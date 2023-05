Valamiehistön mukaan Trump käytti naista seksuaalisesti hyväksi – tätä päätös tarkoittaa

Ex-presidentin asianajaja on sanonut, että oikeuden päätöksestä valitetaan. Asiantuntijan mukaan Donald Trumpin kannatukseen päätöksellä ei ole vaikutusta.

Liittovaltion oikeuden ratkaisu, jonka mukaan Yhdysvaltojen entinen presidentti Donald Trump syyllistyi seksuaaliseen hyväksikäyttöön, tuskin vaikuttaa Trumpin kannatukseen. Sen sijaan ratkaisu ei välttämättä ole yhdentekevä epävarmoille äänestäjille, Ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Lindén arvioi.

– Suurin merkitys tällä voi olla niihin, jotka eivät ole vielä päättäneet, ketä äänestäisivät, Lindén sanoo.

Washington Postin ja ABC:n tuoreessa mielipidemittauksessa jopa noin parikymmentä prosenttia ei ole vielä päättänyt, äänestääkö demokraatteja tai republikaaneja tai ylipäätään ollenkaan vuoden 2024 presidentinvaaleissa.

– Heidän osuus oli isompi kuin mitä on ajateltu. Kisa tulee joka tapauksessa olemaan sen verran tiukka, että tämä ryhmä on ratkaiseva. Tämän ryhmän puolelleen voittaminen on tärkeää.

Valamiehistö totesi tiistaina Trumpin syyllistyneen pahoinpitelyyn ja kunnianloukkaukseen. Taustalla oli toimittaja-kirjailija E. Jean Carrollin nostama siviilikanne, jossa hän väitti Trumpin raiskanneen hänet ja pahoinpidelleen häntä luksustavaratalon sovituskopissa vuonna 1996 sekä myöhemmin loukanneen hänen kunniaansa kiistämällä teon.

Koska kyse oli siviilikanteesta, Trump tuomittiin yhteensä noin viiden miljoonan dollarin vahingonkorvauksiin. Rikosoikeudelliseen vastuuseen Trump ei kuitenkaan joudu.

Lue lisää: Valamiehistö: Trump käytti seksuaalisesti hyväkseen kirjailijaa tavaratalon sovituskopissa vuonna 1996

Lue lisää: Toimittaja-kirjailija kertoi oikeudessa Trumpin raiskanneen hänet

Lindénin mukaan valamiehistön päätöksessä on kyse yksittäisestä tapauksesta, joka tuskin sellaisenaan ratkaisee monen ihmisen mielipidettä.

– Tämä on yksi pisara meressä. Mutta tämä on osa isompaa kokonaisuutta, jossa Trumpiin liittyy aina joku kohu. Se muistuttaa ihmisiä siitä, että tällaista se oli silloinkin, kun Trump oli presidenttinä. Koko ajan oli otsikoita, koko ajan oli jotain sellaista, joka ei suoraan liity presidentin virkaan.

Lindénin mukaan valamiehistön ratkaisu voi saada suuremman merkityksen, jos ennen vaaleja Trump on useampien kohujen keskellä.

– Tässä on koko ajan pinnalla asioita, jotka voivat vaikuttaa äänestäjiin.

Trumpia vastaan on nostettu rikossyytteet New Yorkissa. Piirisyyttäjän mukaan Trump on väärentänyt yritystietoja peittääkseen rikollista toimintaa. Trump on tällä hetkellä myös oikeusministeriön tutkintojen kohteena ja Georgian osavaltiossa tutkitaan, rikkoiko Trump lakia painostaessaan vaaliviranomaisia hylkäämään vuoden 2020 presidentinvaalien tuloksen.

Trumpin vastustajia oikeustalon edessä.

Lue lisää: Syyttäjä: Trump väärensi yritys­tietoja peittääkseen rikollista toimintaa – 34 syyte­kohtaa

Lue lisää: Kommentti: Trumpin pahin painajainen odottaa Georgiassa – ex-presidentti iski jo rasisti­kortin pöytään

Trumpin ydinkannattajien ja toisaalta ex-presidentin vastustajien mielipidettä valamiehistön ratkaisu tai kesken olevien tutkintojen ja oikeusjuttujen ratkaisut tuskin suuresti muuttavat.

– Ne, jotka valmiiksi vastustavat Trumpia, saavat yhden asian lisää siihen, miksi he eivät pidä hänestä. Ne, jotka kannattavat Trumpia, he ovat hyväksyneet alusta alkaen sen, ettei Trump ole mikään puhtoinen pulmunen, joka tekee aina oikein. Äänestäjät ovat sen jo ajat sitten hyväksyneet, millainen hän on, Lindén sanoo.

Tällä hetkellä Trumpille povataan menestystä esivaaleissa. Trumpin etuna on se, että esivaaleissa äänestysprosentti on yleensä matala ja äänestäjät ovat puolueaktiiveja, jotka tutkimusten mukaan suosivat enemmän ääriehdokkaita kuin ne, jotka äänestävät varsinaisena vaalipäivänä.

– Trumpiin liittyen suuri kysymys on, voiko tulla niin paljon kohuja ja negatiivisia uutisia ennen esivaaleja, että republikaanien omien äänestäjien keskuudessa syntyy niin voimakas Trumpin vastainen ilmapiiri ja liikehdintä, joka nyt tällä kerralla käyttäisi ääntään.