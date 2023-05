Viron karu todellisuus paljastui, kun suomalainen Katia, 48, muutti sinne – ”Se tuli täysin yllätyksenä”

Virossa asuvat eläkeläiset kehuivat aiemmin Ilta-Sanomille elämän etelänaapurissa olevan monin osin helpompaa kuin Suomessa. Yksinyrittäjänä toimivalla Katia Salolla on kuitenkin aivan päinvastainen kokemus Virosta.

Virossa suomalainen Katia Salo on joutunut laskemaan rahojaan paljon tarkemmin kuin Suomessa.

Muutama vuosi sitten Katia Salon , 48, elämä oli todellisessa käännepisteessä.

Arkkitehtiyrityksen toimitusjohtajana työskennellyt Salo oli palanut loppuun töissään.

Burnoutin jälkeen entinen työ ei enää maistunut samalta, eikä Salolla ollut enää voimiakaan jatkaa sitä kuten ennen.

Sen päälle vyöryi vielä yhteiskunnat sulkenut koronavirus­pandemia.

Kaikkeen kyllästynyt Salo päätti vaihtaa maisemaa ulkomaille – olihan hän siitä haaveillut jo pitkän aikaa.

Vuoden 2021 alussa Salo muutti hetken mielijohteesta Viron pääkaupunki Tallinnaan.

– Selvitin vaan ennen lähtöä, että terveydenhuoltoni pysyy puolen vuoden ajan vielä Suomessa. Sen aikaa minun oli alun perin tarkoitus pysyä Virossa.

Nyt tuo lyhyeksi piipahdukseksi ajateltu visiitti on venynyt yli pariksi vuodeksi.

Se ei ole ollut ainoa vastaan tullut yllätys uudessa asuinmaassa.

Suurin hämmästyksen aihe Salolle on ollut Viron verotus­järjestelmä.

Virossa palkoissa on käytössä tasavero, jossa suurin osa kansalaista maksaa veroja 20 prosenttia. Pienituloisimmilta tasaveroa on hieman kevennetty ja parempi­palkkaisilta kiristetty.

Kuulostaa ehkä yksinkertaiselta, mutta Salon kokemuksen mukaan Viron verosysteemi on kaikkea muuta.

– Se on vähintään yhtä monimutkainen kuin muissakin maissa. Siinä on kaikennäköisiä poikkeuksia ja poikkeuksen poikkeuksia sun muita.

Virolainen verotusmalli poikkeaa suuresti Suomesta. Ihmisiä kävelemässä Rottermann-korttelissa Tallinnassa heinäkuussa 2022.

Viron tasavero voi ollakin melko suoraviivainen ja simppeli, jos on palkkatöissä tai tienaa tarpeeksi hyvin yrittäjänä.

Silloin elämä Virossa voi olla muutenkin helpompaa, koska on oikeutettu muun muassa maan laadukkaaseen ja halpaan terveydenhuoltoon, jonka myös Ilta-Sanomien haastattelemat Virossa asuvat eläkeläiset nostivat esiin yhtenä maan suurina plussina Suomeen verrattuna.

Eläkeläisten mukaan elämä Virossa onkin monelta osin helpompaa kuin Suomessa.

Lue lisää: Kolme suomalaista muutti Viroon, kertovat nyt häkellyttävästä erosta Suomeen: ”Elämä täällä on niin helppoa”

Pienituloisen yrittäjän, kuten Salo on, kohdalla asiat voivat mennä kuitenkin hyvinkin mutkikkaaksi.

– Silloin Virossa tipahtaa kuoppaan, jonka olemassaolosta en ollut lainkaan tietoinen.

Toisekseen Salo pitää 20 prosentin tasaveroa varsin korkeana, etenkin jos sen suhteuttaa virolaisen keskipalkkaan.

Tällä hetkellä virolaisen keskimääräinen kuukausiansio on noin 1 700 euroa, kun Suomessa vastaava luku on lähes kaksinkertainen, 3 300 euroa.

Karkeasti laskien vasta noin 3 000 euron kuukausituloista ylöspäin Virossa palkasta jäisi verojen jälkeen enemmän käteen kuin Suomessa samasta palkkasummasta.

