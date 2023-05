Amerikkalaisasiantuntijat vaativat länttä sitoutumaan pitkään sotaan, jos se halutaan voittaa.

Länsimaiden sotahistoria osoittaa, että jos sota kestää yli vuoden, se kestää todennäköisesti useita vuosia ja on erittäin vaikea lopettaa.

Ukrainan sota on ylittänyt tuon pisteen, ja siksi Ukrainan länsimaisten tukijoiden pitäisi suunnata katseensa jo huomattavasti pitemmälle tulevaisuuteen eikä keskittyä vain toivomaan pian alkavan vastahyökkäyksen olevan ratkaiseva.

Koska mitä todennäköisimmin se ei ole.

Näin kirjoittavat amerikkalaiset sotilasasiantuntijat Michael Kofman ja Rob Lee tuoreessa artikkelissaan Foreign Affairs -lehdessä.

CNA-tutkimuslaitoksen Venäjä-tutkimusohjelman johtaja Kofman ja FPRI-tutkimuslaitoksen vanhempi tutkija Lee ovat viimeksi kuluneen vuoden aikana nousseet sodan arvostetuimpien analyytikkojen joukkoon, ja he ovat tutustuneet tilanteeseen myös paikan päällä.

Tutkijoiden keskeinen argumentti artikkelissa on se, että tulevassa vastahyökkäyksessä sekä koko sodassa on aivan liian paljon tuntemattomia tekijöitä, jotta konfliktin päättymisestä voisi esittää edes arvauksia.

Ukrainalaissotilas lipasti ja puhdisti asettaan tukikohdassa lähellä Soledaria huhtikuussa.

Vaikka Ukraina valtaisi alueitaan takaisin vastahyökkäyksessään, se ei lainkaan takaa sitä, että Venäjän johtaja Vladimir Putin perääntyisi. Taistelut jatkuisivat hyvin todennäköisesti jonkinlaisen hengenvetoperiodin jälkeen.

Putin laskeskelee todennäköisesti edelleen, että aika on Venäjän puolella ja että länsimaiden tuki Ukrainalle hiipuu vuosien mittaan, jolloin Venäjällä on isompana valtiona mahdollisuus taas lisätä panoksia.

On toisaalta myös vaikea nähdä, että Ukrainan yhteiskunta taipuisi, vaikka ulkomainen tuki hiipuisikin.

– On häviäjän asia päättää koska sota on ohi, Kofman ja Lee luonnehtivat.

Huippuasiantuntijoiden kirjoitus on samalla listaus sodan tämänhetkisistä tuntemattomista tekijöistä, jotka liittyvät Ukrainan tulevaan vastahyökkäykseen.

IS keräsi artikkelin perusteella listan niistä:

1. Venäjän puolustuslinja arvoitus

Kofmanin ja Leen mukaan Venäjä hukkasi typeryyttään paljon miehiä ja kalustoa talvihyökkäyksessään, jonka Ukraina torjui.

Vaikka Bahmutissa Venäjän tappiot kertyivät Wagnerin palkkasotureille, jopa vangeille, esimerkiksi Vuhledarissa varsinaisten asevoimien kokeneet merijalkaväkiprikaatit saivat pahasti siipeensä poliitikkojen vaadittua armeijalta epärealistisia saavutuksia.

Ukrainalaisjoukot tulittivat venäläisasemia 122-millisellä haupitsilla Soledarissa Donetksin alueella 6. toukokuuta.

Tämän seurauksena ei tiedetä, millainen kyky Venäjällä on puolustaa talven aikana rakennettuja, vahvasti linnoitettuja asemiaan, joita Ukraina alkaa moukaroida. Mobilisoitujen venäläisjoukkojen kalusto on kulunut ja moraali mahdollisesti alhainen. Mutta:

– Huonosti koulutetuilla joukoillakin on helpompi puolustautua kuin hyökätä, Kofman ja Lee toistavat sodankäynnin yhtä lainalaisuutta.

