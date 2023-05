Ukraina tuhosi ohjuksen, jonka piti olla Putinin ”pysäyttämätön” ase – tällainen on pelätty Kinzhal

Venäjä on strategisesti käyttänyt ballistisia ohjuksiaan Ukrainan infrastruktuurin tuhoamiseen. Nyt vaikuttaa siltä, että Ukraina on saanut ratkaisevaa vahvistusta ilmatilansa puolustukseen.

Ukrainan ilmapuolustus ampui ensimmäistä kertaa alas pelätyn venäläisen hypersoonisen ohjuksen, väittää Ukrainan ilmavoimat.

Ukrainan mukaan maan ilmavoimat torjuivat pääkaupunki Kiovan ilmatilaan pyrkineen Kinzhal-ohjuksen torstai-iltana Patriot-ilmatorjunta­ohjus­järjestelmällä. Asiasta kertovat esimerkiksi uutistoimistot AP ja Reuters.

Kinzhal KH-47 on yksi Venäjän uusimmista ja edistyksellisimmistä "seuraavan sukupolven” aseista. Se on ilmasta ammuttava ballistinen ohjus, joka kykenee lentämään moninkertaisella äänennopeudella.

Putin esitteli Kinzhalin (suom. tikari) vuonna 2018 sanoen, ettei mikään puolustus­järjestelmä maailmassa onnistuisi sitä torjumaan. Hän on kuvaillut Kinzhalia ”pysäyttämättömäksi” sekä ylpeänä kertonut Venäjän olevan hypersoonisten aseiden edelläkävijä.

Ukrainan ilmavoimien komentaja Mykola Oleschuk kertoi läpimurrosta lauantaina Telegram-tilillään.

– Onnittelen Ukrainan kansaa historiallisesta tapahtumasta. Kyllä, me ammuimme alas "vertaansa vailla olevan" Kinzhalin, hän kirjoitti.

Hänen mukaansa Kinzhal laukaistiin MiG-31K-lentokoneesta Venäjän puolelta.

Myös Ukrainan ilmavoimien tiedottaja Juri Ihnat kuvaili televisio­haastattelussa, että onnistunut torjunta oli ”isku Venäjän kasvoille”.

– He ovat sanoneet, että Patriot(-järjestelmä) on vanhentunut amerikkalaisase ja että venäläiset aseet ovat maailman parhaimpia. No, nyt nähdään, että se toimii tehokkaasti jopa hypersoonista ohjusta vastaan, Ihnat laukoi haastattelussa.

Jos tieto pitää paikkansa, ja Ukraina todella kykenee nyt Kinzhal-ohjuksien torjuntaan, kyseessä voi olla merkittävä takaisku Venäjälle, Reuters arvioi. Venäjä on lokakuusta alkaen strategisesti kohdistanut iskujaan esimerkiksi Ukrainan siviili-infrastruktuuriin ja energian­tuotanto­laitoksiin tarkoituksenaan tuhota ukrainalaisten elinolosuhteet.

Iskuissa on kuollut lukuisia siviilejä.

Torstain ilmaisku tapahtui alle vuorokauden sisään siitä, kun Venäjä syytti Ukrainaan Venäjän presidentti Vladimir Putinin salamurhayrityksestä ja väitti Ukrainan iskeneen Kremlin hallintorakennukseen kahdella lennokilla. Venäjän syyttävä sormi on osoittanut myös Yhdysvaltojen suuntaan.

Ukrainan armeija kertoi tuoreeltaan, että sen ilmatorjunta onnistui ampumaan alas myös ballistisen ohjuksen, mutta se ei tarkentanut kyseessä olleen Kinzhal-ohjus.

Lentokoneesta laukaistava Kh-47 Kinzhal on Venäjän itsensä mukaan hypersooninen, eli jopa 10-kertaiseen äänennopeuteen yltävä ohjus, joka voi kantaa jopa 500 kilon taistelukärjen yli 2 000 kilometrin päähän.

