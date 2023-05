Tulevana tiistaina Venäjällä vietetään jälleen voitonpäivää. Se on merkittävä päivä Vladimir Putinille, joka on valjastanut päivän omiin tarkoituksiinsa. Kokosimme 15 vastauksen tietopaketin siitä, mitä voitonpäivästä pitää tietää.

Venäjä viettää jälleen tiistaina 9. toukokuuta vuotuista voitonpäivää. IS keräsi 15 kohdan tietopaketin mistä on kyse.

1. Mikä voitonpäivä?

Kyseessä on nyky-Venäjän tärkein vuosittainen juhlapäivä, joka on samalla täynnä Vladimir Putinin hallinnon propagandaa ja venäläisten kansallistunnon nostatusta.

Päivän tärkein osuus on jo vuosia ollut Moskovan Punaisella torilla järjestettävä sotilasparaati ja Putinin puhe.

Näiden on luvattu toteutuvan tänä vuonna entiseen malliin Ukrainan taisteluista huolimatta.

Voitonpäivä on kuitenkin historiansa aikana muuttunut merkittävästi. Tänä vuonna sen ylle on langennut myös ennennäkemättömiä varjoja sodan myötä.

2. Miksi sitä vietetään?

Voitonpäivää juhlitaan Neuvostoliiton natsi-Saksasta saavuttaman sotavoiton kunniaksi.

Toinen maailmansota, ihmiskunnan kaikkien aikojen tuhoisin katastrofi, päättyi Euroopan osalta 8. toukokuuta 1945, kun natsi-Saksan asevoimien kenraalit allekirjoittivat asiakirjat ehdottomasta antautumisesta.

Esikuntapäällikkö, kenraali Alfred Jodl (kesk.) allekirjoitti Saksan armeijan ehdottoman antautumisasiakirjan Reimsissä liittoutuneiden päämajassa. Neuvostoliitto ei hyväksynyt tätä asiakirjaa, vaan vaati sotamarsalkka Wilhelm Keitelia allekirjoittamaan toisen asiakirjan seuraavana päivänä (alla).

Antautuminen astui voimaan myöhään illalla, jolloin vuorokausi oli aikaeron takia Venäjällä jo vaihtunut, ja siksi venäläiset viettävät voitonpäivää 9. toukokuuta.

Tänä vuonna kyseessä on sodan päättymisen 78-vuotisjuhla.

3. Miten sitä muistetaan länsimaissa?

Voitonpäivää vietetään laajalti myös muualla maailmalla. Britanniassa ja Yhdysvalloissa se tunnetaan VE-päivänä (Victory in Europe, voitto Euroopassa).

Ranskassa 8. toukokuuta on kansallinen vapaapäivä, jolloin sodan päättymistä muistellaan seppeleen laskuilla ja toisinaan myös paraateilla.

4. Mikä oli sen merkitys Neuvostoliitossa?

Toisessa maailmansodassa kuoli arviolta jopa 27 miljoonaa venäläistä, enemmän kuin missään muussa maassa. Valtavien menetysten takia sota kosketti käytännössä jokaista venäläistä.

Saksasta sotasaaliina tuodut liput laahasivat maata tappion merkiksi Neuvostoliiton ensimmäisessä voitonpäivän paraatissa, joka järjestettiin pian sodan päättymisen jälkeen 1945 Moskovassa.

Voitonpäivällä oli vakiintunut asemansa myös neuvostoaikana, mutta sen rinnalla tärkeitä olivat myös vallankumouksen vuosipäivä ja vappu.

Neuvostoliitto teki voitonpäivästä kansallisen vapaapäivän vasta 1965 Leonid Brezhnevin aikana. Brezhnev oli itsekin osallistunut sotaan poliittisena rintamajohtajana.

5. Milloin sotilasparaatit alkoivat?

Ensimmäinen voitonpäivän paraati järjestettiin yli kuukausi sodan päättymisen jälkeen 24. kesäkuuta 1945, ja siihen osallistui 40 000 sotilasta.

Kyseessä oli diktaattori Josif Stalinin ympärille rakennettu, ainutkertaiseksi tarkoitettu näytös, jossa muun muassa esiteltiin ja tuhottiin Saksasta voitonmerkeiksi saatuja lippuja.

Paraatit elvytettiin Brezhnevin aikana vuonna 1965. Yhteensä paraateja järjestettiin Neuvostoliiton aikana vain neljä, jälkimmäiset niistä 1985 ja 1990, eli hieman ennen Neuvostoliiton romahdusta.

Vuonna 1965 Punaisella torilla nähtiin myös suurvallan suurinta aseistusta. Putin elvytti myöhemmin perinteen ydinohjusten esittelystä.

Asevoimien ja kommunistipuolueen johto asemissa Kremlin edessä voitonpäivän paraatin aikana vuonna 1965. Kremlologit tulkitsivat seisomajärjestyksestä, kuka oli nousussa ja kuka mahdollisesti epäsuosiossa.

