Republikaanit väittävät: Bidenin perhe ansaitsi miljoonia ulkomailta hänen asemansa avulla

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden puhui toimittajille Westchesterin piirikunnan lentoasemalla New Yorkin osavaltiossa keskiviikkona.

Yhdysvaltain republikaanipuolueen edustajat syyttivät keskiviikkona presidentti Joe Bidenia vallan väärinkäytöstä. He väittivät Bidenin perheenjäsenten ansainneen noin kymmenen miljoonaa dollaria epäilyttävistä liiketoimista ulkomailta, koska Bidenilla oli vaikutusvaltaa näissä maissa Barack Obaman varapresidenttinä vuosina 2009–2017.

Asiasta kertovat muun muassa uutistoimisto AFP ja uutiskanava CNN. Valkoinen talo kutsui republikaanien väitöksiä ”perättömäksi vihjailuksi”.

Republikaanit eivät esittäneet todisteita, että Bidenin perheenjäsenten liiketoimet olisivat olleet rikollisia tai että Joe Biden itse olisi hyötynyt tai edes tiennyt näistä sopimuksista tai rahansiirroista. He tyytyivät väittämään, että tämän täytyi tietää.

Republikaanien mukaan Bidenin perheenjäsenet olisivat saaneet muun muassa miljoona dollaria sopimuksesta romanialaisen suurliikemiehen Gabriel Popoviciun kanssa aikana, jolloin varapresidentti Bidenilla oli merkittävä rooli Yhdysvaltain Romanian-suhteiden hoidossa.

Hunter Biden on lakimies, ja hänen on jo vuosia sitten uutisoitu tarjonneen lakiapua kiinteistöpetoksesta syytetylle Popoviciulle. Sitä on kyseenalaistettu mutta ei pidetty laittomana.

Keskiviikon väitteet liittyvät republikaanien laajempiin tutkintoihin, joita he vannoivat aloittavansa Joe Bidenin ja tämän perheen menneistä toimista voitettuaan valta-aseman edustajainhuoneessa eli kongressin alahuoneessa viime syksyn vaaleissa.

Republikaanit ovat aiemminkin pitäneet pinnalla Hunter Bidenin liiketoimia erityisesti Kiinassa ja Ukrainassa.

– Hunter Biden ja hänen yhteistyökumppaninsa haalivat bisnestä maista, jotka liittyivät suoraan Joe Bidenin työhön varapresidenttinä. Se ei ole normaalia. Se ei ole eettistä, edustajainhuoneen valvontavaliokunnan puheenjohtaja, republikaani James Comer sanoi lehdistötilaisuudessa keskiviikkona AFP:n mukaan.

Presidentti Biden on puolustanut poikansa liiketoimia.

– Poikani ei ole tehnyt mitään väärää. Luotan häneen. Uskon häneen, Joe Biden kommentoi asiaa viime viikolla.