Venäläisjoukoilla voi olla yhä edellytykset hidastaa ukrainalaisia hyökkäyskohdissa niin, että selustasta ehditään tuoda reserviä tueksi ja pysäyttää hyökkäys.

2. Ukrainan joukkojen laatu epäselvä

Ukrainakin hukkasi kokeneimpia sotilaitaan, alempaa päällystöä sekä Nato-oppeja saaneita eliittijoukkojaan Bahmutin puolustukseen, minkä seurauksena osa sen hyökkäysjoukoista on sotilaita, joiden koulutus on tapahtunut paineessa ja nopeasti.

On arvoitus, miten uudet joukot ovat ehtineet omaksua länsimaisen kaluston käytön sekä saumattoman aselajien yhteistyön, joka on hyökkäyksen elinehto. Kofmanin ja Leen mukaan on myös epäselvää, ovatko kaikki joukot edes valmiina, kun hyökkäykseen pitää viimeistään lähteä.

Ukrainan 10. vuoristoprikaatin sotilaat tauolla Soledarissa.

– Sekä uudet ukrainalaisjoukot että Venäjän puolustusmuodostelmat ovat hyökkäyksen alussa testaamattomia, ja siksi tulevien taisteluiden suuntaa on vaikea ennustaa, tutkijat kiteyttävät.

Bahmutin ja Vuhledarin taistelujen tappiot saattavat osoittautua keskeisiksi hyökkäyksen menestyksen kannalta, mutta tällä hetkellä niiden merkitystä on mahdoton arvioida.

3. Toimiiko uusi sotimistapa?

Suurin epävarmuus Ukrainan kannalta liittyy sotimistapaan, jota sen pitäisi hyökkäyksessä toteuttaa, mutta johon sillä ei ole kaikkia eväitä.

Ukrainassa on pitkään käyty asema- ja kulutussotaa sekä tehty uusilla länsiaseilla tarkkoja kaukoiskuja. Nyt joukkojen pitäisi vaihtaa liikkuvaan sodankäyntiin ja kyetä hyökkäämään aselajien yhteistyöllä kuin Nato, joka ukrainalaisjoukkoja on kouluttanut.

Ukrainalaistankin putki osoitti kohti kylää, jossa liikkui ukrainalaisten neuvostovalmisteinen BMP-1-taisteluajoneuvo. Ukraina on saanut runsaasti länsimaista panssarikalustoa, jonka ensiesiintymistä rintamalla odotetaan.

Ukrainalta kuitenkin puuttuvat hävittäjäkoneet, joita sille ei ole suostuttu antamaan.

– Suurin haaste lähestymistavalle on se, että Nato-maiden armeijat eivät ole tottuneet taistelemaan ilman ylivertaista ilmaherruutta, joita erityisesti Yhdysvaltain ilmavoimat tuovat taisteluun. Sen seurauksena ukrainalaissotilaiden pitää käydä venäläisasemien kimppuun ilman ilmatukea ja logistiikkaa, joita heidän kouluttajillaan on ollut.

Aiemmin on arvioitu, että jos Ukraina tästä huolimatta onnistuu hyökkäyksessä, kyseessä on temppu, joka päätyy sotahistoriaan.

4. Onko aseapu oikeanlaista?

Nato-avussa on toinenkin iso epävarmuustekijä.

Paljon on kohuttu esimerkiksi länsimaisista Leopard-tankeista ja panssaroiduista Bradley-taisteluajoneuvoista mutta hyökkäys ratkeaa todennäköisesti ihan muihin seikkoihin.

– On epäselvää, onko länsi antanut hyökkäykselle riittävästi tukevaa suorituskykyä, kuten linnoitteiden murtamiskalustoa, miinanraivauskoneita ja sillanrakennusvarusteita … Ajan kuluessa nämä mahdollistajat, logistiikka ja koulutus ovat usein tärkeimmässä asemassa.

