Avioerojen taustalla on ollut muun muassa onnettomia liittoja ja syrjähyppyjä.

Väistyvä pääministeri Sanna Marin ilmoitti keskiviikkona eroavansa miehestään Markus Räikkösestä.

Marin ei ole suinkaan ainoa eurooppalainen johtaja, joka on tällä vuosituhannella ilmoittanut avioerostaan virassa vielä ollessaan. Kovin suuri ei heidän joukkonsa kuitenkaan ole.

Muun muassa nämä nimekkäät johtajat ovat eronneet kesken virkakautensa.

1. Nicolas Sarkozy

Ranskan entinen presidentti Nicolas Sarkozy oli ensimmäinen Ranskan presidentti, joka erosi puolisostaan virassa ollessaan.

Sarkozyn virkakausi alkoi toukokuussa 2007. Lokakuussa 2007 uutisoitiin, että hän eroaa Cécilia-vaimostaan. Pariskunta oli avioitunut vuonna 1996. Heillä on yksi yhteinen lapsi.

Kaksikon huonoista väleistä oli huhuttu jo pidempään. Pariskunta erosi ensimmäisen kerran jo vuonna 2005 hetkellisesti.

Cécilia Sarkozy, nykyisin Attias, paljasti myöhemmin jättäneensä presidentin hänen nykyisen miehensä, Richard Attiasin takia. Lähes heti tämän jälkeen Sarkozy aloitti puolestaan suhteen ranskalaislehti Le Figaron toimittajan kanssa, The Guardian kertoi aikoinaan.

Vuonna 2006 pari palasi yhteen, mutta vaimoa ei näkynyt Sarkozyn vaalikampanjassa eikä hän äänestänyt miestään presidentinvaalien toisella kierroksella. Cécilia Attias kertoi palanneensa, koska ei halunnut, että erohuhut vaikuttaisivat hänen ex-miehensä vaalimenestykseen. Hänen mukaansa pari tosissaan yritti vielä, mutta suhdetta ei voinut pelastaa.

Nicolas Sarkozy ja hänen tuleva vaimonsa Cécilia kuvattuna Pariisissa vuonna 1995.

2. Silvio Berlusconi

Italian pitkäaikaisen pääministerin Silvio Berlusconin vaimo päätyi hakemaan avioeroa Berlusconin kolmannen kauden aikana. Berlusconi oli Italian pääministerinä vuosina 1994–1995, 2001–2006 ja 2008–2011.

– Minun oli pakko ottaa tämä askel, Veronica Lario sanoi La Stampalle NBC Newsin mukaan toukokuussa 2009.

Lario oli aikaisemmin muun muassa arvostellut miestään siitä, että tämän kerrottiin osallistuneen 18-vuotiaan tytön syntymäpäiväjuhlille, ”koska hän ei koskaan tullut omien lastensa 18-vuotisjuhliin, vaikka hänet kutsuttiin”. Berlusconi sanoi, että kyse oli ystävän tytöstä ja hän oli sattunut oleman samassa kaupungissa, minkä takia hän päätti osallistua juhliin.

Lario ja Berlusconi olivat tavanneet vuonna 1980. Tuolloin Berlusconi oli vielä ensimmäisen vaimonsa kanssa naimisissa. Lario ja Berlusconi avioituivat vuonna 1990 ja heillä on kolme yhteistä lasta. Ero astui voimaan vuonna 2014.

Silvio Berlusconi ja hänen silloinen vaimonsa Veronica Lario kuvattuna Roomassa vuonna 2004.

3. Vladimir Putin

Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja tämän Ljudmila-vaimon erosta kerrottiin julkisuuteen vuonna 2013. Vaikka kaksikon liittoa on kuvailtu onnettomaksi, olivat he edustaneet yhdessä eroilmoitukseensa asti.

– Avioliittomme on ohi siksi, että me hädin tuskin näemme toisiamme. Vladimir on täysin uponnut työhönsä, meidän lapsemme ovat kasvaneet aikuisiksi ja totta puhuakseni, minä en pidä julkisuudesta, Ljudmila kuvaili eroa edeltäneitä tapahtumia Independentin mukaan.

Pariskunta oli tavannut vuonna 1980, kun Ljudmila työskenteli vielä Aeroflotin lentoemäntänä. He avioituivat kolme vuotta myöhemmin ja saivat kaksi lasta.

Putinista tuli Venäjän virkaa tekevä presidentti jo vuonna 1999, mutta hänet valittiin ensimmäisen kerran tehtävään vuonna 2000. Siitä lähtien hän on ollut presidenttinä lukuun ottamatta vuosia 2008–2012, jolloin hän toimi pääministerinä, sillä silloin laki ei vielä sallinut useampia virkakausia.

Vladimir Putin sai Ljudmila-vaimonsa kanssa kaksi tytärtä.

4. Boris Johnson

Britannian entisen pääministerin Boris Johnsonin ja hänen ex-vaimonsa Marina Wheelerin avioero astui voimaan vuonna 2020. Tuolloin muun muassa The Guardian uutisoi, että Johnson oli nykyaikana ensimmäinen pääministeri, joka oli Britanniassa eronnut puolisostaan virassa ollessaan.

Johnson ja Wheeler olivat kuitenkin muuttaneet erilleen jo vuonna 2018.

Entinen pariskunta tutustui toisiinsa jo lapsina. He avioituivat vuonna 1993 vain vajaa kaksi viikkoa sen jälkeen, kun Johnsonin ensimmäinen avioliitto oli mitätöity. Wheeler odotti tuolloin parin esikoista.

Pariskunta sai yhteensä neljä lasta.

Wheeler kertoi myöhemmin, että hänen avioliitostaan oli tullut ”mahdoton,” minkä takia hän halusi erota.