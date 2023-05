Tätä Wagnerin vetäytyminen tietäisi Bahmutin tilanteelle – ”Viimeisiä viedään”

Wagner-pomo Jevgeni Prigozhin ilmoitti Wagnerin palkkasotilaiden vetäytyvän Bahmutista nuolemaan haavojaan. John Helin arvioi, mitä tämä tarkoittaisi.

Itä-Ukrainassa sijaitsevasta Bahmutin kaupungista on käyty verisiä taisteluja kuukausien ajan. Huomion valokeila on siirtynyt kaupungin tapahtumiin, kun Venäjän talvella aloittama hyökkäys ei ole idässä edennyt ja Ukraina on kerännyt joukkojaan suurempaa vastahyökkäystä varten.

Venäjän sotatoimia Bahmutissa on johtanut Wagner-palkka-armeija, jonka päämiehenä toimii presidentti Vladimir Putinin entisenä kokkinakin tunnettu Jevgeni Prigozhin.

Perjantaina Prigozhin pudotti yllätysuutisen: kuukausia Bahmutissa sotilaitaan uhrannut Wagner aikoo vetäytyä kaupungista ensi viikon keskiviikkona. Syyksi Prigozhin kertoi ammuspulan. Prigozhin on vaatinut Venäjän puolustusministeriöltä lisää ammuksia lukuisia kertoja tuloksetta.

Ukrainan tilanteesta karttapalvelua ylläpitävä, paljon rintamatapahtumia seuraava John Helin uskoo päätöksen johtuvan ammuspulan lisäksi miespulasta.

Bahmut on tullut tunnetuksi ”lihamyllystä”, jossa miestappiot ovat molemmissa leireissä olleet korkeat. Varsinkin Wagnerin tapaa sysätä palkkasotilaitaan kuolemaan on pidetty julmana. Viimeksi tänään julkaistiin video, jossa Prigozhin vaati lisää ammuksia Bahmutissa kuolleiden sotilaiden edessä raivoten.

– Emme tiedä, kuinka kulunut Wagner tällä hetkellä on, mutta tämä implikoi sitä, että kyllä Wagner melko loppuun on rintamalla kulutettu, Helin arvioi.

Helin uskoo ilmoituksen tarkoittavan sitä, että taistelut Bahmutissa alkavat hiipua. Laajempaa rintamakuvaa vetäytymisellä tuskin olisi, kun Venäjän kevättalven hyökkäys on muutenkin pysähtynyt.

– Bahmutin alueella lähinnä merkkaa sitä, että viimeisiä viedään. Venäjällä ehkä on jokin yksittäinen viimeinen pusku jäljellä tässä ennen Voitonpäivää, minkä jälkeen taistelu todennäköisesti hiljenee. Ainakin tämmöiset aktiiviset hyökkäysoperaatiot.

Helin perustelee tätä sillä, että Venäjä on käyttänyt Wagneria rynnäkkökärkenään Bahmutissa. Nyt, kun päävastuu kaupungista vaihtuu Venäjän armeijalle, muuttuu meno hieman.

Venäjän armeijalla ei ole varaa kohdella joukkojaan samalla piittaamattomuudella kuin Wagnerilla on ollut.

– Venäjänkin pitää alkaa valmistautua tuohon Ukrainan tulevaan keväthyökkäykseen. Eivät voi vetää lisää ja lisää reservejä Bahmutiin, vaikka sitä tässä talven aikana onkin tehty. Eipä Venäjälläkään ihan loputonta määrää joukkoja ole, joita käyttää pelkkään Bahmutiin.

John Helin uskoo Bahmutin taistelujen olevan hiipumaan päin.

Siihen Helin ei usko, että Ukraina vyöryisi nyt kaupunkiin. Helin muistuttaa, että kaupunkien kohtalot ratkaistaan usein niiden ulkopuolella. Wagner on keskittänyt toimintansa vahvasti Bahmutin sisällä etenemiseen.

– Mikäli Ukraina lähtisi häätämään Venäjää pois Bahmutista, niin se lähtisi kaupungin laidoilta. Ei tämä yksinään avaa mitään merkittävää tilaisuutta Ukrainalle, joka ei siellä jo valmiiksi ole.

Bahmutista tuli lopulta yksi Prigozhinin pelinappula taistelussa Venäjän puolustusministeriön johtohahmoja vastaan. Puolustusministeri Sergei Shoigu ja Venäjän pääesikunnan päällikkö Valeri Gerasimov saivat kuulla kunniansa ennen Wagnerin vetäytymistä.

Prigozhinin viimeisimmät liikkeet voivat koitua Wagner-pomolle kalliiksi.

– Kyllähän tämmöinen poisvetäminen saattaa merkitä myös sitä, että poliittinen vaikutusvalta Venäjällä saattaa alkaa hiipumaan. Tietty on vaikea sanoa varmaksi, Helin spekuloi.