6. Miten voitonpäivä muuttui?

Presidentti Boris Jeltsin järjesti 50-vuotismuistopäivän kunniaksi nyky-Venäjän ensimmäisen suurellisen voitonpäivän juhlan ja paraatin vuonna 1995.

Ensimmäistä kertaa vieraiksi saapui myös muita valtiojohtajia, kuten Saksan Helmut Kohl, Yhdysvaltain Bill Clinton ja Britannian John Major. Myös Suomen presidentti Martti Ahtisaari oli paikalla kutsuvieraana.

Boris Jeltsin, Bill ja Hillary Clinton sekä Venäjän pääministeri Viktor Tshernomyrdin voitonpäivän juhlissa vuonna 1995, kun ajat olivat vielä toiset.

Panssarijoukot harjoittelivat nyky-Venäjän ensimmäistä voitonpäivän paraatia varten Moskovassa 1995.

Siitä lähtien sotilasparaateja on järjestetty joka vuosi, mutta Jeltsinin aikana siinä ei vielä esitelty ydinohjuksia.

7. Miten Putin mullisti voitonpäivän?

Putin omi voitonpäivän nopeasti osaksi omaa historiantulkintaansa, jossa Neuvostoliiton hajoaminen oli tragedia, joka pitää korjata ja palauttaa suurvallan mahti.

Vuodesta 2008 lähtien voitonpäivästä on tullut toinen toistaan isompien aseiden esittelyareena, kun Punaiselle torille ovat jälleen vyöryneet strategiset ydinohjukset kuljetusalustoineen symboloimaan Venäjän sotavoimaa.

Ydinohjukset kuuluvat myös tämän vuoden voitonpäivään. Mannertenvälinen RS-24 Jars -ohjusjärjestelmä oli mukana paraatiharjoituksissa Moskovassa torstaina. Taustalla Z-sotatunnus Pyhän Yrjön nauhan väreissä. Kaikkia näitä pidetään Venäjän aggression tunnuksina nykyään.

Samalla Putin sai tilaisuuden nostattaa venäläisten kansallistuntoa ja sitä myöten omaa suosiotaan.

8. Miten voitonpäivä etenee?

Juhlallisuudet alkavat aina kello 10 Moskovan aikaa Kremlin kellojen soiton jälkeen paraatijoukkojen tarkastuksella.

Putin pitää puheen ja sitä seuraa Venäjän kansallislaulu.

Vladimir Putin viime vuoden voitonpäivän paraatissa.

Sitten käynnistyy varsinainen eri aselajien ohimarssi, joka kestää yleensä yli tunnin. Mukana on myös lyhyt vanhan kaluston historiaosuus.

Päivä on täynnä muitakin juhlallisuuksia. Illalla järjestetään valtava ilotulitus Kremlin yllä.

9. Miten tavalliset venäläiset juhlivat?

Voitonpäivä merkitsee monille tavallisille venäläisille ennen kaikkea lomakautta, joka alkaa vapusta ja päättyy voitonpäivän vapaisiin. Silloin juhlitaan, tavataan läheisiä, matkustetaan tai käydään esimerkiksi keväisillä piknikeillä.

Perhe seurasi paraatiharjoituksia Moskovassa.

Koronapandemian ja sodan myötä juhliminen on ollut kuitenkin hillitympää.

10. Miksi voitonpäivä on niin tärkeä Putinille?

Voitonpäivä sopii täydellisesti Putinin propagandaan, koska sitä vietetään natsien kukistamisen kunniaksi ja Putin taistelee omien kuvitelmiensa mukaan yhä natseja vastaan.

Viime vuosina hänen puheisiinsa on iskostunut myös hokema: Me pystymme voittoon uudestaan.

Moskovan paraatiharjoituksiin osallistuivat myös marssivat sotilaat.

Paraati on Putinille tilaisuus muistuttaa suosikkiaiheestaan, että Venäjä on ydinasevalta. Monien asiantuntijoiden mukaan Ukrainassa koettujen takaiskujen vuoksi Venäjä ei enää ehkä juuri muuta olekaan.

Viime kädessä voitonpäivä on Putinin päivä.

– Voitonpäivä on vain muodollisesti kollektiivista sotavainajien muistelua. Siitä on sen sijaan tullut Venäjän sotaisimman ja riidanhaluisimman johtajan väline oman valtansa pönkittämiseksi, kiteytti venäläistoimittaja Andrei Koleshnikov vuonna 2017.

Lue lisää: Lue Vladimir Putinin voiton­päivän puhe sanasta sanaan

11. Mitä erityistä Putin keksii?

Putinille on voitonpäivänä usein räätälöity jokin erikoisohjelma.

Vuonna 2014 hän vieraili juuri vallatulla Krimillä ja viime vuonna hän otti ensi kertaa osaa niin sanottuun ”Kuolemattoman rykmentin” marssiin, jossa venäläiset kantavat toiseen maailmansotaan osallistuneiden omaistensa kuvia. Putin kantoi isänsä kuvaa.

