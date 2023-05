Voi mennä kuukausia ennen kuin Ukraina saavuttaa mitään merkittävää, arvioi Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö.

Ukrainan povattua kevään vastahyökkäystä on odotettu maailmalla jo pitkään. Kevät väistyy pian kesän tieltä, eikä merkkejä suuren mittakaavan liikehdinnästä ole toistaiseksi juuri havaittavissa.

Epämääräisyys ja esimerkiksi Ukrainan hallinnolta asiasta saadut ristiriitaiset signaalit voivat kuitenkin olla osa asevoimien strategiaa, jolla Ukraina pyrkii säilyttämään hyökkäyksen kannalta jopa elintärkeän yllätyselementin.

Tuoreimpien tietojen mukaan Ukrainan joukot olisivat edenneet Bahmutin ympäristössä. Viranomaislähteet kertoivat uutiskanava CNN:lle perjantaina, että Ukrainan armeija olisi käynnistänyt vastahyökkäystä valmistelevat operaatiot. Valmisteluihin kuuluvat iskut, jotka kohdistuvat erilaisiin venäläiskohteisiin kuten asevarastoihin, komentokeskuksiin ja asejärjestelmiin.

Ukrainan tilanteesta karttapalvelua ylläpitävä, paljon rintamatapahtumia seuraava John Helin arvioi perjantain vastaisena yönä, että Ukrainan vastahyökkäys ”on mahdollisesti alkanut”. Tätä tukevat hänen mukaansa myös Venäjän puolustusministeriön lausunnot Bahmutin ympäristön taisteluista.

Ukrainan hallinnon viestit vastahyökkäyksen alkamisesta ovat ristiriitaisia.

Olisiko vastahyökkäys siten todellisuudessa jo alkanut? Aleksanteri-instituutin vierailevan tutkijan Ilmari Käihkön mukaan asia riippuu siitä, miten vastahyökkäys halutaan määritellä. Jos puhutaan valmistelevista hyökkäyksistä, on se ollut käynnissä jo hyvän aikaa.

– Ukraina pyrkii nyt heikentämään Venäjän puolustuskykyä hyökkäämällä kaukaisempiin kohteisiin, esimerkiksi näihin poltto­aine­varastoihin.

Esimerkkinä toimii vaikkapa Venäjän miehittämällä Krimin niemimaalla huhtikuun lopulla öljynjalostamolla syttynyt tulipalo, joka ainakin kaupungin kuvernöörin Mihail Razvotshajevin mukaan aiheutui Ukrainan lennokki-iskusta.

Yksi merkittävä taho, joka ei vastahyökkäyksen alkamista ole toistaiseksi rummuttanut, on Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi. Viimeksi torstaina hän sanoi Ukrainan tarvitsevan lisää aikaa, ja että osa lännen panssarikalustosta ei ole vielä saapunut.

– Ukrainan hallinnolta tulee koko ajan ristiriitaista viestiä. Jotkut sanovat, että hyökkäys on jo käynnissä, toiset että ei ole. Zelenskyi sanoo, ettei ole käynnissä, tarvitsemme lisää tukea. Lähtökohtaisesti Ukrainan ei kannata hirveästi tiedottaa asioista, vaan pyrkiä yllätykseen, Käihkö toteaa.

Käihkö huomauttaa, että Ukrainalle on tärkeää näyttää jatkuvasti, että tilanne etenee maan kannalta suotuisaan suuntaan.

– Odotukset tätä vastahyökkäystä kohtaan ovat niin valtavat.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on sanonut Ukrainan tarvitsevan lisää aikaa vastahyökkäyksen toteuttamiseen.

Menestyksen tavoittelusta voi olla kyse myös Bahmutin viime päivien liikehdinnässä. Ukraina on saavuttanut sillä suunnalla pienehköjä voittoja, ja ainakin omien sanojensa mukaan aiheuttanut Venäjälle suuria tappioita.

Käihkön mukaan Ukrainan etenemisen Bahmutissa voi tulkita monella tavalla, myös vastahyökkäyksen eräänlaisena alkusysäyksenä. Asia ei kuitenkaan ole yksioikoinen.

– Toinen tulkinta tietysti on, että jos ukrainalaiset oikeasti uskoivat – kuten he julkisesti sanoivat – että Venäjä yrittää vallata Bahmutin ennen voitonpäivää, on se myös varmaan riittävä syy siihen, että sinne on laitettu enemmän joukkoja.

Ukrainassa on Käihkön mukaan puhuttu myös, että palkka-armeija Wagnerin johtaja Jevgeni Prigozhinin uhittelua joukkojen vetämisestä Bahmutista on pidetty hämäyksenä, ja todellisuudessa Venäjän uskottiin tuovan alueelle lisää joukkoja.

– Jos siellä onkin tapahtunut niin, että Ukraina on uskonut hämäykseen ja vienyt sinne lisää joukkoja ja samaan aikaan Venäjä on vetänyt joukkoja, kyllä se jo itsessään selittää, minkä takia Ukraina on pystynyt etenemään siellä.

Käihkön mukaan Ukrainan etenemisen Bahmutissa voi tulkita monella tavalla.

