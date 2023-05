Ajatushautomon mukaan kaksi onnistunutta lennokki-iskua Kremlin sydämeen olisi sotateknologinen nöyryytys Venäjälle.

Venäjä on syyttänyt Ukrainaa lennokki-iskusta Kremliin ja luonnehtinut tapausta presidentti Vladimir Putinin henkeen kohdistuneeksi terrorismiksi. Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) pitää luultavana, että isku oli tosiasiassa Venäjän lavastama. Motiiviksi epäillään tarvetta motivoida kotijoukkoja laajemmalle liikekannallepanolle.

Ajatusta tukee ISW:n mukaan se, että Venäjä on hiljattain päivittänyt ilmatorjuntajärjestelmäänsä ja juuri Moskovassa. Ajatushautomo pitää epätodennäköisenä, että kaksi lennokkia olisi voinut tunkeutua suoraan Kremliin ja vieläpä tarkasti kameroihin tallentuneena. Onnistunut isku olisi sotateknologisesti suoranainen nöyryytys Venäjälle.

ISW pitää epäilyttävänä myös sitä, miten nopea ja yhteneväinen Kremlin reaktio on ollut. Ajatushautomo huomauttaa, että aiemmin Venäjän viralliset vastineet sotilaallisesti nöyryyttäviin takaiskuihin ovat olleet rikkonaisia ja viivästyneitä. Lisää epäilyksiä herättää se, että isku ajoittuu lähelle Venäjällä tärkeää voitonpäivää. 9. toukokuuta venäläiset juhlivat Neuvostoliiton voittoa natsi-Saksaa vastaan, ja viime vuonna juhla yhdistettiin valtion propagandassa vahvasti Ukrainan sotaan.

Suomalaisasiantuntijat ovat olleet samoilla linjoilla. Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola analysoi torstaina kirjoittamassaan Twitter-ketjussa nurkkaan ajetun Venäjän pyrkivän muuttamaan tilannetta itselleen kaikin keinoin edulliseksi.

– Mysteeri-isku antaa tekosyyn eskaloida, näyttää Venäjän kykyä asettaa sodalle sille sopivia puitteita. Venäjä on kuitenkin törmännyt takaseinään kyvyssään asettaa reunaehtoja, Aaltola arvioi.

Odotuksena on, että Venäjä pyrkisi käyttämään Kremlin lennokki-iskua oikeuttaakseen jonkin asteita eskalaatiota Ukrainassa. Aaltola tosin huomauttaa Venäjän olevan ”kapasiteettinsa rajoilla”.

– Nyt Venäjä arvaamattomin. Mutta osaksi tämä on bluffin luomista.

– Järjettömiä eskalaatiota ei voi täysin sulkea nyt pois. Mutta mitä niillä voisi saavuttaa. Tuhoa kyllä aikaan saataisiin.

Venäjän suunnalta reaktiot lennokkeihin ovat olleet kovasanaisia. Maan entinen presidentti Dmitri Medvedev on sitä mieltä, että Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on ”eliminoitava”. Venäjän parlamentin puheenjohtaja Vjatsheslav Volodin sen sijaan vaati käytettäväksi aseita, joilla voitaisiin ”tuhota” hallinto Kiovassa.

Perjantaina maan ulkoministeri Sergei Lavrovkin avasi vihdoin sanaisen arkkunsa jatkaen narratiivia siitä, että kyseessä oli ”vihamielinen teko”. Lavrovin kommentit olivat Medvedeviin ja Volodiniin verrattuna hillitympiä, mutta Reutersin mukaan hän lupasi Venäjän vastaavan Kremlin tapahtumiin.

Keskiviikkona lennokki-iskuja Ilta-Sanomille kommentoinut kenraalimajuri evp Pekka Toveri oli samaa mieltä Aaltosen kanssa siitä, että Venäjällä ei enää juuri ole kortteja käytössä.

– Mitä ne nyt voisi tehdä? Kaiken mahdollisen pahan ne on jo tehnyt, että siinä on vaikea keksiä enää mitään uutta, Toveri sanoi.

Kenraalimajuri evp Pekka Toveri.

Ukraina on aiemmin oletettavasti osoittanut kykyä iskeä syvällekin Venäjälle. Joulukuussa kahdessa Venäjän lentotukikohdassa räjähteli. Ensin Engelsin lentotukikohdassa Saratovissa. Sitten Moskovan kaakkoispuolella Djagilevossa. Venäjän mukaan iskujen takana oli Ukraina.

Tällä viikolla uutisoitiin kahdesta lennokki-iskusta, kun Ilskin öljynjalostamolla Etelä-Venäjällä räjähteli sekä torstaina että perjantaina.

Ukraina ei ole ottanut iskuista kunniaa, mutta maa on todennäköisesti niiden takana. Iskuissa öljyntuotantoon tai ilmatukikohtiin on kuitenkin suuri ero Kremliin iskemiseen verrattuna.

– Kremlissä ovat varmasti ilmapuolustus­järjestelmät kunnossa. Aikamoinen lapsus se olisi, että tämmöinen pääsisi sinne muurien sisäpuolelle, Toveri totesi keskiviikkona.

Venäjä syytti keskiviikkona Ukrainaa oitis Venäjän presidentin Putinin salamurha­yrityksestä. Toveri on aiemmin huomauttanut, ettei salamurhaoperaatiossa olisi Ukrainan kannalta edes juuri voitettavaa.

– Se, että Putin salamurhattaisiin, tekisi hänestä marttyyrin, jota sitten hänen seuraajansa voisi käyttää hyväkseen perustellessaan omia koventuvia toimenpiteitään ukrainalaisia vastaan.

Salamurhayrityksestä olisi siis Ukrainalle enemmän haittaa kuin hyötyä. Tästä johtuen Venäjä todennäköisesti sitä yhtenä keinonaan käyttääkin. Toveri arvioi ISW:n tapaan Venäjän pyrkivän maalaamaan Ukrainasta vaarallisempaa kuvaa saadakseen venäläiset asettumaan vahvemmin sotatoimien taakse.

