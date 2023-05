Lukashenkasta julki uusia kuvia – nyt on vasen kämmen siteessä

Väitteiden mukaan Valko-Venäjän johtajalla Aljaksandr Lukashenkalla olisi parantumaton sairaus, joka ei kuitenkaan vaadi kiireellistä leikkausta.

Aljaksandr Lukashenkan terveysongelmat tulivat julkisuuteen toukokuun 9. päivänä, kun hän vieraili Venäjällä voitonpäivän paraatissa Punaisella torilla. Lukashenkan oikeassa kädessä oli tuolloin side, mutta maanantaina julkaistussa uudessa kuvassa side on vasemmassa kädessä.

Valko-Venäjän itsevaltaisen johtajan Aljaksandr Lukashenkan terveydentilasta tulee koko ajan uutta ristiriitaista tietoa.

Lue lisää: Lukashenkan outo sairaus saattoi tulla Putinille kuin tilauksesta – vaihtaako Kreml Valko-Venäjän johdon?

Maanantaina iltapäivällä Telegram-kanava Pul Pervogo julkaisi valokuvan, jonka se kertoo olevan tuore kuva Lukashenkasta maanantailta 15. toukokuuta. Kyseistä kanavaa pidetään Lukashenkan lehdistöpalvelun epävirallisena tiedotuskanavana.

Edellisen kerran Lukashenka oli nähty julkisuudessa toukokuun 9. päivänä Moskovassa Punaisen torin sotilasparaatin katsomossa. Tuolloin hän vaikutti huonovointiselta ja hänen oikeassa kämmenessään näkyi side.

Maanantaina julkaistussa valokuvassa Lukashenkalla on yllään vihreä sotilasasu ja hän näyttää seisovan ryhdikkäästi asennossa. Huomio kiinnittyy tällä kertaa hänen vasempaan kämmeneensä, jossa näyttää olevan side.

Valkovenäläiset viestimet kertoivat, että Lukashenka sai maanantaina kuulla tuoreen tilannetiedotuksen Valko-Venäjän ilmapuolustuksesta.

Myöhemmin maanantaina iltapäivällä julkisuuteen annettiin myös video Lukashenkasta. Videolla Lukashenka puhuu huomattavan käheällä äänellä Valko-Venäjän ilmapuolustuksen tilasta, jonka hän kertoo olevan kohotetussa valmiudessa.

Lukashenkan mukaan Valko-Venäjä joutui reagoimaan välittömästi sen jälkeen, kun Brjanskin alueella Venäjällä ”oli pudotettu alas neljä ilma-alusta”. Lukashenka ei tarkentanut, mikä taho ne pudotti, mutta hän joutui tarkistamaan lähellään olleilta sotilashenkilöiltä, milloin välikohtaus oli tarkalleen tapahtunut.

Kun Lukashenkalle kerrottiin, että välikohtaus oli tapahtunut lauantaina, hän totesi kohotetun valmiuden olevan voimassa jo kolmatta vuorokautta. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Venäjä saattoi tuolloin pudottaa itse alas omia koneitaan vahingossa.

Venäjän johtajan Vladimir Putinin lehdistösihteeri Dmitri Peskov ehti ilmoittaa jo aiemmin maanantaina, että Kremlillä ei ole mitään virallista tietoa Lukashenkan väitetystä sairastumisesta.

– Täytyy orientoitua virallisiin tietoihin. Minskistä ei ole tullut mitään virallista ilmoitusta. Me olemme sitä mieltä, että tässä on luotettava nimenomaan viralliseen tietoon, Peskov sanoi venäläismedialle.

Peskovin ilmoitus virallisen tiedon puutteesta ei ole kuitenkaan kovin uskottava. Jos jollain taholla ylipäätään on tuoretta tietoa Lukashenkan terveydentilasta ja työkyvystä, sen täytyy olla nimenomaan Kreml.

Valko-Venäjän viranomaislähteistä on viestitetty aiemmin julkisuuteen Lukashenkan ”flunssasta”, mutta toisaalta presidentinhallinto on kiistänyt sairausväitteet jopa kokonaan.

