti republikaanien hallitsemissa osavaltioissa on kannatettu kovaa huumepolitiikkaa, mutta tämä asenne on alkanut horjua.

On vaikeampi nähdä kovien rangaistusten olevan paras ratkaisu huumeongelmaan silloin, kun siitä kärsii oma perheenjäsen, sukulainen, ystävä, naapuri tai kollega.

Huumeriippuvuudesta toipuminen on monimutkainen prosessi. Huumeriippuvuus tuo mukanaan kasan muita ongelmia: mielenterveysongelmia, asunnottomuutta, työttömyyttä.

Näiden ongelmien ratkaisuun tarvitaan mukaan koko yhteisö. Sitä yritetään nyt Clarksburgissa.

Kauniiseen baptistikirkkoon on kokoontunut noin kaksisataa kaupungin asukasta, joita huumekriisi on koskettanut. Lisäksi paikalla on parinkymmenen erilaisen avustusjärjestön edustajia.

Yhteisökokous Clarksburgissa toi ihmiset yhteen pohtimaan keinoja, kuinka kaupunkiin voitaisiin luoda kattava tukiverkosto addikteillle.

Kokouksen tarkoituksena on tuoda eri toimijat yhteen ja rakentaa yhdessä kattava avustusverkosto huumeriippuvaisille.

Kaupungissa on jo otettu käyttöön monia eri keinoja, joilla huumekriisiin voitaisiin vastata.

Täällä toimii tuomioistuin, joka keskittyy ratkomaan huumekriisiä ohjaamalla addikteja vankilan sijasta katkaisuhoitoon ja muiden avustuspalvelujen äärelle.

Tällaisia niin sanottuja hoitoonohjaustuomioistuimia (treatment court) toimii noin 4 000 ympäri Yhdysvaltoja.

” Jokainen täällä tuntee jonkun, joka on kuollut yliannostukseen.

Clarksburgissa toimivan tuomioistuimen tuomari Michael Aloi kertoo, että hoitoonohjaukseen perustuva linja on jo tuottanut paljon onnistumisia. Hoitoonohjausta painottavalle huumepolitiikalle alkaa olla paikallisesti koko ajan enemmän kannatusta.

– Jokainen täällä tuntee jonkun, joka on kuollut yliannostukseen. Joten tästä kriisistä on tullut ihmisille henkilökohtainen, Aloi kertoo työhuoneessaan, joka sijaitsee komean oikeustalon ylimmässä kerroksessa.

Clarksburgissa toimii hoitoon ohjaava tuomioistuin.

Hoito-ohjelma kestää puolitoista vuotta ja sen jälkeen addiktiosta toipuva on edelleen seurannassa.

– Ihmiset alkavat nähdä tämän tuloksia ja näkevät sen hyödyt.

Aloin kokemusten mukaan yleisimmin huumeriippuvuuden taustalla on hoitamattomia mielenterveyden häiriöitä: masennusta, ahdistuneisuutta, posttraumaattisia stressioireita ja myös vakavampia mielenterveyden häiriöitä.

Aloi sanoo, että hänen oikeudessa kohtaamansa ihmiset eivät ole viihdekäyttäjiä.

– He eivät käytä huumeita tullakseen pilveen tai saadakseen euforian tunteen. He käyttävät huumeita, koska tuntevat kuolevansa ilman niitä. Samalla he vihaavat elämää riippuvuuden kanssa.

Aloi kertoo, että varsinkin huumeriippuvaiset naiset altistuvat väkivallalle ja seksuaaliselle hyväksikäytölle.

– Monet ovat kokeneet hyvin traumaattisia asioita. Se romuttaa ihmisen uskon omaan arvoonsa. Osa toimintaamme on palauttaa näiden ihmisten omanarvontunto. Tarjolla on erilaisia terapioita.

Aloi toivoo, että koko maan huumepolitiikassa siirryttäisiin enemmän päihderiippuvuutta hoitavaan suuntaan vangitsemisen sijaan.

