Moskovan voitonpäivän juhliin saapui viime hetkellä myös liuta ulkomaisia kunniavieraita seitsemästä entisestä neuvostotasavallasta.

Juhlallisuuksissa huomio kiinnittyi erityisesti Valko-Venäjän diktaattoriin Aljaksandr Lukashenkaan – tai paremminkin hänen hetkittäiseen poissaoloonsa muiden rinnalta.

Lukashenka istui paraatin aikana kunniavieraiden katsomon eturivissä kasvoillaan ajoittain varsin tuskainen ilme, josta kuitenkin on vaikea tehdä johtopäätöksiä.

Valko-Venäjän johtaja Aljaksandr Lukashenka istui katsomossa kahden veteraanin välissä.

Hänen oikeassa kädessään pilkotti hihan alta jonkinlainen side.

Lukashenkan istunto jäi lyhyeksi, sillä koko paraati oli ohi ennätysajassa tänä vuonna.

Lue lisää: Asian­tuntijalta tyly arvio Venäjän voiton­päivän paraatista – ”Säälittävää räpellystähän tuo oli”

Välittömästi tämän jälkeen ohjelmassa oli seppeleenlasku Tuntemattoman sotilaan haudalle.

Kun muut johtajat isäntä Vladimir Putin etunenässä lähtivät kävellen siirtymään Punaisen torin tuntumassa sijaitsevalle muistomerkille, Lukashenka erkani muusta joukosta ja hyppäsi vieressä odottavaan pieneen sähköiseen kärryyn.

Ne oli todennäköisesti tarkoitettu iäkkäille kunniavieraille, joita paikalla oli myös useita.

Kuvista näkyi, kuinka Lukashenka vaihtoi ensin Putinin kanssa muutaman sanan ja jättäytyi sitten muiden jälkeen. Esimerkiksi valkovenäläinen toimittaja, tutkija Hanna Ljubakova teki tämän havainnon.

Haudalle saapuessa muut johtajat joutuivat hetken odottelemaan, että Lukashenka liittyi jälleen heidän joukkoonsa.

Seppeleenlaskun yhteydessä johtajat asettelivat yhdessä kukkaset seppeleen päälle.

Seppeleenlaskun voi katsoa jutun pääkuvan paikalla olevalta videolta.

Lukashenka kuvattiin keskustelemassa toisen kunniavieraan kanssa.

Tämän jälkeen Lukashenka näkyy tervehtimässä muita kunniavieraita ja hän näyttää vaihtavan myös muutamia halauksia aivan kuin olisi lähdössä.

Ria Novosti -uutistoimiston mukaan Lukashenka ei osallistunut muiden johtajien lounaalle, eikä häntä näy myöskään kuvissa.

Selitystä Lukashenkan poissaololle ei ole kerrottu.

Putin isännöi ulkomaisia valtionpäämiehiä lounaalla, mutta Lukashenka oli poissa.

Lukashenka tapasi Putinin kahden kesken jo ennen juhlallisuuksia, joten on mahdollista, että hänelle oli järjestetty aikaisen poistumisen vuoksi erillinen audienssi. On myös spekuloitu, että poistuminen ei olisi ollut ennalta suunniteltu vaan johtunut esimerkiksi sairastumisesta.

Putinin ja Lukashenkan välien on arveltu olevan jännitteiset sodan takia, vaikka virallisesti Lukashenka tukee Venäjää.

Lue lisää: Mediat: Venäjä aikoo ottaa Valko-Venäjän täysin haltuunsa lähivuosina

Putin tapasi Lukashenkan jo ennen paraatia Kremlissä.

Alun perin voitonpäivän juhlallisuuksiin oli määrä osallistua ulkomaisena arvovieraana vain Kirgisian presidentti Sadyr Zhaparov, joka oli ennalta sovitulla vierailulla Moskovassa. Maanantaina Kreml tiedotti kuitenkin yhtäkkiä, että myös muita johtajia saapuu paikalle.

Juhlallisuuksiin osallistuivat Lukashenkan ja Zhaparovin lisäksi myös Kazakstanin presidentti Kasym-Zhomart Tokajev, Tadzhikistanin presidentti Emomali Rahmon, Uzbekistanin presidentti Shavkat Mirzijojev, Turkmenistanin presidentti Serdar Berdymuhamedov sekä Armenian pääministeri Nikol Pashinjan.

Johtajien saapumista Moskovaan voi pitää Kremlille tärkeänä tuenosoituksena ja myös tietynlaisena hyväksyvänä kannanottona Ukrainan sotaan.

Aiemmin on kuitenkin myös tulkittu, että sota on uhannut Putinin tärkeimpien liittolaisten yhtenäisyyttä. Viime marraskuussa Venäjän johtaman kollektiivisen turvallisuusjärjestön CTO:n kokouksessa Armenian pääministeri silmin nähden vältteli Putinin kanssa poseeraamista, ja maiden välejä on muutenkin pidetty kireinä.