Satelliittikuvaan Novofedorivkasta oli kuvattu venäläisten puolustusmuodostelmia, kuten ”lohikäärmeen hampaina” tunnettuja betonipyramideja ja syvä panssarikaivanto. Nämä Ukrainan joukkojen tulisi kyetä läpäisemään raivauskalustolla ja liikuteltavilla siltarakenteilla.

– Yleisesti Ukrainan etu on ollut joukkojen sopeutumiskyky, motivaatio ja aloitteellisuus, joka on parempi kuin Venäjän armeijalla.

5. Mitä hyökkäyksen jälkeen?

Tuleva vastahyökkäys on Kofmanin ja Leen mukaan kokonaisuudessaan testi, kuinka Ukraina pystyy hyödyntämään länsiapua.

Mitä sen jälkeen tapahtuu, on sumun peitossa.

Jatko voi riippua esimerkiksi siitä, mikä tulkitaan menestykseksi, mutta siitä ei välttämättä löydetä yksimielisyyttä. Sodan tavoitellusta lopputuloksestakin on ristivetoa, kun toisaalla vaaditaan Venäjän lyömistä, toisaalla vain sen pakottamista tulitaukoon ja neuvotteluihin.

Venäläisohjuksen aiheuttama kraatteri Zaporizzjan alueella. Isku osui siviilialueelle toukokuun alussa.

Länsiapua on tutkijakaksikon mielestä leimannut lyhytnäköisyys: Ukraina on saanut vain tarvittavan ja yleensä vasta viime hetkellä. Samaan aikaan avulle on sälytetty suhteettomia odotuksia lännessä.

– Toistuvasti analyytikot ja poliitikot ovat uskoneet, että seuraava Ukrainaan lähetetty asejärjestelmä muuttaa kaiken, ja toistuvasti on jouduttu pettymään. Tämän mittakaavan tavanomainen sota vaatii isoja määriä kalustoa ja ampumatarvikkeita ja koulutusta. Suorituskyky ratkaisee, eikä mitään ihmelääkkeitä ole.

Vasta viime aikoina esimerkiksi Euroopassa on tehty päätöksiä ammustuotannosta. Ukraina voi silti vastahyökkäyksensä jälkeen joutua pitkään säännöstelemään niitä.

– Voiton tavoittelun pitää perustua kestävyyteen, Ukrainan joukkojen pitkän tähtäimen laadun, kyvyn ja huollon tarpeisiin. Yhdysvaltain ja Euroopan pitää investoida sotaan pitkälle vuoden 2023 jälkeen ja kehittää suunnitelmia operaatioiden menestymiseksi – eikä vain laittaa toivoaan yhteen hyökkäykseen.

Kofmanin ja Leen näkemys on kuitenkin myös se, että Venäjäkään ei voi luottaa kokoetuunsa.

Venäjän kyky huoltaa ja korvata kalustoaan on osoittautunut rajalliseksi, ja joukkoja on täydennetty 1950- ja -60-lukujen neuvostokalustolla niin että armeija muistuttaa jo kylmän sodan ajan museota.

Moskovan voitonpäivän paraatia johti tiistaina toisen maailmansodan aikainen T-34-tankki, mikä aiheutti ulkomailla runsaasti irvailua Venäjän kalustovaikeuksista.

Venäjän talous natisee, eikä se poliittisista syistä ole pystynyt myöskään käyttämään suurinta etuaan eli valtavaa väestöpohjaansa, kun Putin ei kansan reaktiota peläten ole uskaltanut julistaa täyttä liikekannallepanoa.

– Venäjän joukkoja jäytää rakenteellinen miehistöongelma. Värväyskampanjoista huolimatta Moskovan täytyy todennäköisesti suorittaa uusi mobilisaatio kyetäkseen jatkamaan sotaa.

– Sitä se yrittää epätoivoisesti välttää.