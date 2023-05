Kommentti: Haloo, Putin! Tänäänhän on rauhan­päivä!

Mitä jos annettaisiin arvo toisen maailmansodan jälkeiselle rauhanponnistelulle ja jätettäisiin hassunkurisesti jalkaa nostavat Venäjän valiojoukot tarpomaan omassa kuplassaan, kirjoittaa ISTV:n sisältöpäällikkö Antti Virolainen.

Toukokuun yhdeksäs on Eurooppa-päivä, ei pelkästään Venäjän voitonpäivä. Ainoa huomio, joka presidentti Vladimir Putinin show’n on pakko saada, on Venäjän todellisen uhkan paljastuminen.

Vaikka tämän vuoden paraati olikin riisuttu malli ilman taistelupanssari­vaunuja, se oli osa informaatiosotaa, johon Euroopan päättäjien täytyy kyetä reagoimaan.

Venäläistä informaatiosotaa vuosimallia 2022.

Euroopan valtiot olivat vuonna 1950 vielä toipumassa toisesta maailmansodasta, kun ne ymmärsivät haluta estää kolmannen synnyn.

Jos ne ottaisivat yhteisen vastuun hiilen ja teräksen tuotannostaan, uusi sota entisten vihollisten Ranskan ja Saksan välillä ”ei ole enää ajateltavissa, eikä käytännössä mahdollinen”.

Näin totesi Ranskan ulkoministeri Robert Schuman julistuksessaan 9. toukokuuta 1950.

Tuo ”Schumanin julistus”, jossa ehdotetaan Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamista Ranskan, Länsi-Saksan, Italian, Alankomaiden, Belgian ja Luxemburgin kesken, oli kunnianhimoinen suunnitelma, jolla turvattiin pitkäaikainen rauha sodanjälkeisessä Euroopassa.

Se on Eurooppa-päivän ja nykyisen Euroopan unionin perusta.

Tänään Strasbourgissa kokoontuva Euroopan parlamentti kunnioittaa merkkipäivää täysistunnolla. Rauhantyö ei lopu koskaan.

Venäjä juhlii 9. toukokuuta natsi-Saksasta lähes 80 vuotta sitten saavutettua voittoa. Putin vääristää historiaa väittämällä Neuvostoliiton operoineen sodassa yksin, vaikka liittoutuneiden armeijat mursivat Saksan yhdessä.

Venäjän johtaja tuo Neuvostoliiton kaipuussaan Punaiselle torille myös ydinaseet. Samalla hän alleviivaa, että ilman niitä hänellä ei olisi enää valtakuntaansa.

Epätoivoisessa propagandassaan Putin väittää ”lännen natsien” haluavan hyökätä Venäjää vastaan. Niinpä hän toi sodan kauhut Ukrainaan, Euroopan ytimeen.

Kaiken takana on nykytsaarin tuntema pelko ja viha demokratiaa ja liberalismia kohtaan. Ne ovat Euroopan perushyveitä, jotka hän on kieltänyt omalta kansaltaan.

Vapaiden maiden lippulinna Euroopan parlamentissa Strasbourgissa.

Mutta miten muut toisen maailmansodan voittajavaltiot viettivät voitonpäivää vuonna 2023?

Tuo tärkeä päivä on Euroopassa jo 8. toukokuuta, koska natsi-Saksan kenraalien antautumisasiakirjojen allekirjoittaminen viimeisteltiin 8.5.1945 ennen keskiyötä. Neuvostoliitossa hetki ehti painua yhdeksännen päivän puolelle.

Olen parhaillaan Euroopan sydämessä, Ranskan ja Saksan rajan tuntumassa sijaitsevassa Strasbourgissa, jonne on sijoitettu demokratiamme ydin, Euroopan parlamentti.

Voitonpäivä on täällä, kuten useimmissa liittoutuneiden puolella taistelleissa maissa, vapaapäivä. Koska virastot, toimistot sekä suuret kauppaliikkeet olivat kiinni, ihmisjoukot ja lapsiperheet viettivät aikaansa kaupungin kaduilla, sen nähtävyyksillä ja puistoissa.

Vapaan Euroopan kansalaiset haluavat nauttia rauhasta ilman sodan lietsontaa.