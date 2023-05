Maat pyrkivät lähentymään torjuakseen yhteistä uhkaa eli viime aikoina kasvanutta Pohjois-Korean ydinuhkaa.

Japanin pääministeri Fumio Kishida vierailee tänään Etelä-Koreassa rakentamassa Japanin ja Etelä-Korean välisiä suhteita.

Kyseessä on ensimmäinen kerta yli vuosikymmeneen, kun Japanin pääministeri vierailee Etelä-Koreassa. Maat pyrkivät lähentymään torjuakseen yhteistä uhkaa eli viime aikoina kasvanutta Pohjois-Korean ydinuhkaa.

Kishida tapaa maan pääkaupungissa Soulissa Etelä-Korean presidentin Yoon Suk-yeolin.

Pohjois-Korea on tehnyt tänä vuonna lukuisia ohjuskokeita, joissa ainakin osa ohjuksista on pudonnut ilmeisesti myös Japanin talousalueelle. Pohjois-Korea on ilmeisesti myös saavuttanut tason, jossa sen asevoimilla olisi mahdollisuus tehdä vastahyökkäys ydinasein.