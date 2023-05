Lukashenkan outo sairaus saattoi tulla Putinille kuin tilauksesta – vaihtaako Kreml Valko-Venäjän johdon?

Aljaksandr Lukashenkan sairastuminen on käänne, joka voi johtaa lähiaikoina yllättäviin tapahtumiin sekä Valko-Venäjän sisällä että Ukrainan sodan suhteen.

Tallinna, Viro

Mikä on Valko-Venäjän diktaattorin Aljaksandr Lukashenkan todellinen terveydentila ja pystyykö hän jatkamaan vielä maansa johdossa?

Tätä kysymystä pohdittiin viikonloppuna kuumeisesti myös Tallinnassa, jossa järjestettiin vuotuinen turvallisuusasioihin keskittyvä Lennart Meri -konferenssi.

Tällä hetkellä tiedetään varmasti vain se, että Lukashenka on joutunut sairaalahoitoon ja hänen sairastumisensa on vahvistettu myös Venäjän duuman edustajan suulla. Julkisuuteen on ilmoitettu tarkasti vain se, että kyse ei ole koronaviruksesta.

Huhut Lukashenkan kohtalosta vellovat sen sijaan kiivaina. Hurjimpien huhujen mukaan Lukashenka olisi saatettu jopa myrkyttää, kun taas toiset lähteet puhuvat sydänvaivoista ja kolmansien väitteiden mukaan hänelle olisi tehty leikkausoperaatio eturauhasongelmien vuoksi. Valko-Venäjän virallisten lähteiden mukaan kyse on kuitenkin vain normaalista flunssasta.

Valkovenäläisen opposition voimahahmon Andrei Sannikaun mukaan Ukrainan voitto sodassa tarkoittaisi uutta vallankumousta myös Valko-Venäjälle.

Maanpaossa nykyisin elävä valkovenäläinen oppositioaktivisti ja Lukashenkan haastaja, vuoden 2010 vaalien presidenttiehdokas Andrei Sannikau on varma ainakin yhdestä asiasta:

– Lukashenka on vakavasti sairas, ja hän on ollut sitä jo pidemmän aikaa. Sen voi nähdä vain katsomalla vaikkapa sitä, miltä hän näyttää nyt ja miltä hän näytti vuosi sitten, Sannikau kommentoi IS:lle.

Sannikau esiintyy kansainvälisissä yhteyksissä myös sukunimellä Sannikov, sillä se on yksi hänen sukunimensä translitterointimuoto. Hän tuntee Lukashenkan juonet tarkasti, sillä hän itse joutui vuoden 2010 presidentinvaalien yhteydessä vangituksi ja kidutetuksi kritisoituaan Lukashenkan valtakoneiston epärehellisyyttä ja opposition sortoa.

Sannikaun mukaan Lukashenka on tunnettu koronaviruksen kieltäjä, mutta hänen terveysongelmansa saattavat juontaa juurensa juuri koronasta.

– Se tiedetään, että hänellä on ongelmia ainakin munuaisten kanssa ja hänellä on diabetes. Lisäksi hänellä on nivelten kanssa ongelmia.

Harri Ohra-ahon mukaan Aljaksandr Lukashenkan sairastuminen on aiheuttanut takuulla vipinää myös Kremlissä.

Olipa Lukashenkan sairauden syy mikä tahansa, se avaa aivan uudenlaisen tilanteen, joka voi johtaa mullistaviin seurauksiin sekä Valko-Venäjän sisällä että Ukrainan sodan tulevien tapahtumien suhteen.

Puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö ja nykyinen puolustusministeriön neuvotteleva virkamies Harri Ohra-aho on varma, että Lukashenkan sairastuminen on saanut aikaan kuhinaa myös Venäjän presidentin Vladimir Putinin hallinnossa.

– Kreml valmistautuu parhaillaan toimimaan siinä tilanteessa, jos Lukashenka ei voikaan jatkaa enää vallassa. Venäjä yrittää todennäköisesti ottaa siinä tapauksessa Valko-Venäjän haltuunsa jollain tavalla, ja se voi muuttaa täysin tilanteen myös Ukrainan sodan suhteen, Ohra-aho sanoi IS:lle Tallinnassa.

Yleinen käsitys on ollut tähän mennessä se, että Lukashenka on onnistunut jarruttelemaan hieman Putinin haluja käyttää Valko-Venäjän maaperää hyväkseen Ukrainan sodassa. Jos Lukashenka poistuisi vallasta, tilanne voisi olla Putinille edullinen – ainakin siinä tapauksessa, että Valko-Venäjän johtoon nousisi vielä Lukashenkaakin lojaalimpi johtaja Kremlin kannalta.

– Ukrainan pohjoinen rintama olisi silloin ehkä täysillä Putinin käytettävissä, Ohra-aho arvioi.

Jos Lukashenka kuolisi yllättäen, Kreml saattaisi saada siitä tekosyyn ilmoittaa esimerkiksi, että sen on tuotava Venäjän joukkoja Valko-Venäjän turvaksi lännen ja Ukrainan uhkaa vastaan. Tämä ei olisi kuitenkaan Putinilta riskitön siirto, sillä sekä Valko-Venäjän armeija että kansa ovat olleet hyvin haluttomia liittymään Putinin sodan tueksi.

