Britannia antoi Ukrainalle ison lekan – sillä voisi iskeä Krimin niemimaan kriittisiin kohteisiin

Raskas Storm Shadow -risteilyohjus kantaa yli 250 kilometrin päähän.

Puolustusministeri Ben Wallace vahvisti torstaina, että Britannia on toimittanut Ukrainalle ilmasta laukaistavia Storm Shadow -risteilyohjuksia. Järjestelmä on kallis: ohjuksen yksikköhinta on mediatietojen mukaan runsaat kaksi miljoonaa euroa. Toimitettujen ohjusten lukumäärästä ei ole virallisia tietoja.

Storm Shadow tuo Ukrainalle kauan kaivattua pitkän kantaman iskukykyä, jota voi käyttää muun muassa vastahyökkäysten valmisteluun. Valmistaja MBDA:n mukaan ohjuksen kantama on yli 250 kilometriä. Näin se voidaan laukaista kaukana venäläisjoukkojen ilmatorjuntajärjestelmistä, ja se voi tuhota arvokkaita kohteita syvällä rintamalinjan takana.

Storm Shadow -risteilyohjus

Teoriassa Ukraina voisi iskeä Storm Shadow -ohjuksilla komentokeskuksiin ja huoltotukikohtiin sekä Ukrainassa että Venäjän liittovaltion alueella.

Britannian hallitus on kuitenkin ilmeisesti saanut vakuutuksen siitä, että ohjusta käytetään vain Ukrainan valtiollisten rajojen sisällä. Näin sanoi Wallace puheenvuorossaan Britannian parlamentin alahuoneessa:

– Storm Shadow’n avulla ukraina voi työntää takaisin Venäjän joukot, jotka toimivat Ukrainan suvereenin valtion alueella.

Paksu savu kohosi ilmaan Ukrainan iskun tuhoamasta öljyvarastosta Krimin niemimaalla 29. huhtikuuta.

Ukrainan antama vakuutus ei koske Krimin niemimaata, joka on Ukrainan suvereenia aluetta – Venäjä anasti sen oikeudettomasti vuonna 2014.

Näin ollen Ukraina voisi iskeä Storm Shadow -ohjuksin Krimin kohteisiin, joista kriittisimpiä ovat Mustanmeren-laivaston päätukikohta Sevastopolissa, niemimaan lentotukikohdat sekä ase- ja polttoainevarikot ja Krimin ja Venäjän yhdistävä Kertshinsalmen silta.

Kaksi Storm Shadow -risteilyohjusta britannialaisen Tornado-taistelukoneen runkoripustimissa.

Storm Shadow on räjähdysteholtaan aivan toista luokkaa kuin Ukrainalle toimitetut Himars-raketinheitinjärjestelmän ammukset. Storm Shadow’n kaksoistaistelulataus painaa 450 kiloa. Se on suunniteltu tunkeutumaan vahvasti linnoitettujen kohteiden sisään, mutta se voidaan ohjelmoida myös räjähtämään ilmassa ennen maalia tai kosketuksesta.

Lentokoneesta laukaistava ohjus on pitkälti autonominen – se ei aseta suuria vaatimuksia lentokoneen järjestelmille eikä ohjaajalle. Verkkolehti The War Zonen mukaan se voitaisiin integroida Ukrainan ilmavoimien Suhoi Su-24 -rynnäkkökoneisiin tai Su-27-hävittäjiin. Ukrainalaiset MiG-29- ja Su-25-koneet eivät lehden mukaan kykene kantamaan näin raskaita ohjuksia.

Risteilyohjukset ovat periaatteessa suhteellisen helppoja maaleja sekä taistelulentokoneille että maahan sijoitetuille ilmapuolustusjärjestelmille. Storm Shadow -ohjuksessa on kuitenkin sekä häiveominaisuuksia että elektronisen sodankäynnin kykyjä, joiden tarkoitus on vaikeuttaa sen havaitsemista. Matala lentorata ja äänennopeutta lähentelevä matkavauhti lisäävät ohjuksen haastetta vastustajan ilmapuolustukselle.

Storm Shadow muistuttaa ominaisuuksiltaan yhdysvaltalaista Jassm-ohjusta, joka on muun muassa Suomen ilmavoimien käytössä. Suomen hankkimiin F-35-monitoimihävittäjiin on tarjolla pitkän kantaman Jassm-ER-ohjus, joka voi tuhota kohteensa yli 900 kilometrin päässä.