Valko-Venäjällä kielletyn Zerkalo-sivuston toimittaja kertoo soittaneensa Lukashenkan lehdistöpalveluun tavallisen huolestuneen kansalaisen roolissa kysyäkseen, kuinka presidentti voi. Puhelu oli käyty lauantaina sen jälkeen, kun Lukashenka oli ollut jo neljä päivää poissa julkisuudesta.

– Kaikki on kunnossa, kaikki on hyvin. Presidentillä on tiukka ohjelma, hän työskentelee muun muassa dokumenttien parissa, Lukashenkan lehdistöpalvelu oli vakuuttanut puhelun aikana Zerkalon ”kansalaisjournalistille”.

Ilmaus ”työskentelee dokumenttien parissa” on vanha tuttu fraasi, joka kuulostaa monen venäläisen ja valkovenäläisen korviin erittäin pahalta merkiltä. Juuri tätä lausetta Kreml käytti presidentti Boris Jeltsinistä useita eri kertoja 1990-luvulla, kun Jeltsin oli vetäytynyt julkisuudesta ja oli todellisuudessa täysin työkyvytön joko alkoholiongelmansa tai sydänongelmiensa vuoksi.

Aljaksandr Lukashenkan oikeasta kämmenestä pilkisti side hihan alta Punaisen torin voitonpäivän paraatissa. Tämän on arveltu viittaavan siihen, että hänelle olisi saatettu antaa suonensisäistä hoitoa.

Erilaisilla internetin uutissivustoilla esitetään koko ajan toinen toistaan hurjempia väitteitä Lukashenkan terveydentilasta. Venäjän mediassa on siteerattu esimerkiksi laajasti Telegram-kanavaa nimeltä Vtshk-Ogpu, joka kertoo tekevänsä tutkivaa journalismia.

Kanavan mukaan Lukashenka kaavaili aluksi tulevansa julkisuuteen tiistaina, sillä hän halusi tulla pikaisesti rauhoittelemaan kansaansa. Valko-Venäjällä huolestuttiin toden teolla Lukashenkan terveydentilasta vasta sunnuntaina, kun Lukashenka ei ilmaantunut edes ”lempijuhlakseen” kuvattuun Valko-Venäjän lipun, vaakunan ja kansallislaulun juhlaan.

Vtshk-Ogpu-kanavan mukaan Lukashenka kärsii sairauksista, joita ei voi enää parantaa, mutta hän ei silti tarvitse akuuttia leikkausta.

– Ongelmia sydämen kanssa ja ongelmia endokriinisen järjestelmän kanssa, ja ongelmia yleisen voinnin kanssa, Telegram-kanava siteeraa nimetöntä lähdettä, jonka kerrotaan olevan perillä Lukashenkan sairastumisesta.

Endokriininen järjestelmä viittaa muun muassa hormoneihin ja se voi viitata myös eturauhasvaivoihin. Politiikantutkija Dmitri Bolkunets sanoi Telegram-kanavallaan, että Lukashenka olisi jouduttu leikkaamaan nimenomaan epäiltyjen eturauhasvaivojen takia.

Vtshk-Ogpu-kanavan mukaan Lukashenkaa ei ole kuitenkaan leikattu.

– Tutkimusten jälkeen on tultu tulokseen, että leikkausta ei vielä tarvita, kanava kertoo.

Valko-Venäjän oppositiomielisillä sivustoilla väitetään, että Lukashenka olisi parhaillaan hoidettavana sairaalassa ja hänen pelastamisekseen olisi tuotu parhaita lääkäreitä Moskovasta asti. Vtshk-Ogpu-kanavan mukaan Lukashenkaa hoitavat parhaillaan Venäjän parhaimmat lääkärit muun muassa Moskovasta Bakulevin instituutista, joka on erikoistunut sydän- ja verisuonikirurgiaan.

– On syytä huomauttaa, että merkittävää voinnin paranemista ei voi enää saavuttaa, mikä tarkoittaa myös jatkossa sairaalahoitoa, kanava siteeraa nimetöntä lähdettään.