Ohjus voidaan varustaa myös ydinkärjellä.

Kinzhalia käytettiin tiettävästi ensimmäistä kertaa taistelussa viime vuoden keväällä. Venäjän puolustus­ministeriö ilmoitti tuolloin tuhonneensa sillä maanalaisen asevaraston Ukrainan länsiosassa.

Kinzhalin suorituskyvystä esitettyjä väitteitä on myös kyseenalaistettu.

Teknologiaan keskittyvän Popular Mechanics -aikakausilehden haastattelemat asiantuntijat ovat esimerkiksi arvioineet, että Kinzhal on hypersooninen vain nopeutensa puolesta, mutta ei esimerkiksi ohjattavuudeltaan.

– Kinzhal ei ole muuta kuin ilmasta laukaistava ballistinen ohjus. Se on hypersooninen vain siinä mielessä, että melkein kaikki ballistiset ohjukset ovat hypersoonisia, kommentoi ydinaseisiin ja geopolitiikkaan erikoistunut Middleburyn yliopiston professori Jeffrey Lewis lehdelle.

PM:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan Kinzhal on hyvin samankaltainen ohjus kuin Iskander, tosin hieman jalostetumpi versio. Lehden mukaan Kinzhalin huippu­nopeudestakaan ei ole täyttä varmuutta. Mikäli Kinzhalin suorituskyky on samaa luokkaa kuin Iskander-ohjuksella, niin yli 12 000 kilometrin tuntivauhti on epätodennäköinen.

Yhtä kaikki, kyseessä on vaarallinen ja tuhoisa ase. Kinzhal-ohjus tekee satunnaisia, pieniä kurssimuutoksia radallaan. Se tekee sen reitin ennakoinnista ja raskaan ballistisen ohjuksen torjunnasta vaikeampaa.

Sen matalan lentoradan tarkoituksena on ohittaa läntiset ohjuspuolustus­järjestelmät ja ilmatorjunta tehokkaasti.

Esimerkiksi vielä maaliskuussa Ukraina kertoi, ettei se kykene torjumaan Kinzhal-ohjuksilla tehtyjä iskuja.

Nyt Ukrainan ilmavoimat on kertonut, että se onnistui torstai-iltana tuhoamaan Kinzhal-ohjuksen yhdysvaltalaisen Patriot-ilmatorjunta­järjestelmän avulla. Tämä olisi julkisten tietojen valossa siis myös ensimmäinen kerta, kun Ukraina käyttää kyseistä ilmatorjuntajärjestelmää, AP huomauttaa.

Yhdysvaltalaisen asejätti Raytheonin valmistama MIM-104 Patriot on Yhdysvaltain maavoimien pääasiallinen ilmatorjunta­ohjusjärjestelmä. Ukrainan puolustusministeriön mukaan maa vastaanotti ensimmäiset Patriot-ohjusjärjestelmät huhtikuun loppupuolella.

Patriot-järjestelmä Sliacin lentokentällä Slovakiassa toukokuussa 2022.

Ukrainalle Patriot-järjestelmiä ovat luovuttaneet Yhdysvallat, Saksa ja Alankomaat. Julkisesti ei ole täsmennetty, montako Patriot-järjestelmää Ukrainalla on tai missä ne on otettu käyttöön.

Patriot on suunniteltu tuhoamaan lentokoneita, ballistisia ohjuksia, risteilyohjuksia ja miehittämättömiä lentolaitteita. Taistelussa patteria pystyy operoimaan kolme ihmistä, mutta koko järjestelmän käyttöön valmisteluun tarvitaan jopa 90 henkilöä.

Järjestelmään kuuluu liikuteltavan ohjuslavetin lisäksi muun muassa tutka- ja valvonta-asema. Järjestelmän ilmatorjuntaohjukset yltävät pisimmillään kohteisiin 160 kilometrin päähän ja ne kykenevät tuhoamaan ballistisia ohjuksia 24 kilometrin korkeudessa.