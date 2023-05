Toukokuisten satelliittikuvien mukaan Suomen läheiseen tukikohtaan sijoitettujen pommikoneiden joukossa on esimerkiksi kaksi Tu-160-yliäänipommittajaa ja 14 Tu-95-pommikonetta, kertoo norjalaismedia.

Venäjä on survonut Kuolan niemimaalla sijaitsevan Olenjan lentotukikohdan asematasot täyteen raskaimpia pommikoneitaan, väittää norjalainen The Barents Observer -verkkolehti. Se perustaa tietonsa 7. toukokuuta lentotukikohdasta otettuihin satelliittikuviin, jotka ovat levinneet Twitterissä.

Kuvien perusteella Venäjä on sijoittanut tukikohtaan 16 strategista pommikonetta, joiden joukossa on esimerkiksi Tu-160-yliäänipommittajia ja Tu-95-pommikoneita.

Olenjan lentotukikohta satelliittikuvassa 7.5.2023.

Olenjan lentotukikohta sijaitsee vajaan 200 kilometrin päässä Suomen ja Norjan rajasta, jotka molemmat kuuluvat sotilasliitto Natoon.

Länsimediassa Olenjan lentotukikohdan aktivoitumista huolestuttiin ensi kertaa Ukrainan sodan aikana viime syksynä. Tuolloin uutisoitiin siitä, että Olenjan lentotukikohtaan ilmestyi poikkeuksellisen määrä pitkänmatkan pommikoneita.

7. lokakuuta otettu satelliittikuva näyttää 11 Olenjan tukikohdassa olevaa pommikonetta. Pommikoneet näkyvät rullaustien vasemmassa laidassa.

Kuvassa Tu-160-yliäänipommittaja. Malli kehitettiin kylmän sodan aikana, ja sitä kutsutaan maailman suurimmaksi pommikoneeksi.

Sekä elo- että syyskuussa lentotukikohdassa oli kymmenen pommikonetta, nekin Tu-160 ja Tu-95-malleja.

Toukokuun alussa otettujen satelliittikuvien perusteella kaikki Olenjan kiitotien varrella sijaitsevat asematasot ovat käytössä kalustolle, Barents Observer sanoo. Sen mukaan tukikohdan satelliittikuvista löytyy kaksi Tu-160-yliäänipommittajaa sekä neljätoista Tu-95-pommikonetta.

Esimerkiksi Tu-160-pommittajaa on kutsuttu maailman suurimmaksi pommikoneeksi. Sen huippunopeus on yli kaksinkertainen äänen nopeuteen verrattuna, ja huippuvauhti on 2 200 kilometriä tunnissa

Sekä Tu-160- että Tu95-koneet on mahdollista varustaa ydinkärjillä. Venäjän säilyttää ydinkärkiään erillisissä varastoissa tyypillisesti lentotukikohtien lähistöllä ja Barents Observerin mukaan tällainen varasto sijaitsee myös Olenkan tukikohdan liepeillä, siitä vain 10 kilometrin päässä.

Norjalaislehden mukaan lentotukikohdan luoteisosan ”pysäköintialueille” on puolestaan sijoitettu Tu-22M-pommikoneita. Yksi Iljushin Il-78 sotilaskuljetuskone oli pysäköitynä asematason ulkopuolella, poissa pommikoneiden kulkureitiltä.

Lehden mukaan koneet voivat näin nousta ilmaan lyhyelläkin varoitusajalla, jolloin Suomelle ja Norjalle jäisi vähemmän aikaa tunnistaa lentoja maiden ilmatilansa lähellä.

Kenraalimajuri evp. Pekka Toveri pitää hyvinkin mahdollisena, että Olenjan tukikohtaan on tuotu kasvavissa määrin raskaita pommikoneita.

Hänen mukaansa Suomessa ei tarvitse säikähtää asiasta, sillä strategisia pommikoneita tuskin käytetään lähellä kohdemaata. Niillä on tarkoitus lentää tuhansien kilometrien päähän ”isojen vesien taakse”.

