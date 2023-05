Yhdysvaltain häivehävittäjiä muistuttava kone sai presidentti Recep Tayyip Erdoganilta nimen Kaan – kuningasten kuningas.

Turkkilainen TAI-yhtiö on saanut päätökseen uuden TF-X Kaan -monitoimihävittäjän prototyypin rullauskokeet, kertoi verkkolehti Daily Sabah tiistaina uutistoimisto Anadolua lainaten. Koneen moottorien ja järjestelmäintegraation testaus on myös jo valmis, uutistoimisto tiedotti.

– Suoritimme rullauskokeet, ja niiden onnistuttua ryhdymme työhön koneen ohjausjärjestelmien saattamiseksi lentokuntoon, kertoi hankkeen koelentäjänä toimiva Gökhan Bayramoglu uutistoimistolle.

Presidentti Recep Tayyip Erdogan nimesi koneen virallisesti Kaaniksi juhlallisessa seremoniassa Ankarassa maanantaina. Kaan merkitsee suomeksi hallitsijaa tai kuninkaiden kuningasta. Turkin hallituslähteiden mukaan kone on 80-prosenttisesti kotimaista suunnittelua ja tuotantoa.

Turkki testasi uutta TF-X Kaan -hävittäjää rullauskokeissa maaliskuussa.

Kaanin kehitystyö alkoi vuonna 2010. Yhteistyökumppanina suunnittelussa on BAE Systems. Koneesta piti alun perin tulla ilmaherruushävittäjä, esikuvanaan Yhdysvaltain F-22 Raptor. Sen rinnalle Turkki oli hankkimassa Yhdysvalloista F-35-monitoimihävittäjiä.

Kaan-projekti sai uutta vauhtia vuonna 2019, kun Yhdysvallat heitti Turkin ulos F-35-hävittäjähankkeesta. Syynä oli Turkin päätös S-400-ilmatorjuntajärjestelmän hankkimisesta Venäjältä. Tämän jälkeen Kaania on kehitetty ilmaherruushävittäjästä monitoimihävittäjäksi, joka kykenee iskemään ilmamaalien lisäksi myös pintamaaleihin.

TF-X Kaan -hävittäjän malli Teknofest-näyttelyssä vuonna 2019.

Kaanin on tarkoitus korvata Turkin ilmavoimien F-16-kalusto tulevina vuosikymmeninä. Valmistajan ja Turkin ilmavoimien mukaan kone on tutkassa heikosti näkyvä, viidennen sukupolven monitoimihävittäjä. Se voi kuljettaa mukanaan aseita sekä rungon sisäisessä kuilussa että ulkoisissa ripustimissa.

Kaan on kookas: sen pituus on 21 metriä ja siipien kärkiväli 14 metriä. Kaksimoottorisena se muistuttaa ulkonäöltään F-22 Raptoria, ja edestä kone on erehdyttävästi myös F-35:n näköinen. Valmistaja ilmoittaa Kaanin suurimmaksi nopeudeksi 1,8 Machia ja lakikorkeudeksi 16 700 metriä.

Peukku ylös! Presidentti Recep Tayyip Erdogan käy kampanjaa voittaakseen jatkokauden toukokuun vaaleissa.

Turkin varusteluohjelma ja kotimainen aseteollisuus ovat Erdoganille valtteja toukokuun yleisvaaleissa. Turkkilaiset valitsevat maalle presidentin ja uudet kansanedustajat ensi viikon sunnuntaina.

– Turkin oma puolustusteollisuus on selkeästi avainasemassa siinä kokonaispaketissa, jota Erdogan tarjoaa äänestäjille – ajatus siitä, että nouseva Turkki on kova peluri suurvaltakilpailun aikakaudella, sanoi Brookings-tutkimuslaitoksen vieraileva tutkija Asli Aydintasbas verkkolehti Breaking Defenselle.

Turkin ilmavoimien F-16 kuvattuna ilmatankkauskoneesta sotaharjoituksessa Ruotsin ilmatilassa lokakuussa 2018.

Turkki solmi hiljattain Yhdysvaltain kanssa sopimuksen modernisointipakettien hankinnasta ilmavoimiensa ikääntyville F-16 C/D -hävittäjille. Turkki havittelee myös tehdasuusien F-16V-monitoimihävittäjien hankintaa Lockheed Martinilta, mutta kauppa ei ole saanut vielä Yhdysvaltain kongressin hyväksyntää.