Wagner-pomo Prigozhin uhmaa jo Putinia – asiantuntija kertoo, mistä se johtuu

Palkka-armeija Wagnerin pomo on noussut Venäjällä erikoiseen asemaan sotamenestyksensä saattelemana.

Palkka-armeija Wagneria johtava Jevgeni Prigozhin on noussut yhdeksi Ukrainan sodan keskeisistä hahmoista.

Prigozhinin joukot ovat taistelleet pitkään ja raskaasti Bahmutin kaupungissa, jossa Wagner on onnistunut etenemään, mutta on myös sysännyt surutta vankiloista värvättyjä palkkasotilaitaan armottomaan lihamyllyyn.

Rintamatapahtumien lisäksi Prigozhin on tehnyt itselleen nimeä kovaäänisenä Venäjän puolustusministeriön ja armeijan johdon kriitikkona. Prigozhinia on erityisesti viime aikoina hiertänyt Wagner-joukkojen käytössä olleiden ammusten vähäisyys.

Ammuspula johti siihen, että Prigozhin ilmoitti viime viikolla yllättäen Wagnerin joukkojen vetäytyvän Bahmutista. Ennen ilmoitusta Prigozhin haukkui kovasanaisesti sekä Venäjän puolustusministeriä Sergei Shoigua, että pääesikunnan päällikköä Valeri Gerasimovia.

– Gerasimov! Shoigu! Missä ovat v**un ammukset?! Katsokaa heitä, k**ipäät! Prigozhin karjui kaatuneiden Wagner sotilaiden edessä viime viikolla julkaistulla videolla.

Kuvakaappaus videolta, jolla Prigozhin kritisoi kovasanaisesti Shoigua ja Gerasimovia.

Venäjällä on surullinen maine maana, jossa valtionjohdon kriitikot putoilevat ikkunoista tai kuolevat muissa epäilyttävissä olosuhteissa. Prigozhin kuitenkin elää ja hengittää ja ainakin toistaiseksi jatkaa johtavassa roolissa osana Venäjän sotakoneistoa.

Ulkopoliittisen instituutin Venäjä, EU:n itäinen naapurusto ja Euraasia -tutkimusohjelman johtajan Arkady Moshesin mukaan Prigozhin on noussut asemaansa keräämällä sotamenestystä niin Syyriassa kuin Afrikassakin. Hänen mainettaan ei ole luotu ainoastaan Ukrainan sodan aikana.

– Hänet tunnettiin tehokkaana johtajana Wagnerissa ja hybridisodassa. Hän tarjosi hallinnolle jotain, mitä ei olisi sodan alussa voitu tehdä virallisia puolustusministeriön kanavia pitkin, Moshes kertaa.

– Sitten hänestä tuli suosittu.

Moshesin mukaan Prigozhinista on tullut paradoksaalinen hahmo, sillä hän käyttäytyy kuin poliitikko maassa, jossa politiikka on käytännössä kiellettyä.

Prigozhin on kerännyt itselleen suosiota sotaa tukevissa Venäjän kansan piireissä, eikä häntä ole Moshesin mukaan enää helppo ”pilkkoa palasiksi”. Venäjän poliittinen johto on tuskin laskelmoidusti päästänyt näin kriittisen äänen näin korkeaan asemaan.

– Kyse on todennäköisemmin hänen laskelmoinnistaan. Hän tietää, että maa voi muuttua ja luvassa on poliittista kilpailua ennemmin kuin myöhemmin, että hänestä voi olla hyöytä joillekin vallasta taisteleville ryhmille, kun Putin heikkenee entisestään.

Ulkopoliittisen instituutin Venäjä, EU:n itäinen naapurusto ja Euraasia -tutkimusohjelman johtaja Arkady Moshes.

Prigozhinin hengissä pysymisen puolesta puhuu myös se, että hän kannattaa Venäjän sotatoimia, toisin kuin monet muut Venäjän hallinnon kriitikot.

Eikä hän ole ainoa. Venäjän sotabloggarien keskuudessa on ollut sodan aikana paljonkin puolustusministeriön kritisointia, mutta sodan kritisoinnin sijaan kritiikki on enemmänkin keskittynyt siihen, ettei Venäjä onnistu saamaan voittoja tai ole tarpeeksi julma toimissaan.

– On selvästi vaikeampaa toimia sotaa kannustavia hahmoja vastaan. Silloin riskeeraa provosoivansa omaa kannattajakuntaansa.

