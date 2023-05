Pääsyä sosiaaliseen mediaan on rajoitettu, ja kaikki maan koulut on pantu kiinni.

Pakistanissa sotilaita on komennettu kaduille muun muassa maan pääkaupungissa Islamabadissa hillitsemään mellakoita, jotka alkoivat sen jälkeen kun maan ex-pääministeri Imran Khan otettiin kiinni kesken oikeudenkäynnin tiistaina.

Khan määrättiin kahdeksaksi päiväksi tutkintavankeuteen keskiviikkona. Häntä vastaan valmistellaan uusia korruptiosyytteitä.

Khan oli kiinniotettaessa vapaalla takuita vastaan, mutta viranomaisten mukaan häneen kohdistuu uusi tutkinta, minkä vuoksi hänet otettiin kiinni.

– Jos he luulevat, että Imran Khanin pidättäminen demoralisoi meidät, he erehtyvät pahasti. Olemme Imran Khanin takana ja tuemme häntä kuolemaan saakka, sanoi Peshawarissa mielenosoitukseen osallistunut Niaz Ali.

Ex-pääministeri Imran Khan julkaisi kannattajilleen videon tiistaina.

Ainakin kuusi ihmistä on saanut surmansa mielenosoituksiin liittyvissä yhteenotoissa, kertoivat viranomaiset, ja yli 2 000 on otettu kiinni eri puolilla maata. Sisäministeriö on määrännyt matkapuhelinoperaattoreita rajoittamaan pääsyä Twitteriin, Facebookiin ja Youtubeen, kertoi Pakistanin liikenneministeriö.

Myös kaikki Pakistanin koulut on suljettu ja lukuvuoden päättökokeet peruttu.

Khan syrjäytettiin parlamentin luottamuslauseäänestyksessä viime vuoden huhtikuussa. Hänet yritettiin myös tappaa viime vuonna. Khanin mukaan murhayrityksen takana olisi ollut korkea-arvoinen armeijan upseeri.

Khanin Tehreek-e-Insaf (PTI) -puolueen mukaan ex-pääministerin syrjäyttämisenkin takana oli armeija. Armeija on kiistänyt kaikki syytökset.