Interpol kaipaa tietoja 22:sta murhatusta naisesta, joiden henkilöllisyys on jäänyt pimentoon.

Tunnista minut on kansainvälisen rikospoliisijärjestö Interpolin tuore kampanja 22:n murhatun naisen tunnistamiseksi.

Naiset on löydetty kuolleina Belgiassa, Saksassa ja Alankomaissa. Monen henkilöllisyys on ollut pimennossa jopa 40 vuotta.

Kampanjan sytykkeenä toimi Amsterdamissa murhattuna löydetty nainen. Nainen löytyi jokeen päätyneestä roska-astiasta vuonna 1999.

Ruumiin löysi Jen Meijer, joka oli mennyt veneellään hakemaan roska-astiaa, jonka hänen naapurinsa oli huomannut vedessä.

Meijer kertoo BBC:lle, että säiliö oli painava ja sen kansi oli naulattu kiinni. Säiliön ympäri leijui karmiva haju, joka toi Meijerille mieleen hetken, kun hän oli lapsena löytänyt teurastetun lampaan mätänevän raadon.

Meijer hinasi astian rantaan ja soitti poliisille.

Interpol pyytää yleisövihjeitä yhteensä 22:n naisen henkilöllisyyden selvittämiseksi.

Poliisi avasi säiliön ja löysi ensin sementin päälle kasattuja pesujauhesäkkejä. Kun he käänsivät säiliön ylösalaisin, ruumis putosi maahan. Yksi käsistä oli osin sementin sisällä.

Yksi poliiseista kuvaili ruumiin olleen harmaa ja näyttäneen ”hiekkaveistokselta”. Tutkijat arvioivat ensin, että kyse oli parikymppisestä naisesta, joka oli ”osin länsieurooppalainen, osin aasialainen”. Myöhemmät tutkimukset ovat rajanneet naisen syntymäpaikan Alankomaihin, Saksaan, Luxemburgiin tai Belgiaan.

Naista oli ammuttu päähän ja rintaan.

Ketään ei ole kuulusteltu tapauksen takia eikä poliisilla ole ollut epäiltyä.

Alankomaalainen rikostutkija Carina van Leeuwen on tutkinut joesta löytyneen naisen tapausta vuodesta 2005, kun hän liittyi ”kylmiä tapauksia” tutkivaan yksikköön. Kylmäksi tapaukseksi kutsutaan rikosta, joka on ollut pitkään selvittämättä ja jonka tutkinta on yhä avoinna.

– Jos ei ole nimeä, ei ole tarinaa. On vain numero. Ja kukaan ei ole pelkkä numero, van Leeuwen sanoo.

Hän otti yhteyttä kollegoihinsa, jotta murhattujen naisen nimet saataisiin selville.

– Tämä operaatio pyrkii antamaan takaisin nimen näille naisille.

Joistain naisista on julkaistu tietokoneella tehdyt kuvat tai piirrokset siitä, miltä he näyttivät. Joidenkin mukana löytynyttä esineistöä on kuvattu. Jokaisesta naisesta on Interpolin sivustolla kuvaus tuntomerkkeineen ja kertomus siitä, mistä he löytyivät.

Naiset on nimetty esimerkiksi löytöpaikan tai tuntomerkkien mukaan. Osa uhreista on ollut mahdollisesti vasta teini-iässä, mutta ikää ei ole pystytty kaikkien kohdalla määrittelemään kovin tarkkaan.