– Prigozhinin erikoisuus ei synny siitä, että hän kritisoi sotaa, vaan siitä, että hänellä on valtaresursseja. Hänen takanaan on ihmisiä, jotka ovat hänelle lojaaleja hallinnon sijaan.

Moshes näkee, että Prigozhinin päästäminen nykyiseen asemaansa on suuri riski Venäjän valtarakenteille.

– Venäjän valtio menetti väkivallan monopolin antamalla Wagnerin kaltaisten ryhmien kasvaa ja kukoistaa. Jos se mitä hän sanoo ammuspulasta, on totta, se on tapa, miten viranomaiset yrittävät heikentää Wagnerin asemaa.

– Mutta siitä on tulossa riskipeli viranomaisille, sillä jos Wagner epäonnistuu Bahmutissa, on melko selvää, että koko operaatio epäonnistuu.

Prigozhin ilmoitti viime viikolla Wagnerin vetäytyvän Bahmutista. Viikonloppuna hän kertoi puolustusministeriön luvanneen Wagnerille tarvittavat ammukset. Wagner ei ole vielä tiedettävästi lähtenyt Bahmutista.

Ennen aikaansa Wagnerin pahamaineisena johtohahmona Prigozhin tuli tunnetuksi ”Putinin kokkina”, sillä hänen omistamansa ravintola- ja cateringyritykset tekivät usein ruokaa erilaisiin Kremlissä järjestettyihin tilaisuuksiin.

Tiistaina vaikutti siltä, että Vladimir Putinin luottomiehenä pidetty Prigozhin kokeili toden teolla kepillä jäätä, kun hän julkaisi videon, jossa hän puhui ”iloisesta vaarista”, joka ”luulee olevansa hyvä” ja kysyi retorisesti, mitä Venäjän tulevien sukupolvien pitäisi tehdä ja miten Venäjä pystyy voittamaan Ukrainassa, jos kyseinen vaari ”paljastuukin täydeksi idiootiksi”.

Sekä yhdysvaltalainen ajatushautomo ISW, että venäjänkielinen riippumaton verkkomedia Meduza ovat tulkinneet Prigozhinin puhuneen Venäjän presidentistä Putinista.

Moshes uskoo viimeisimpien puheiden olevan osa Prigozhinin riskipeliä. Jos Prigozhinin taistelijat tapetaan, hän menettää arvokkaan resurssina eikä ole silloinkaan hyvässä tilanteessa.

– Hän saattaa yrittää ostaa aikaa. On tiedossa, että Putinin järjestelmässä rangaistus tulee yleensä myöhemmin, jotta ihmiset eivät yhdistä lankoja.

– Hän saattaa laskelmoida, että nyt on turvallista. Mikä tilanne on muutaman kuukauden päästä, jää nähtäväksi.

Putinilta tulevan mahdollisen rangaistuksen ajankohta riippuu Moshesin mukaan rintamatilanteesta ja siitä, millaisia resursseja Prigozhinilla on tarjota.

– On hyvin epätodennäköistä, että rangaistus on välitön ja suora.

Prigozhin (vasemmalla) näyttää kritisoivan nyt jopa Venäjän presidenttiä Putinia.

Moshes arvioi Putinilla ja Prigozhinilla olleen vähintäänkin hyvä ammatillinen suhde ennen sotaa. Wagnerin tekemisille on aiemmin todennäköisesti tullut hyväksyntä suoraan Venäjän ylimmältä johdolta.

– En usko, että häntä voidaan pitää Putinin henkilökohtaisena ystävänä, mutta häntä on varmasti pidetty hyödyllisenä järjestelmälle. Putin on varmaankin sietänyt Prigozhinia enemmän kuin pitänyt siitä, mitä hän tekee.

On hankala arvioida, kuinka paljon Venäjän armeija ja Putin todella tarvitsevat Prigozhinia, joka on piikkinä jo presidentinkin lihassa. Moshes muistuttaa, että huonosta menestyksestä huolimatta Venäjän sotakoneisto on yhä suuri.

– Venäjän armeija on yhä iso, sillä on satoja tuhansia sotilaita rintamilla. Sitä ei voida pitää kriittisesti riippuvaisena yhdestä ryhmästä. Wagnerilla on maine menestyvänä organisaationa, mutta sen roolia ei pidä yliarvioida.

Onko Prigozhin ylittänyt tai ylittämässä Venäjän johdon ja Putinin sietokyvyn rajan? Moshesin mielestä ainakin yksi rajanylitys tapahtuu, jos Wagner oikeasti vetäytyy Bahmutista.

– Siihen ei voi jättää vastaamatta. Jonkinlainen rangaistus on tultava.