Pirstaleista muodostunut pölykiekko ulottuu noin 23 miljardin kilometrin päähän Fomalhaut-tähdestä.

Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa julkaisi maanantaina kuvan Fomalhaut-tähteä ympäröivästä asteroidivyöhykkeestä. Kuvan on ottanut avaruusteleskooppi James Webbin keskialueen infrapunahavaintolaite MIRI.

Fomalhaut on eteläisellä pallonpuoliskolla paljain silmin näkyvä tähti, jonka etäisyys Maasta on noin 23 valovuotta – käytännössä se on Maan lähinaapureita. Fomalhaut on Etelän kalan tähdistön (Piscis Austrinus) kirkkain tähti.

James Webb -teleskoopin kuvassa näkyvä kiekko on paljon laajempi ja ulottuu kauemmas keskustähdestä kuin Aurinkoa ympäröivä asteroidivyöhyke. Kiekon ulkoreunan etäisyys Fomalhautista on noin 23 miljardia kilometriä – 150 kertaa Maan etäisyys Auringosta.

Pölykiekko havaittiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1983. Nasan tiedotteen mukaan uuteen kuvaan on saatu ensimmäistä kertaa näkyviin myös kiekon sisäosa. Hubble-avaruusteleskooppi ja Atacaman autiomaassa Chilessä sijaitseva ALMA-teleskooppi ovat kuvanneet aiemmin kiekon ulkoiset osat.

Kiekko muodostuu törmäyksissä syntyneistä miljardeista pienistä kappaleista. Koostumukseltaan samantapaisia ovat meidän aurinkokuntamme asteroidivyöhyke ja Neptunuksen kiertoradan takana sijaitseva Kuiperin vyöhyke. Fomalhautin kiekko on kuitenkin rakenteeltaan paljon mutkikkaampi kuin kumpikaan niistä.

– Kuvaisin Fomalhautia arkkityyppiseksi pirstalekiekoksi, joita on muuallakin meidän galaksissamme. Siinä on samanlaisia elementtejä kuin täällä meidän planeettajärjestelmässämme, Arizonan yliopiston tutkija András Gáspár kertoo Nasan verkkosivuilla.

– Kun katsoo näiden renkaiden koostumusta saamme jo alustavan käsityksen siitä, miltä planeettajärjestelmän pitäisi näyttää – jos pystyisimme vielä saamaan riittävän syvän kuvan mahdollisten planeettojen havaitsemiseksi.

Fomalhaut-tähden pölykiekko. Mittakaavaa kuvaava jana on esitetty astronomisissa yksiköissä (AU). Yksi AU on Maan keskietäisyys Auringosta, eli noin 150 miljoonaa kilometriä.

Tutkija George Rieke on jo lähes varma siitä, että Fomalhautin ympärillä on muutakin kuin pölyä ja pirstaleita.

– Fomalhautia ympäröivät renkaat ovat kuin mysteeritarina. Missä ovat planeetat? Emme varmaan pomppaa kovin kauas, jos sanomme, että tämän tähden ympärillä on todennäköisesti hyvin mielenkiintoinen planeettajärjestelmä.

Hubble-avaruusteleskoopin tulkittiin jo ottaneen kuvan Fomalhautia kiertävästä planeetasta vuonna 2008, mutta kiertolainen paljastui havaintovirheeksi.