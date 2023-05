Ihmisen geenikartta päivittyi uudelle tasolle – ”Kuin siirtyisi mustavalko-tv:stä teräväpiirtoon”

Uusi versio ihmisen genomista paljasti yllättävää tietoa perinnöllisestä muuntelusta.

Ensimmäinen luonnos ihmisen genomista eli koko perimästä julkaistiin yli 20 vuotta sitten. Se perustui pääosin yhden, Yhdysvaltain Buffalossa asuneen miehen antamaan dna-näytteeseen eikä ollut läheskään täydellinen: 15 prosenttia geenien emäsjärjestyksestä jäi selvittämättä.

Genomi sai viime vuonna päivityksen, joka paikkasi aukkoja ja pidensi selvitettyjen emäsparien määrän yli kolmeen miljardiin. Se perustui kuitenkin yhä edelleen lähes kokonaan yhden henkilön dna:han. Näytteen antaneella oli eurooppalainen ja afrikkalainen sukutausta.

Ihmisen genomista on nyt ilmestynyt uusi, päivitetty ja täydennetty versio, kertoi arvostettu tiedelehti Nature keskiviikkona. Uutta versiota kutsutaan ”pangenomiksi”, sillä se on koostettu 47 ihmisen dna-näytteistä. Lisäksi se on tarkentanut edellistä versiota.

– On kuin siirtyisi mustavalkotelevisiosta teräväpiirtoon, sanoi Kalifornian yliopiston San Diegon kampuksen geenitutkija Keolu Fox lehdelle.

Ihmisen HLA-A-geenin emäsjärjestystä kuvattuna uudessa pangenomissa. Tämä kromosomissa 6 sijaitseva geeni säätelee immuunipuolustusta.

Ihmisen geenien dna-molekyylien sisältämät emäsparit ovat pääosin samanlaiset meillä kaikilla. Kahden ihmisen dna:ssa on kuitenkin vaihtelua: useat miljoonat emäsparit ovat erilaisia. Juuri tämä vaihtelu erottaa yksilöt toisistaan.

Uuden pangenomin laatimiseksi tutkijat sekvensoivat näytteitä laajalta kirjolta vapaaehtoisia eri puolilta maapalloa: joukossa oli valkoihoisten lisäksi afroamerikkalaisia, karibialaisia, itäaasialaisia, länsiafrikkalaisia ja eteläamerikkalaisia. Kun sekvenssit yhdistettiin, saatiin tähän saakka täydellisin kuva ihmisen genomista.

Pangenomista tulee uusi, kaikille avoin referenssi, johon geenitutkijat ja lääkärit voivat verrata ottamiensa dna-näytteiden sekvenssejä. Näin voidaan selvittää entistä tarkemmin geeniperimän ja sairauksien mahdollisia yhteyksiä ja parantaa sairauksien diagnostiikkaa ja hoitoa.

Human Genome -projektin alkuvuosien kuva tutkijasta vertaamassa dna-sekvensoinnin tulosta kromatografiaan, josta emäsjärjestys on luettu.

Suomalainen perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri ja kantasolubiologian dosentti Kirmo Wartiovaara pitää uutta genomia filosofiselta ja periaatteelliselta kannalta merkityksellisempänä kuin käytännölliseltä kannalta. Vain pieni osa genomin valtavan pitkästä kirjainjonosta on muuttunut verrattuna edelliseen referenssiin.

– Suuruusluokka ei ole hirveän iso. Kolmesta miljardista kirjaimesta vain 110 miljoonaa kirjainta on vaihtunut, Wartiowaara sanoo IS:lle.

– Olemme taas viisaampia, mutta prosentuaalisesti se ei ole ihan hirveän iso muutos.

Wartiovaara vertaa genomia keittokirjaan, joka kertoo mistä ihminen on tehty. Keittokirjan eri kappaleet ovat hieman erilaisia riippuen siitä, mistä ihminen on kotoisin. Edelliset genomiversiot olivat eurooppalainen keittokirja, mutta nyt mukaan on saatu paljon lisätietoa perimän vaihtelusta.

– Se antaa meille paljon lisää työkaluja siihen, minkä me tuomitsemme sairaudeksi ja mikä on ihan normaalia vaihtelua, Wartiovaara kommentoi.

– Ihan hyvin voi pärjätä sellaisellakin keittokirjalla, josta puuttuu vaikkapa sivu 739. Se ei haittaa, koska me tiedämme, että joka toiselta afrikkalaiselta puuttuu tämä sivu, ja silti he voivat ihan hyvin. Se ei ole mikään sairaus... Nyt tunnustetaan se, että joka puolella maailmaa on perimältään erilaisia ihmisiä, jotka ovat kuitenkin terveitä.

Alkuperäisessä ihmisen genomikartassa emäsparit kulkivat yhdessä suorassa linjassa. Uusi versio on kuin monikaistainen valtatie tai metrokartta, jossa on vaihtoehtoisia polkuja ja sivureittejä. Ne kuvaavat perinnöllistä muuntelua.

Wartiovaara puhuu genomista keittokirjana, mutta Yhdysvaltain kansallisen geenitutkimusinstituutin johtaja Eric Green käyttää automaailman vertausta. Mekaanikolla oli ennen vain yksi korjausopas, niitä on nyt monta.

– Olemme edenneet yhdestä ihan kivasta Chevyn kaaviokuvasta 47 autoon, jotka on tehnyt 47 eri valmistajaa, Green sanoi The New York Timesille.

Hankkeessa saatiin myös aivan uutta tietoa perinnöllisestä muuntelusta, kertoo projektissa mukana ollut Rockefeller-yliopiston tutkija Erich Jarvis. Hänen mukaansa suurin osa kahden ihmisen välisestä yksilöllisestä vaihtelusta johtuu geeneistä, jotka sijaitsevat tietyissä, pienissä osissa kromosomeja: niiden varret yhdistävissä sentromeereissä. Ne ovat keskeisiä prosessissa, jossa solu jakautuu ja sen sisältämä dna kahdentuu.

– Tätä me emme tienneet aikaisemmin, Jarvis kertoi Twitterissä.

Uusi genomi on vuonna 2019 perustetun Human Pangenome Reference -konsortion tuottama. Se saa rahoitusta Yhdysvaltain kansalliselta terveysinstituutilta NIH:lta.

Työ jatkuu. Konsortion tarkoituksena on aloittaa uusi tutkimus, jossa kerätään dna-näytteet 350 ihmiseltä. Näin metrokarttaan tulee lisää haaroja – tai pitäisikö sanoa, että korjausoppaaseen tulee uusia automerkkejä.

