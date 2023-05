Kanada ilmoitti eilen karkottavansa kanadalaista parlamenttiedustajaa ja tämän perhettä uhkailleen kiinalaisdiplomaatin.

Kiinan ulkoministeriö ilmoitti karkottavansa kanadalais­diplomaatin Shanghain pääkonsulaatista.

Ulkoministeriö sanoo lausunnossaan julistavansa kanadalaisen diplomaatin olevan persona non grata eli ei-toivottu henkilö. Ulkoministeriön mukaan kanadalais­diplomaattia on pyydetty poistumaan Kiinasta ennen tämän viikon lauantaita.

– Vastatoimenpiteenä Kanadan häikäilemättömään liikkeeseen Kiina päättää julistaa Jennifer Lynn Lalonden, Kanadan Shanghain pääkonsulaatin konsulin persona non grataksi, Kiinan ulkoministeriö sanoi lausunnossaan.

Kanadan ulkoministeriö puolestaan ilmoitti eilen karkottavansa kanadalaista parlamentti­edustajaa ja tämän perhettä uhkailleen kiinalais­diplomaatin, joka työskenteli Kiinan konsulaatissa Torontossa. Parlamentti­edustaja on kritisoinut Kiinan politiikkaa.

Kiina sanoi ryhtyvänsä vastatoimiin ja sanoo pidättävänsä oikeuden reagoida edelleen.

Myös Kanada ilmoitti karkotettavan kiinalais­diplomaatin olevan persona non grata. Asiasta perillä olevan lähteen mukaan kiinalais­diplomaatille annettiin viisi päivää aikaa poistua maasta.

– Teen tämän asian selväksi: Me emme hyväksy minkäänlaista ulkopuolista vaikuttamista Kanadan sisäisiin asioihin. Kanadassa olevia diplomaatteja on varoitettu, että tämän tapaisesta käytöksestä seuraa karkotus kotimaahan, Kanadan ulkoministeri Melanie Joly sanoi ulkoministeriön lausunnossa.

Karkotuksen taustalla on viime viikolla kanadalais­lehti Globe and Mailin julkaisema raportti, jossa väitettiin Kanadan hallinnon sulkeneen silmänsä Kiinan sekaantumiselta Kanadan asioihin.

Lehden mukaan Kiinan tiedustelupalvelu oli suunnittelut kohdistavansa parlamentti­edustaja Michael Chongiin ja tämän Hongkongissa asuviin sukulaisiin sanktioita. Niiden taustalla oli helmikuun 2021 parlamentin äänestys, jossa Kiinan toiminta Xinjiangin maakunnassa tuomittiin kansanmurhaksi.

Lehden lainaaman Kanadan tiedustelupalvelun dokumentin mukaan Chongiin ja tämän sukulaisiin kohdistuvilla sanktioilla oli lähes varmasti tarkoitus luoda esimerkkitapaus ja estää muita edustajia esittämästä Kiinan vastaisia näkökantoja.

Chong kommentoi asiaa maanantaina toimittajille Kanadan pääkaupungissa Ottawassa.

– Ei karkotuspäätökseen olisi pitänyt tarvita parlamentin jäsenen uhkaamista. Olemme tienneet vuosia, että Kiina käyttää akkreditoituja diplomaatteja täällä Kanadassa kanadalaisten ja heidän perheidensä uhkailuun, Chong sanoi.

Chongin mukaan Kanadasta on tullut kansainvälisen uhkailun ja häirinnän leikkikenttä, ja sitä tapahtuu myös diasporayhteisöissä.

Kiinan suurlähettiläs oli tapauksen vuoksi Kanadan ulko­ministeriössä puhuteltavana viime viikolla. Kiinan ulkoministeriö syytti Kanadaa perusteettomasta panettelusta ja herjauksesta. Lisäksi ulkoministeriö kiisti tehneensä mitään väärää ja väitti, että koko tapaus on kanadalaismedian ja poliitikkojen kehittämä.

Kiinan mukaan Kanadan ratkaisu sabotoi maiden jo ennestään hankalia välejä.

– Kiina ryhtyy määrätietoisiin vastatoimiin, ja kaikki seuraukset ovat Kanadan vastuulla, Kiinan Kanadan-suurlähetystön sivuilla kirjoitettiin.

Kiina kehotti Kanadaa perääntymään päätöksessään ja ilmoitti myös lähettäneensä virallisen vastalauseen kansainvälisen oikeuden ja diplomaattisten normien rikkomisesta. Kiina myös muistutti Kanadan tarkoituksellisesti heikentäneen suhteitaan toiseksi tärkeimpään kauppa­kumppaniinsa.

Kiinan ja Kanadan välit ovat olleet vuodesta 2018 lähtien heikolla tolalla, kun Kanada pidätti telejätti Huawein kiinalaisjohtajan. Kiina vastasi pidättämällä kaksi Kiinassa ollutta Kanadan kansalaista.

Kanadan pääministeri Justin Trudeauta on vaadittu ottamaan kova linja Kiinaa kohtaan, kun on paljastunut, että Kiina on yrittänyt vaikuttaa Kanadan vaaleihin vuosina 2019 ja 2021.

Kiina on kiistänyt myös nämä väitteet. Niitä tutkitaan Kanadan parlamentin valiokunta­kuulemisissa ja muissa tutkimuksissa.