– Lukashenka on joutunut tähän mennessä ottamaan huomioon sen mahdollisuuden, että omat sotilaat eivät tottelisikaan häntä. Eli mikä olisi Valko-Venäjän kansan ja sotilaiden vastaus siinä tapauksessa, jos Venäjä yrittäisi ottaa Valko-Venäjän kokonaan otteeseensa? Ohra-aho pohdiskeli.

Brittiläinen Venäjä-asiantuntija Keir Giles (oik.) ei sulje pois mahdollisuutta, että Kreml haluaisi päästä eroon Aljaksandr Lukashenkasta. Kuvassa Giles antaa haastattelua ruotsalaislehdelle viikonloppuna Tallinnassa.

Lukashenkan ilmiselvä huonovointisuus Punaisen torin voitonparaatissa 9. toukokuuta herätti heti huhumyllyn siitä, että hänet olisi saatettu jopa myrkyttää. Myrkytysteoriaa on pitänyt yllä muun muassa ukrainalainen toimittaja Dmytro Gordon.

Brittiläinen Venäjä-asiantuntija Keir Giles arvioi IS:lle, että tässä vaiheessa kaikki vaihtoehdot on otettava huomioon, sillä Kremlin tietäen mikään ei ole mahdotonta.

– Venäjä ei ole ennenkään epäröinyt poistaa esteitä tieltään, joten se vaihtoehto on otettava huomioon myös Lukashenkan kohdalla, Giles sanoi.

Tuoreessa muistissa on myös Valko-Venäjän ulkoministerin Vladimir Makein, 64, äkillinen kuolema viime marraskuussa. Viralliseksi kuolinsyyksi on kerrottu sydänkohtaus, mutta sitkeiden väitteiden mukaan Makei olisi todellisuudessa myrkytetty FSB:n toimesta.

Makein on väitetty käyneen salaisia neuvotteluja lännen kanssa siitä, kuinka estettäisiin Valko-Venäjän joutuminen täysin Venäjän hallintaan, minkä vuoksi Venäjä olisi raivannut hänet pois tieltään. Toisten väitteiden mukaan liberaalimielinen Makei olisi tehnyt itsemurhan.

Sannikaun mukaan Venäjän kannalta ei ole lainkaan yksiselitteistä se, miten heidän kannattaisi nyt toimia Valko-Venäjän suhteen.

Jos ja kun Ukraina aloittaa suurhyökkäyksen Venäjän joukkoja vastaan, Venäjälle saattaisi olla enemmän etua siitä, että Valko-Venäjä säilyisi heidän kannaltaan mahdollisimman vakaana. Toisaalta äkillinen vallanvaihto Valko-Venäjällä olisi myös aivan uusi käänne ja sokki lännelle – ja se tarjoaisi ehkä Kremlille mahdollisuuden kääntää koko pelin Ukrainan sodan suhteen omaksi edukseen.

– Venäjä yrittää varmasti puuttua tapahtumiin jollain tavalla. Valko-Venäjällä on myös johtajia, jotka ovat enemmän lojaaleja Kremlille kuin Lukashenkalle, ja yksi heistä on nykyinen turvallisuusneuvoston sihteeri Aljaksandr Valfovitsh, Sannikau sanoi.

– Toisaalta Ukrainan tuleva suurhyökkäys saattaa olla juuri se asia, joka estää Venäjää tekemästä Valko-Venäjällä mitään radikaalia. Putin tietää, että Valko-Venäjän kansa ja armeija ovat sotaa vastaan, joten hän joutuu varomaan tekojaan.

” Mikäli Ukraina selviäisi sodasta onnistuneesti, se johtaisi Valko-Venäjällä takuulla uuteen vallankumoukseen.

Sannikaun mukaan myös Valko-Venäjän oppositio seuraa tarkasti Lukashenkan terveydentilaa ja hänen väistymisestään mahdollisesti käynnistyvää ketjureaktiota. Jos Lukashenka joutuisi nyt syrjään tai jopa kuolisi, opposition toimintamahdollisuudet ovat silti rajalliset, sillä suurin osa opposition johtohahmoista on joko vankilassa tai maanpaossa.

– Jotain dynamiikkaa tästä (sairastumisesta) seuraa joka tapauksessa. Ja mikäli Ukraina selviäisi sodasta onnistuneesti, se johtaisi Valko-Venäjällä takuulla uuteen vallankumoukseen, Sannikau sanoi.

Kremlillä on Valko-Venäjän suhteen pitkän linjan suunnitelmia, joihin kuuluu Moskovan vaikutusvallan jatkuva kasvattaminen, vaikka maata ei välttämättä haluttaisi imaista kokonaan Venäjän yhteyteen.

Kremlin suunnitelmista saatiin vastikään lisää tietoa tietovuodon kautta. Asiakirjojen mukaan Venäjä suunnittelee ottavansa Valko-Venäjän täysin hallintaansa vuoteen 2030 mennessä.