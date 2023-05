Asiantuntijat ovat sanoneet, että Venäjällä on pulaa esiteltävästä sotakalustosta.

Tiistaina Venäjällä vietetään voitonpäivää, jonka tärkein tapahtuma on Moskovan Punaisella torilla nähtävä sotilasparaati ja presidentti Vladimir Putinin puhe.

Venäläislehti Izvestija arvioi ennakkoon, että Moskovan paraatissa nähdään ainakin T-90M- ja T-72B3M-taistelu­panssari­vaunuja.

T-90M on paranneltu versio edeltäjistään T-72:sta, T-80:stä ja T-90A:sta. Siinä esimerkiksi panssarivaunun suojausta ja tornin rakennetta on parannettu.

Venäjän kerrotaan esittelevän T-72B3M-tankkeja.

T-90M-tankki kuvattuna Ukrainan sota-alueella, tai ”erikoisoperaation alueella,” kuten Venäjä sanoisi.

Izvestijan mukaan Venäjä on esittelemässä myös BMP-3-rynnäkkö­panssari­vaunuja ja BTR-82 panssaroituja miehistön­kuljetus­vaunuja.

Uutuutena Venäjän kerrotaan tuovan näytille panssaroidut VPK-Ural- ja Ahmat-ajoneuvot. Izvestijan mukaan ajoneuvoja on kehitetty ”erikoisoperaation” kokemusten perusteella. Venäjä kutsuu aloittamaansa sotaa Ukrainassa ”sotilaalliseksi erikois­operaatioksi”.

VPK-Ural-ajoneuvo kuvattuna ennen voitonpäivän paraatia.

Izvestijan mukaan Venäjä aikoo esitellä myös S350 Vitjaz -ilmatorjunta­järjestelmän, jonka väitetään torjuvan lentokoneita ja helikoptereita sekä ballistisia ohjuksia.

Lehdessä kirjoitetaan, että paraatissa näytetystä kalustosta ainakin osa on käytetty sotatoimissa Ukrainassa.

BMP-3-vaunuja kuvattuna voitonpäivän paraatin harjoituksissa Rostov-na-Donussa.

Voitonpäivänä Venäjällä juhlitaan voittoa natsi-Saksasta toisessa maailmansodassa. Toinen maailmansota päättyi Euroopassa 8. toukokuuta 1945, kun natsi-Saksa oli allekirjoittanut asiakirjat ehdottomasta antautumisesta. Neuvostoliitossa vuorokausi oli tuolloin ehtinyt jo vaihtua, minkä takia Venäjälläkin juhlitaan voitonpäivää vasta 9. toukokuuta.

Putin on kuitenkin ominut voitonpäivän omaksi omaa historiantulkintaansa, jossa Neuvostoliiton hajoaminen oli tragedia, joka on korjattava. Niinpä voitonparaatia on käytetty Venäjän aseellisen mahdin esittelyyn.

Putin on väittänyt taistelevansa tämän päivän natseja vastaan Ukrainassa, minkä takia voitonpäivä sopii hänen propagandaansa.

Voitonpäivän paraateja on yleensä järjestetty ympäri Venäjää, mutta tänä vuonna ainakin 21 on peruttu ”turvallisuussyistä”. Asiantuntijat ovat epäilleet, ettei Venäjällä yksinkertaisesti riitä kalustoa useisiin paraateihin. Tämän takia etenkin Moskovan paraatiin kohdistuu entistä suurempaa mielenkiintoa.