– Keskivertovirolainen maksaa tuloistaan siis varsin korkeaa veroa mediaanipalkkaan nähden, Salo sanoo.

Katia Salo on asunut Virossa pääkaupunki Tallinnan lisäksi länsirannikolla sijaitsevassa Haapsalussa.

Viron terveydenhuoltojärjestelmää Salo pitää kalliina kaltaiselleen opiskelevalle pienyrittäjälle.

Virossa terveydenhuollon palveluntuottajat ovat itsenäisiä toimijoita. Eestin Kela, eli sairausvakuutuslaitos Tervisekassa (entinen Haigekassa) on terveyspalvelujen ainoa hankkija ja se myös korvaa kaikkien palveluntuottajien kulut.

Virossa hoitojärjestelmä perustuu yhteisvastuulliseen sairaus­vakuutukseen, jolla jokainen vakuutettu henkilö on oikeutettu samaan terveydenhuoltoon.

Työnantajan maksettaviksi tulee niin sanottu sosiaalivero, joka on yhteensä 33 prosenttia bruttopalkasta. Sosiaaliturvamaksun osuus siitä on 20 prosenttia, sairausvakuutusmaksun 13 prosenttia.

Jotta yksinyrittäjä on oikeutettu terveydenhuoltoon Virossa, on hänen rekisteröidyttävä yrittäjäksi. Sen jälkeen hän on velvollinen maksamaan saman 33 prosenttia sosiaaliveroa bruttotuloistaan arvioperusteisesti etukäteen – oli tuloja tai ei.

Maksu on selkeästi korkeampi esimerkiksi suomalaiseen yrittäjän eläkevakuutuksen (YEL) verrattuna.

– Aloittavalla yrittäjällä Virossa ei ole sosiaaliveroon edes mitään vapaakuukausia tai alennuksia. Ja jos olet maksanut tuloistasi vähemmän kuin arvioitu 33 prosenttia, se peritään sinulta jälkikäteen takautuvasti, Salo sanoo.

Virolaisilla terveydenhuollon sairausvakuutuksen minimimaksu on noin 200 euroa kuukaudessa. Virolaiset, joiden palkka on niin pieni, ettei siitä riitä kertymään minimimaksua, eivät ole oikeutettuja terveydenhoitoon.

– Sellaisia yllättäviä pieniä sudenkuoppia. En ollut edes ajatellut, että eurooppalaisessa sivistysvaltiossa voi tippua terveyden­huollon ulkopuolelle, mutta näemmä voi, Salo kuvaa.

Salo toimii tällä hetkellä yksinyrittäjänä ja kuvataiteilijana. Yliopisto-opintojen sekä edelleen mieltä painavan työuupumuksen takia hän ei pysty tekemään töitä montaa kymmentä tuntia viikossa.

Suomalaisyrittäjä kertoo elättävänsä itsensä käytännössä säästöillä ja mahdollisimman pienillä kuluilla.

– Kaikki menee kädestä suuhun.

Nykyisessä elämäntilanteessa Salolla ei ole varaa maksaa terveyden­huollosta 200 euroa kuukaudessa.

– Jotta minulla olisi varaa maksaa verot ja 33 prosentin sosiaalivero Viroon, pitäisi minun tienata yli tuplasti se, mitä nyt tienaan. Eli käytännössä tehdä tuplasti töitä opintojen sivussa. Tässä nyt sitten toivotaan, ettei terveys petä, Salo summaa hymähtäen.

Virossa erikoissairaanhoidosta ja leikkauksista asiakas maksaa joka kerta ainoastaan viisi euroa, jos hän on maksanut bruttopalkastaan 33 prosentin sosiaaliveron. Jos sosiaaliveroa ei ole maksanut, on terveydenhuolto huomattavasti kalliimpaa.

Salo on itse kirjoilla Virossa, mutta yrityksensä hän on pitänyt Suomessa. Hänellä ei olisi varaa siirtää sitä Viroon.

Jotta yrityksen siirtäminen tai perustaminen olisi edes jossain määrin kannattavaa, tulisi kuukaudessa tienata minimissään virolaisen keskivertopalkan verran.