Hän on huomannut asenteiden muuttuneen siihen suuntaan, että huumeriippuvuus nähdään ennemmin hoitoa vaativana sairautena kuin moraalisena valintana ja heikkoutena.

– Minun työtäni on pitää yhteisö turvassa ja sen ihmiset turvassa. Parhaiten se tapahtuu auttamalla päihderiippuvaisia toipumaan.

Naapurikaupungissa Morgantownissa toimii nopean toiminnan tiimi, Quick Response Team (QRT). Se on moniammatillinen lähestymistapa päihdeongelmaan.

Nopean toiminnan tiimin tilat sijaitsevat pikkurakennuksessa Morgantownin lentokentän parkkipaikalla.

Projektikoordinaattori Brittany Irick kertoo, että Länsi-Virginiaan perustettiin viisi tällaista nopean toiminnan joukkoa 2018 pilottihankkeena.

Tiimin osana toimii ihmisiä terveysalalta ja poliisista. Mukana on myös vertaistukihenkilöitä eli ihmisiä, jotka ovat toipuneet huumeriippuvuudesta.

Poliisit ja ensihoitajat ilmoittavat tiimille järjestelmän kautta yliannostuksen ottaneesta ihmisestä. Vertaistukihenkilöt ovat yhteydessä yliannostuksen ottaneeseen ihmiseen ja kertovat heille hoitomahdollisuuksista.

– Kaikkein tärkeintä on saavuttaa luottamuksellinen suhde ihmiseen ja pitää sitä yllä. Tärkeintä on kohdella heitä kunnioituksella. Kun he ovat valmiita hakeutumaan hoitoon, he voivat ottaa yhteyttä, Jon Dower sanoo.

Dower on johtaja Länsi-Virginian Sober Living -järjestössä. Hän toimii vertaistukihenkilöiden johtajana. Hän oli itse päihderiippuvainen 20 vuotta, mutta on ollut nyt kuivilla kymmenen vuotta.

Jon Dower, Brittany Irick ja Joe Klass toimivat eri tehtävissä nopean toiminnan tiimissä.

QRT jakaa ilmaiseksi Naloxone-lääkettä ja opettaa sen oikeaoppista käyttöä. Tällä lääkkeellä saadaan opioidiyliannostuksen ottanut pysymään hengissä.

Monongalian piirikunnan terveysviraston operaatiojohtaja Joe Klass kertoo, että ilmaisen Naloxonen jakaminen on aiheuttanut yhteisössä myös vastustusta.

– Naloxone ei ratkaise huumekriisiä, mutta sen avulla voidaan tarjota huumeriippuvaiselle lisäaikaa hakeutua hoitoon.

Dower on huomannut muutoksen asenteissa vuosikymmenen kuluessa. Aikaisemmin huumeriippuvuus nähtiin yksilön moraalisena ongelmana, eräänlaisena tahdonvoiman puuttumisena.

– Historiallisesti ajatellen Yhdysvalloissa on ollut tapana lähestyä riippuvuutta rangaistuksen ja vangitsemisen kautta. Olen nähnyt muutoksen siihen suuntaan, että riippuvuus on sairaus, jota kannattaa hoitaa lääketieteellisin keinoin.

– Nyt ymmärretään paremmin, että kyseessä on aivokemian häiriö. Näkyy enemmän asennetta, että me emme voi ratkaista tätä kriisiä vangitsemisen kautta. Joten on kehitettävä uudenlaisia strategioita.

Naloxonella pystytään kumoamaan opioidiyliannostuksen kuolettava vaikutus.

Epätoivon kuolemien keskipisteessä Länsi-Virginiassa elää nyt toivon kipinä.

Siellä on nykyään enemmän erilaisia hoitomahdollisuuksia tarjolla. Lisäksi apua on enemmän tarjolla vieroituksesta palaaville.

– Opimme koko ajan enemmän siitä, mitkä keinot toimivat ja mitkä eivät. Me jatkamme työtä niin kauan, kunnes me voitamme tämän ongelman, Dower sanoo.