Bahmutin tapahtumat eivät välttämättä kerro vastahyökkäyksen käynnistymisestä siitäkään syystä, että pahoin sodan aikana kärsineen Itä-Ukrainan takaisinvaltaus tuskin on Ukrainan prioriteetti.

Käihkö arvioi, että loogisin suunta hyökkäykselle on etelä.

– Taloudellisesti etelä on Ukrainalle pitkällä aikatähtäimellä paljon tärkeämpi kuin Itä-Ukraina. Siellä on hyvää viljelysmaata, siellä on meriyhteys.

Menestys Etelä-Ukrainassa antaisi Ukrainalle mahdollisuuden myös iskeä Venäjän huollon kriittisiin saumakohtiin. Tokmakin ja Melitopolin kautta kulkevan rautatien katkaiseminen vaikeuttaisi merkittävästi Venäjän huoltoa.

– Jos Ukraina pystyy katkaisemaan koko maasillan eli menemään rannikolle asti, he pystyvät lisäksi tuhoamaan Kertshinsillan, jolloin Venäjän nyt miehittämän Krimin niemimaan huolto vaikeutuu huomattavasti. Tällainen temppu nostaisi sodan jatkamisen ja Krimin miehityksen hintaa todella paljon Venäjälle.

Hyökkäysvoiman kohdistamisessa etelään on toki omat riskinsä – päällimmäisenä se, että Venäjä on hyvin tietoinen alueen strategisesta merkityksestä. Venäjä on rakentanut alueelle runsaasti linnoitusasemia, ja pyrkii sitä kautta vaikeuttamaan Ukrainan hyökkäystä.

Ukrainan hyökkäyksen loogisin suunta on Käihkön mukaan etelä.

VastahyökkäyKsen lopputuloksen näyttää vain aika. Käihkö pitää kuitenkin todennäköisenä, että Ukraina saavuttaa kesän aikana ainakin joitain voittoja.

Koska pelissä on paljon, on hyökkäykseen valmistauduttu valtavin resurssein. Maaliskuussa vuotaneiden Yhdysvaltain Pentagon-asiakirjojen perusteella hyökkäykseen on korvamerkitty 12 prikaatia, jotka muodostaisivat yhdessä noin 50 000:n sotilaan vahvuuden, Käihkö kertoo.

Osa prikaateista saattaa tosin olla keskivertoa prikaatia pienempiä, mutta hyökkäämään lähtee huonossakin tapauksessa kymmeniätuhansia ukrainalaissotilaita. Lisävahvistusta voivat antaa myös Ukrainan sisäministeriön joukot.

Prikaateilla on käytössään myös merkittäviä määriä länsimaiden viime kuukausina Ukrainalle antamaa kalustoa. Tämä voi olla yksi syy sille, ettei esimerkiksi jo viikkoja sitten toimitettuja panssari­ajoneuvoja tai vaikkapa Leopard-panssarivaunuja ole juuri näkynyt rintamalla.

Ukrainan viime vuonna saavuttamat onnistumiset erityisesti Harkovan ja Hersonin suunnilla tapahtuivat keskenään eri tavoin. Harkovassa Ukraina onnistui yllättämään vastustajansa, mikä poiki lopulta suuri aluevaltauksia.

Hersonissa tilanne venyi kuukausia kestäneeksi kulutussodaksi, joka päättyi lopulta venäläisten perääntymiseen Dneprjoen yli marraskuussa 2022.

– Kyllähän Ukraina toivoo Harkovaa, mutta todennäköisemmin tapahtuu Herson. Siellä kuukausien väännön jälkeen venäläiset perääntyivät alueelta, koska olosuhteet olivat Venäjälle joen vuoksi erittäin epäedulliset.

– Voi mennä kuukausia, ennen kuin Ukraina saavuttaa mitään merkittävää.

Ilmari Käihkö.

Vaikka Käihkö pitää Ukrainan onnistumisen mahdollisuuksia varsin hyvinä, muistuttaa hän silti muihinkin lopputulemiin varautumisen tärkeydestä.

– Yhdysvaltain sotilas­tiedustelu ei vuodettujen asiakirjojen mukaan usko, että sota loppuisi tänä vuonna. Eli he eivät usko siihen, että Ukraina pystyy pakottamaan Venäjän rauhaan tällä vasta­hyökkäyksellä.

Sotilastiedustelun arvio alleviivaa Käihkön mukaan pidempiaikaisen varautumisen tärkeyttä. Vaikka Ukraina onnistuisi saavuttamaan joitain tavoitteistaan, tulee sota suurella todennäköisyydellä jatkumaan.

– Sen takia pitäisi miettiä seuraavia pelimerkkejä, eli miten varmistetaan, että Ukrainalla on kyky jatkaa sotaa jos tai kun tämä vastahyökkäys ei sotaa lopeta.

– Zelenskyikin ymmärtää sen: Ukrainan pitkäaikainen strategia vaatii sen, että hän pystyy vakuuttamaan Ukrainan tukijoille, että tuen on pakko jatkua. Pahimmassa tapauksessa jos tuki loppuu, niin Ukrainan on pakko ruveta neuvottelemaan rauhasta, eikä se käy välttämättä Ukrainalle edullisista asemista.