Putin kantoi isänsä kuvaa viime vuoden voitonpäivän paraatin jälkeen järjestetyssä marssissa.

Tämän vuoden tapahtumasta ei ole paljastettu etukäteen juurikaan tietoja.

12. Mikä voitonpäivässä on nyt erilaista?

Vuoden 2023 voitonpäivän tiedetään jo nyt olevan poikkeuksellinen.

Normaalisti isoja paraateja järjestetään ympäri Venäjää useita kymmeniä, mutta nyt ainakin 21 niistä on peruttu ”turvallisuussyistä”.

Tämä koskee erityisesti Ukrainan lähialueita, mutta ei selitä muiden paikkakuntien perumisia.

Lue lisää: Panssari­vaunut loppuivat, Putinin voiton­päivän paraateja perutaan – ”Valtaisa nöyryytys”

Asiantuntijat ovat arvioineet, että Venäjällä ei yksinkertaisesti riitä kalustoa useisiin paraateihin, koska sitä on tuhoutunut niin paljon.

Pietarin voitonpäivän paraatissa nähdään tänä vuonna myös historiallista kalustoa. Perinteinen ylilento on Pietarista peruttu, mutta Moskovassa sellainen on tarkoitus järjestää.

Myös ”Kuolemattoman rykmentin” marssi on peruttu Moskovassa turvasyistä ja se järjestetään vain virtuaalisesti. Tämä voi liittyä siihen, että viranomaiset pelkäävät mielenilmauksia Ukrainan sodan vuoksi, jos suuria väkijoukkoja päästettäisiin kaduille.

13. Voiko jokin mennä pieleen?

Voitonpäivä ei aina ole sujunut nuottien mukaan. Viime vuonna ihmetystä herätti Moskovan pääparaatin ylilennon peruminen ”huonon sään” vuoksi. Tätä ihmeteltiin laajalti, koska paraatin aikana aurinkokin näyttäytyi.

Ilta-Sanomien toimittaja Arja Paananen todisti lähietäisyydeltä Moskovassa 2015, kun Armata hyytyi ja jouduttiin hinaamaan pois.

Vuonna 2015 Venäjän maavoimien uudeksi keihäänkärjeksi suunniteltu Armata-tankki hyytyi kesken paraatin ja jouduttiin hinaamaan pois. Rikkoutuminen osoittautui enteelliseksi: Armata ei koskaan ole päätynyt sarjatuotantoon erilaisten ongelmien takia.

14. Miten sodan tilanne voi vaikuttaa?

Venäjän on uskottu pyrkivän jonkinlaiseen läpimurtoon Ukrainassa voitonpäivän alla, jotta kansalle voitaisiin osoittaa tuloksia.

Viime vuonna Mariupol saatiin kuitenkin vallattua kokonaan vasta voitonpäivän jälkeen, ja tänä vuonna Ukraina on pitänyt kynsin hampain kiinni Bahmutista, jotta Venäjällä ei olisi juhlan aihetta.

Tilannetta ennen voitonpäivää on kiristänyt Venäjän väite, että Ukraina olisi yrittänyt iskeä Kremliin lennokeilla. Kostoiskua on vaadittu. Ukraina on kiistänyt väitteen ja syyttänyt iskua Kremlin tekaisemaksi.

Voitonpäivän juhlallisuuksien katsomot näkyivät etualalla videolla, joka väitetysti esittää lennokki-iskua Kremliin.

Väite vaikuttaa myös länsimaisten asiantuntijoiden mukaan tuulesta temmatulta, mutta Venäjän uskotaan voivan käyttää sitä tekosyynä esimerkiksi johonkin laajaan iskuun Ukrainaa vastaan.

Lue lisää: Miksi dronet räjähtelivät Kremlin yllä juuri nyt? Venäjän väitteet Putinin ”sala­murha­yrityksestä” eivät vakuuta

15. Voidaanko voitonpäivän juhlinta perua?

Voidaan. Näin jouduttiin tekemään koronapandemian alussa vuonna 2020.

Vastaavia epäilyjä on esitetty myös tänä vuonna sen jälkeen kun tietoja useiden paikkakuntien paraatien ja oheisohjelmien perumisista alkoi tulla.

Ajatushautomo Institute for the Study of War on myös arvioinut, että paraati saatetaan perua käyttämällä tekosyynä väitettyä lennokki-iskua.

Viime vuoden paraatissa piti esiintyä Venäjän ”tuomiopäivän kone”, eli Iljushin Il-80, joka toimii maan johdon komentokeskuksena ydinsodan varalle. Koko ylilento kuitenkin peruttiin viime hetkellä. Il-80 lensi vain harjoituksessa MiG-29-hävittäjien saattelemana.

Kreml on kuitenkin vakuuttanut toistuvasti, että Moskovan pääparaatia ei peruta.

– Paraati pidetään normaalisti. Siinä kaikki mitä voin sanoa. Presidentti puhuu, kuten tavallisesti, vakuutti lehdistöedustaja Dmitri Peskov erikseen torstaina.