Moldova lähtee Itsenäisten valtioiden yhteisöstä – Venäjä tulistui

Moldova on ilmoittanut tänään lähtevänsä Ivy:stä.

Moldova on ilmoittanut maan lähtevän Ivy:stä eli Itsenäisten valtioiden yhteisöstä. Asiasta uutisoivat moldovalainen verkkolehti Ziarul de Gardă ja Express.

Asiasta kertoi Moldovan parlamentin puhemies Igor Grosu maanantaina tiedotustilaisuudessa.

Itsenäisten valtioiden yhteisö eli Ivy on useimpien entisen Neuvostoliiton neuvostotasavaltojen muodostama, vuonna 1991 perustettu yhteisö. Yhteisöön kuuluu tällä hetkellä yhdeksän maata: Armenia, Azerbaidžan, Kazakstan, Kirgisia, Moldova, Tadžikistan, Uzbekistan, Valko-Venäjä ja Venäjä.

Grosun mukaan yhteisöstä lähteminen päätettiin lukuisten keskustelujen jälkeen. Asiasta käytiin neuvotteluja maan presidentin Maia Sandun, hallituksen edustajien ja kansalaisten kanssa.

Syynä lähtöön on Grosun mukaan muun muassa se, että Ivy:ssä oleminen ei suojellut Moldovaa energiakiristykseltä talvella, eikä uhkauksilta tai vihamielisiltä lausunnoilta Moldovan tasavallan itsenäisyydelle.

– 30 vuoden jälkeen tuli hyvin selväksi, että Moldovan tasavallan läsnäolo Ivy:ssä ei auttanut meitä ratkaisemaan Transnistrian konfliktia, se ei auttanut meitä poistamaan Venäjän armeijaa Moldovan alueelta, se ei suojellut meitä kauppasaarroilta monimutkaisimpina aikoina, Grosu sanoi lausunnossaan.

Grosu totesi, että maa valmistelee vielä irtisanoutumista koskevan lainsäädäntöaloitteen. Asiakirjan on läpäistävä vielä ministeriöiden hyväksynnät, tämä voi kestää Grosun mukaan "useita viikkoja".

Moldovalla on pitkä raja Ukrainan kanssa, ja Venäjä on kohdistanut Moldovaan voimakasta hybridivaikuttamista jo useiden vuosien ajan. Viime vuonna Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Transnistrian kaistale sijaitsee Moldovan ja Ukrainan vastaisella rajalla, ja alueella on vallassa Venäjän suuntaan kallellaan oleva separatistihallinto. Venäjällä on myös Transnistriassa jonkin verran sen omia sotilaita.

IS uutisoi aiemmin, että hallinto ei ole kuitenkaan Ukrainan sodan aikana julkisesti tukenut Venäjän toimia.

Moldovan lähdön taustalla vaikuttaa myös Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, sillä Grosun mukaan Ivy:ssä olo ei suojele sen jäsenvaltioita hyökkäyksiltä. Grosun mukaan maan vastuulla on poistua pois ”pahuuden” lähteiltä.

– Ivy:ssä oleminen ei suojellut jäsenvaltioita sotilaallisilta hyökkäyksiltä, sodalta ja suvereenien alueiden laittomalta miehitykseltä. Sen jälkeen kun Ivy:n perustajavaltio, Venäjä, hyökkäsi barbaarisesti toiseen perustajavaltioon - Ukrainaan, miehittämällä sen alueet ja tappamalla sen kansalaisia, tätä organisaatiota ei voida enää kutsua yhteisöksi.

– Ukraina jätti tämän organisaation, mikä tekee meistä maantieteellisesti erillään olevan Ivy-maista. Moldova on itsenäinen maa, jota ystävät ja naapurit tunnustavat ja kunnioittavat, ja joka voi vapaasti tehdä suvereeneja päätöksiä. Meidän vastuullamme on siirtyä pois pahuuden, köyhyyden, sodan ja tuhon lähteistä.

IS uutisoi aiemmin Venäjän presidentti Vladimir Putinin suunnitelmista rapauttaa Moldovan itsenäisyys. Suunnitelma paljastui ruotsalaislehti Expressenin haltuunsa saamasta dokumentista. Dokumentin oli vuotanut lehdelle Kremlin sisäpiiriläinen.

Suunnitelman tarkoituksena oli muun muassa saada Moldovan päättäviin elimiin enemmän Venäjä-mielisiä poliitikkoja, yrittää torjua Moldovan yhteistyötä Naton kanssa, yllyttää Venäjä-mielisyyttä maan poliittisen ja taloudellisen eliitin joukossa ja vastustaa ”Romanian laajenemispolitiikkaa” Moldovassa.

Venäjällä on jo reagoitu Moldovan ilmoitukseen. Viranomaiset ovat kutsuneet eroa muun muassa ”poliittiseksi peliksi.”

– Heidän nykyinen Moldovan johtonsa valitettavasti pelaa poliittista peliä 'uskollisuuden lupauksena lännelle', joten voimme odottaa mitä tahansa, sanoi Grigori Karasin, liittoneuvoston kansainvälisen komitean johtaja ja Ivy:n parlamenttien välisen yleiskokouksen kansainvälisen komitean jäsen.

– Jos he tekevät sen nyt, he ruoskivat itseään, he satuttavat itseään, myös taloudellisesta näkökulmasta. On olemassa erilaisia sopimuksia, jotka auttavat Moldovaa eikä päinvastoin. Ja he vahingoittavat itseään ja kansalaisiaan, sanoi puolestaan duuman Ivy-asioiden komitean johtaja Leonid Kalashnikov Venäjän uutistoimiston Ria Novostin mukaan.