Sen lisäksi, että Salo pitää Viron verotusmallia vaikeana ja kalliina, on sen lainalaisuuksista myös hyvin vaikea löytää tietoa.

Itse virolainen verottaja ei myöskään helpota asiaa. Kahden vuoden jälkeen moni asia Viron yrittäjäverotuksesta on edelleen epäselvää Salolle, jatkuvasta selvittelystä ja lukuisista verottajalle esitetyistä kysymyksistä huolimatta.

– Pelkästään tässä muutaman päivän aikana olen ehtinyt vaihtamaan useamman kirjeen verottajan kanssa, ja jokaisesta vastauksesta nousee vaan lisää kysymyksiä. Tulee enemmän ja enemmän informaatiota, jota ei löydä mistään verottajan sivustoilta ja mikä on ristiriidassa kaiken aiemman tiedon kanssa, Salo lausahtaa turhautuneena.

Salo kummastelee, miksei pienituloisten työntekijöiden ja yrittäjien vaikeaa asemaa Virossa ole nostettu missään esille. Nyt karu todellisuus iski vasten kasvoja ikävänä yllätyksenä vasta maassa asuessa.

– Vaikka luin tänne muutettuani kaikki mahdolliset Viro-sivustot, enkä löytänyt yhdestäkään niistä edes mainintaa tästä pienyrittäjän/freelancerin tilanteesta. Se tuli täysin yllätyksenä, eikä minään positiivisena sellaisena.

Sanotaan, että joskus täytyy käydä kaukana, että voi nähdä lähelle. Vanha sanonta on käynyt toteen myös Salon kohdalla.

Virossa olemisen aikana hän on myös ymmärtänyt, miten poikkeuksellinen suomalaisten usein parjaama terveyden­huoltojärjestelmä entisessä kotimaassa oikein onkaan.

– En ollut koskaan hahmottanut, miten Suomen täysin vastikkeeton terveydenhuolto on maailmalla, jos ei aivan ainutlaatuinen, niin ainakin liki sellainen. Sehän perustuu periaatteessa vaan siihen, että sinulla on oikeus asua Suomessa.

Mutta Suomeen Salo ei ole silti enää palaamassa. Seuraavan vuoden sisään Salon suunnitelmissa on muuttaa kohti Keski-Eurooppaa, esimerkiksi Saksaan tai Alankomaihin.

Yhden asian hän aikoo silti tehdä selväksi ennen muuttoa uuteen maahan.

Suomessa Katia Salo työskenteli arkkitehtinä. Nyt hän opiskelee Aalto-yliopistossa kauppakorkeakoulussa. Tulevaisuudessa hänen tavoitteena on perustaa oma yritys Keski-Eurooppaan.

– Aion tarkastaa huomattavasti paremmin verotukseen ja terveydenhuoltoon liittyvät seikat. Ne voivat olla hyvinkin villejä Suomeenkin verrattuna, jossa ne sujuvat lopulta hyvinkin suoraviivaisesti.

Verotuksen ja ”piinaavan terveyden­huolto­tilanteen” lisäksi asumisen laatu on Salon mielestä huomattavasti heikompaa Suomeen verrattuna.

– En uskaltaisi ostaa asuntoa täältä. Olen ehtinyt asumaan tänä aikana noin kymmenessä asunnossa, ja ainoastaan yhdessä niistä vedet ovat valuneet kaivoon kylpyhuoneessa. Sekin oli suomalaisten valvoma kohde, Salo hymähtää.

Muuten eläminen Virossa sujuu suomalaisen mukaan pääpiirteissään hyvin.

– Viro on kuitenkin riittävän länsimainen valtio ja tarvittaessa myös riittävän lähellä Suomea. Viron parhaita puolia on se, että täällä lähes kaiken voi tilata kotiin ja vieläpä hyvin edullisesti.

Omalla kohdallaan Salo pitää kuitenkin Viroa vääränä valintana. Pienituloisille pienyrittäjille ja freelancereille hän ei voi suositella maahan muuttoa.

– Taloudellisista syistä kannattaa pysyä ennemmin vaikka Suomessa.