– On normaalia ilmavoimien toimintaa siirtää painopistettä nopeastikin tukikohdasta toiseen, hän kertoo.

Kenraalimajuri Pekka Toveri arvioi, että Venäjä joko pyrkii voimannäyttöön suurella pommikonemäärällään tai sitten se on joutunut sijoittamaan pommikoneitaan suojaisampaan paikkaan pakon sanelemana.

Jostain muutoksesta Olenjaan sijoitetut pommikoneet kuitenkin kertovat. Toverin mukaan Venäjän lännessä olevat strategiset pommituskonerykmentit ovat normaalisti Shaikovkassa noin 200 kilometriä Ukrainan rajasta ja Engelsissä, noin 600 kilometriä Ukrainan hallussa olevalta alueelta.

– Tähän siirtoon voi olla montakin syytä. Ehkä tässä on harjoitus, joka on samalla voimannäyttö lännelle. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi isommilla muodostelmilla tehtyjä partiolentoja esimerkiksi Pohjois-Atlantille.

Hän löytää toisenkin mahdollisen syyn kaluston siirrolle. Venäjä on saattanut pakon sanelemana siirtää pommikoneitaan turvaan.

– Nyt on selkeästi ollut iskuja, joilla Ukraina on osoittanut voivansa iskeä syvälle Venäjän alueelle, jopa Engelsiin asti. Ne voivat saada Venäjän pelkäämään strategisen pommituskoneiston puolesta. Voi olla, että koneita on siirretty turvaan. Taistelutoiminnan odotetaan (Ukrainassa) kiihtyvän kesällä.

Myös Barents Observer esittää saman näkemyksen. Lehden mukaan satelliittikuvissa havaittavat pommikoneet sijaitsivat aiemmin Engelsin lentotukikohdassa lähellä Saratovin kaupunkia, noin 600 kilometrin päässä Ukrainasta.

Venäläiset pitkän matkan pommikoneet ovat suorittaneet pommituslentoja Ukrainaan aiemmin Engelsin lentotukikohdasta. Kuvassa Maxar-yhtiö julkaisema satelliittikuva kyseisestä tukikohdasta viime vuodelta.

Niiden silloinen sijainti on kuitenkin osoittautui haavoittuvaiseksi, kun tukikohtaan iskettiin lennokilla joulukuussa. Isku vaurioitti raporttien mukaan ainakin kahta Tupolev-pommikonetta. Ukrainan uskotaan olleen tämän ja useamman muun sotilaalliseen kohteeseen tehdyn iskun takana.

On ollut epäselvyyttä siitä, miten Ukraina on onnistunut iskemään syvällä Venäjällä sijainneisiin sotilaallisiin kohteisiin.

Barenst Observerin mukaan Venäjä on käyttänyt lentotukikohtaan sijoitettuja pommikoneita Ukrainaan tehtyjen ohjushyökkäyksien yhteydessä. Norjalaislehden siteeraaman tarkkailijan mukaan koneet ovat nousseet lentoon Olenjan kentältä toukokuun ensimmäisellä viikolla lähes päivittäin ja että osa lennoista on liittynyt Ukrainaan tehtäviin iskuihin.

Verkkolehti arvioi, että pommikoneiden siirtäminen Olenjan tukikohtaan on todennäköisemmin pitkäaikainen ratkaisu kuin hetkellinen ”evakuointi”. Toverin mukaan asiasta ei voi vielä satelliittikuvien perusteella tehdä varmoja johtopäätöksiä.

– Arkisten alueiden (sotilaallinen) merkitys kasvaa pikku hiljaa ja Venäjä tahtoo turvata siellä sotilaallisen ylivoimansa. Se tarkoittaa, että jollain aikajänteellä painopistettä siirretään, Toveri arvioi.

– Jos alueelle aletaan rakentamaan sotilasinfrastruktuuria pommikoneiden tukeutumisen mahdollistamiseksi, on se merkki pysyvämmästä siirrosta.

Toveri valittiin kevään eduskuntavaaleissa kansanedustajaksi Uudenmaan vaalipiiristä kokoomuksen listoilta.