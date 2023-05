Polttoaseiden käyttöä rajoitetaan useilla kansainvälisillä sopimuksilla, jotka myös Venäjä on allekirjoittanut.

Ukrainan puolustusministeriön mukaan Venäjä on pommittanut Bahmutin kaupunkia fosforilla ja polttoammuksilla. Se julkaisi tilillään Ukrainan erikoisjoukkojen dronella kuvaaman videon, jossa kaupunki on täyttynyt sadoista, ellei jopa tuhansista palopesäkkeistä.

Asiasta kertovat muun muassa BBC ja Newsweek. Kummatkin viittaavat Ukrainan puolustusministeriön julkaisemiin tietoihin ja videoon.

Toistaiseksi ei ole varmaa tietoa siitä, minkälaista asetta Venäjä näyttää käyttäneen Bahmutissa.

Kyseessä saattaa olla esimerkiksi valkoinen fosfori. Aine syttyy itsestään joutuessaan kontaktiin ilman kanssa ja palaa jopa 800 celsiusasteen kuumuudella. Sitä on erittäin vaikea sammuttaa, sillä se palaa jopa vedessä.

Se voi aiheuttaa vakavia palovammoja ja sytyttää tulipaloja, minkä lisäksi se on myrkyllistä. Ainetta käytetään myös taisteluissa savuverhojen aikaansaamiseen.

Rintamatilanne 23.4.2023.

Jutun alussa olevalla videolla nähdään ukrainalaisia sotilaita lähellä Bahmutia.

Ukraina on syyttänyt Venäjää useasti polttoaseiden käyttämisestä siviilejä vastaan. Esimerkiksi 25. maaliskuuta 2022 Ukrainan presidentti Volodomyr Zelenskyi sanoi Nato-johtajille pitämässään puheessa Venäjän käyttäneen fosforiaseita.

– Muuten, tänä aamuna käytettiin fosforipommeja. Venäläisiä fosforipommeja. Aikuisia kuoli taas, lapsia kuoli taas.

Valkoinen polttoasesade kuvattuna Azovstalin terästehtaalla 15. toukokuuta 2022.

Saman vuoden toukokuussa Venäjä näytti pommittavan Mariupolissa sijaitsevaa Azovstalin tehdasaluetta polttoaseilla. Tuolloin maailmassa levisi kuvia niiden pudotessaan jälkeensä jättämiä valkoisia savuvanoja.

Lue lisää: Britannian puolustus­ministeriö varoittaa: Venäjä voi käyttää fosfori­ammuksia Mariupolissa

Länsimaiset asiantuntijat eivät olleet yksimielisiä siitä, käyttikö Venäjä fosforia vai termiittiä. Termiitti koostuu yleensä koostuu yleensä alumiinijauheesta ja rautaoksidista, sekä sotilaskäytössä erilaisista lisäaineista. Termiittireaktiossa syntyy jopa 2 500 celsiusasteen lämpötiloja, ja niitä on lähes mahdoton sammuttaa.

Venäjällä tiedetään olevan käytössään myös termiittiä sisältäviä 9M22S-palopommeja, joita ammutaan neuvostovalmisteisilla Grad-raketinheittimillä.

9M22S toimii siten, että raketin tavanomainen taistelukärki on korvattu syttyvillä, magnesiumseoksesta valmistetuilla elementeillä, joiden sisällä on termiittiä.

Ukraina väittää Venäjän käyttäneen polttoaseita 14. tammikuuta 2023, jolloin se hyökkäsi Zaporizzjan alueella sijaitsevaan Huliaipoleen. Kuvassa hyökkäyksessä tuhoutunut rakennus.

Fosfori- tai termiittiammusten käyttöä ei ole kielletty kemiallisten aseiden kieltosopimuksessa. Sen sijaan sodan oikeussäännöistä määräävä Geneven sopimus kieltää polttoaseiden käytön siviilejä vastaan.

Lisäksi kaikissa olosuhteissa on kiellettyä kohdistaa hyökkäys ilmakuljetteisilla polttoaseilla mihinkään sotilaskohteeseen, joka sijaitsee siviiliväestön keskittymän sisällä.

Polttoaseiden käyttö siviilikohteita vastaan ja asutulla on alueilla on kielletty myös YK:n Eräitä tavanomaisia aseita koskevassa yleissopimuksessa, eli niin sanotussa CCW-sopimuksessa. Myös Venäjä on allekirjoittanut ja ratifioinut sen.

Sopimus kieltää myös muun muassa miinojen käyttämisen siviiliväestöä vastaan, mutta riippumattomien raporttien mukaan venäläisjoukot käyttäneet muun muassa laajalle leviäviä sirotemiinoja ukrainalaisissa siviilikohteissa.