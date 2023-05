Kongressin sarjavalehtelija kutsui syytteitään noitavainoksi – näin kommentoi Joe Biden

Edustajainhuoneen puhemies, republikaani Kevin McCarthy sanoi aiemmin CNN:lle, että hän tukee George Santosia, eikä vaadi tätä eroamaan.

Keskiviikkona 13 liittovaltion tason syytettä saanut republikaanien kongressiedustaja George Santos on kutsunut CNN:n mukaan saamiaan syytteitä noitavainoksi.

Santos puhui medialle poistuessaan oikeustalolta New Yorkissa. Santos kiisti oikeudessa syytteet.

Santos on myös ilmoittanut, ettei aio jättää paikkaansa edustajainhuoneessa. Santos on valittu edustajainhuoneeseen New Yorkin osavaltiosta. Hän aikoo pyrkiä jatkokaudelle. Paikkansa uusimismahdollisuuksiin hän ei ottanut kantaa.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ei suostunut kommentoimaan pitäisikö Santos erottaa kongressista.

– On kongressin asia päättää siitä, Biden tokaisi.